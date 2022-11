Poradnik Świąteczny 2022 – Canon pozwoli zatrzymać najlepsze chwile

Jeśli myślimy „Canon” i „fotografia”, to pierwszym skojarzeniem zapewne będzie lustrzanka albo aparat bezlusterkowy. Ale ten producent ma do zaoferowania znacznie więcej.

Prezentacja gotowych zdjęć online to dziś najczęściej domena różnego rodzaju serwisów społecznościowych. Ten sposób jest najszybszy, ale co, jeśli chcielibyśmy mieć coś bardziej namacalnego? Wtedy z pomocą przychodzi drukarka – i znów, metod drukowania jest wiele. Najpopularniejszą jest niewątpliwie drukarka atramentowa – ale domowe urządzenia nie są nastawione na wysoką jakość zdjęć, a wyspecjalizowane drukarki fotograficzne zajmują niemało miejsca i nie należą do tanich. A przecież nie zawsze potrzebujemy wydruków w dużym formacie.

Z pomocą przychodzą wtedy przenośne drukarki termosublimacyjne, takie jak Canon SELPHY CP1500. Ma ona formę niewielkiej, zgrabnej kostki z wyświetlaczem o przekątnej 3,5″, ważącej zaledwie 850 g – bez problemu można ją schować do torby i zabrać na imprezę. Za jej pomocą można drukować w formacie pocztówkowym 15 x 10 cm lub w mniejszych.

Termosublimacyjna technologia druku zapewnia rozdzielczość 300 dpi, 16,7 mln kolorów, przy najwyższej jakości i trwałości zdjęć. Zasilanie domyślnie czerpane jest z sieci, jednak można urządzenie dozbroić w dodatkowy akumulator, pozwalający na robienie wydruków w terenie.

Canon SELPHY CP1500 może pracować przewodowo, dzięki złączu USB-C, lecz dzięki wbudowanemu czytnikowi kart SDXC i Wi-Fi pozwala także na bezpośrednią współpracę z aparatem lub smartfonem – te ostatnie dzięki aplikacji SELPHY Photo Layout umożliwiają edycję zdjęcia przed wydrukiem.

Canon SELPHY CP1500 kosztuje około 689 zł, zestaw 36 arkuszy z taśmą termotransferową można kupić za około 70 zł, przy czym zestaw wysokiej pojemności, niezbędny do wydrukowania 108 zdjęć kosztuje około 120 zł.

Fotografia natychmiastowa przeżywa w ostatnich latach swój renesans – możliwość otrzymania gotowej odbitki w kilka chwil po zrobieniu zdjęcia okazała się bardzo atrakcyjna zarówno dla osób ceniących przede wszystkim dobrą zabawę, a nie perfekcyjną jakość zdjęć.

Są przy tym dwa podejścia do fotografii natychmiastowej: analogowe, w którym odbitkę otrzymuje się naświetlając specjalny wkład światłoczuły wywoływany chemicznie, oraz cyfrowe, w którym prosty cyfrowy aparat kompaktowy zintegrowany jest z niewielką, wyspecjalizowaną drukarką. Canon Zoemini S2 jest przedstawicielem drugiej kategorii urządzeń.

Sercem Canon Zoemini S2 jest matryca 8 Mpix oraz współpracująca z nią drukarka termiczna o rozdzielczości 314 x 600 dpi na wkłady ZINK 2 x 3″. Obiektyw posiada jasność f/2,2 i ekwiwalent ogniskowej ~26 mm. Kadrowanie odbywa się za pomocą wizjera. Aparat jest wyposażony w lustro i zestaw 8 diod doświetlających wokół obiektywu – zrobienie w ten sposób sobie selfie jest zadaniem trywialnym niezależnie od okoliczności.

Kasetka w aparacie może pomieścić 10 arkuszy, lecz dzięki karcie pamięci nie ogranicza to możliwości wykonywania zdjęć. Wbudowany Bluetooth 5.0 pozwala także na wykorzystanie Zoemini S2 jako drukarki dla smartfonu.

Canon Zoemini S2 waży zaledwie 188 g, a wbudowany akumulator wystarcza na zrobienie 25 wydruków. Czas ładowania do pełna to 120 minut.

Cena Canon Zoemini S2 to około 499 zł.

Canon PowerShot PX jest spełnieniem marzeń tych miłośników fotografii, których rzadko można zobaczyć na zdjęciach. Nie każdy bowiem lubi selfie, nie zawsze jest czas i okoliczności by walczyć ze statywem i samowyzwalaczem – a i wolne ręce czasem bywają towarem deficytowym.

Cechą wyróżniającą PowerShot PX jest samowystarczalność i swego rodzaju inteligencja. Konstrukcyjnie aparat przypomina nieco kamerę internetową do monitoringu – może obracać się na podstawie w zakresie 340° (170° w każdą stronę) oraz poruszać obiektywem góra – dół w zakresie 110° (od -20° do 90°). Zmiennoogniskowy obiektyw pracuje w zakresie 19-57 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki), pozwalając zarówno na ujęcia o bardzo szerokim kącie widzenia, jak i charakterystycznym dla standardowej ogniskowej.

Za obrazowanie poza obiektywem odpowiada matryca CMOS o wielkości 1/2,3″, która posiada rozdzielczość efektywną 11,7 Mpix i poza zdjęciami pozwala na nagrywanie filmów FHD. Materiały są składowane na karcie SDXC, a wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth zapewniają wygodną łączność ze światem. Wbudowany akumulator umożliwia od 2 do 5 godzin pracy, w zależności od częstotliwości robienia zdjęć, a naładować go można dowolną ładowarką USB-PD.

Najwięcej jednak dzieje się w oprogramowaniu. Dzięki niemu Canon PowerShot PX jest w stanie wykrywać i rozpoznawać twarze, automatycznie kadrować nadając priorytet zdefiniowanym osobom i równie automatycznie wykonywać zdjęcia, gdy wydarzy się coś ciekawego. Aparat jest w stanie wykonać cztery zdefiniowane polecenia głosowe – między innymi wykonując zdjęcia na żądanie (hello Pixie, take a picture), filmując, lub wyszukując inne osoby do fotografowania. Współpracująca z PowerShotem PX aplikacja Connect może dokonywać inteligentnej analizy materiałów i sugerować najlepsze ujęcia, pozwala też na zarządzanie kamerą.

Canon PowerShot PX kosztuje około 1599 zł

Wesołych świąt 🙂

Tematyczny prezent dla fotografa to bardzo bezpieczny wybór – większość z nas ma w sobie tyleż z gadżeciarza, co z dziecka i w rezultacie chętnie witamy kolejny fotogadżet – niezależnie czy w praktyce oznacza to kosztowny sprzęt profesjonalny, czy też pożyteczne i zgrabne urządzenia, jak te które proponuje Canon. Pozostaje zatem życzyć bogatego i pomysłowego Mikołaja 🙂