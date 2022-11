Poradnik Świąteczny 2022 – nie trać kontaktu dzięki tłumaczom Vasco Electronics

W ofercie Vasco Electronics znajdziemy tłumacze mowy, które szczególnie dobrze sprawdzą się jako prezenty bożonarodzeniowe. Dzięki nim nie tylko złożysz życzenia rodzinie z zagranicy, ale też będziesz podróżował swobodnie przez cały rok!

Vasco Electronics to polska firma, która jest światowym liderem na rynku tłumaczy mowy. Na szczególną uwagę zasługują ich dwa flagowe produkty — Vasco Translator M3 i Vasco Translator V4.

Oba urządzenia są wyposażone we wbudowaną kartę SIM, która zapewnia darmowy Internet do tłumaczeń w niemal 200 krajach. Oznacza to, że natychmiastowy tłumacz Vasco możemy wziąć ze sobą w podróż i nie obawiać się żadnych ukrytych kosztów za roaming.

Każdy inteligentny tłumacz w ofercie firmy gwarantuje wysoką precyzję. Firma Vasco Electronics wspiera swoje urządzenia 10 silnikami językowymi — to o 9 więcej niż mają inne rozwiązania!

Jak to działa? Dla każdej pary językowej eksperci przypisali ten silnik, który daje najlepsze rezultaty. Dzięki temu masz pewność, że zawsze tłumaczysz z 96% dokładnością. Nawet dla tych trudnych par językowych, np. polski-chiński — nie ma miejsca na nieporozumienia!

Vasco Translator M3

Ten natychmiastowy tłumacz sprawdzi się przede wszystkim dla osób, które preferują kieszonkowe urządzenia. Jego niewielkie wymiary skrywają jednak szeroką funkcjonalność.

Z Vasco Translator M3 przetłumaczysz 76 języków zarówno dla mowy, jak i tekstu na zdjęciach. Ta druga funkcja jest szczególnie przydatna w krajach, gdzie nie znamy lokalnego alfabetu. Wystarczy zrobić zdjęcie, a urządzenie przetłumaczy je w mgnieniu oka!

Vasco Translator V4

Najnowszy model od Vasco Electronics to gratka dla tych, którzy cenią wysoką funkcjonalność i nowoczesność designu. Vasco Translator V4 ma duży, 5-calowy ekran i obudowę, która jest odporna na wstrząsy, pył i zachlapania!

Tak jak wyżej wspomniany model, ten inteligentny tłumacz pomoże Ci zrozumieć mowę (76 języków) i zdjęcia — tym razem jednak w aż 108 językach! Do tego najnowsze urządzenie od Vasco Electronics oferuje też tłumaczenie tekstu w 90 językach.

Zarówno model M3, jak i V4 są wyposażone w mikrofon z redukcją szumów, aby zapewnić wysoką jakość tłumaczeń w każdych warunkach.

Podsumowując — inteligentny tłumacz od Vasco Electronics to bardzo uniwersalny prezent. Jednak szczególnie warto podarować go podróżnikom, osobom pracującym za granicą i biznesmenom, którzy mają klientów z całego świata.

Wiesz już, komu by się spodobał?

Odwiedź stronę www.vasco-electronics.pl i przy zakupie podaj kod CHIP5 aby otrzymać 5% zniżki na zakupy.