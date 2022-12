Żeby pecet nie zapłonął. ZOTAC ma kartę graficzną NVIDIA na każdą okazję – podpowiadamy, co wybrać

Dla graczy okres świąteczny to okazja do nadrobienia gier, do których nie było czasu wracać na dłużej w ciągu roku. Z kolei dla tych, którzy swoją kreatywność rozwijają we wszelkich sztukach multimedialnych, to czas powrotu do rozgrzebanych projektów. Dla obu grup nowa karta graficzna z serii NVIDIA GeForce RTX 3000 będzie niczym tryb Turbo w starych pecetach. ZOTAC przygotował dla nich kilka ciekawych propozycji.

Najtańszy model w naszym zestawieniu już na start oferuje solidne 8 GB pamięci GDDR6, zamkniętej w obudowie z dwoma wentylatorami, znane z serii GeForce RTX 2000 ulepszone rdzenie RT oraz rdzenie Tensor trzeciej generacji. Poza widocznym zwiększeniem wydajności w grach, ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge przyda się również kreatywnym artystom, za sprawą wsparcia dla platformy NVIDIA Studio.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge (fot. ZOTAC)

Ponad 70 aplikacji do edycji wideo, renderingu i 3D, fotografii, projektowania graficznego, transmitowania, a także wizualizacji architektonicznej skorzysta z przyspieszenia pracy i licznych udogodnień oferowanych przez platformę NVIDIA Studio. O prawidłową pracę sterowników dba zespół testerów i inżynierów, którzy aktywnie współpracują nad nimi z twórcami aplikacji kreatywnych. Karta dostępna jest także w wersji z fabrycznym OC.

Druga propozycja w naszym zestawieniu to GPU korzystające już z 12 GB pamięci GDDR6. ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge pozwala wykorzystać pełen potencjał technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling). Znacząco poprawia płynność gier w wysokiej rozdzielczości, za sprawą rdzeni Tensor i zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które działają w tle.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge (fot. ZOTAC)

Zamiast obciążającego GPU generowania obrazu od razu w wysokiej rozdzielczości, DLSS renderuje go w niższej, a następnie skaluje do pożądanej i podkręca detale oraz liczbę klatek wyświetlanych w ciągu sekundy. Model AI jest stale trenowany do poprawiania wyników swojej pracy, a im większa jest rozdzielczość docelowa, tym lepszy efekt końcowy uzyskujemy w trakcie rozgrywki. Karta dostępna jest także w wersji z fabrycznym OC.

Na sam koniec zostawiliśmy sobie prawdziwego potwora, już w wersji z fabrycznym overclockingiem. ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC ma na pokładzie 8 GB superszybkiej i wydajnej pamięci GDDR6X. Ten sprzęt pozwoli w pełni wykorzystać realizm gier za sprawą funkcji śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Ray Tracing imituje zachowanie naturalnego światła w takich tytułach jak Cyberpunk 2077 czy Dying Light 2.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC (fot. ZOTAC)

Z kolei technologia NVIDIA Reflex poprawia responsywność w grach wymagających błyskawicznej reakcji na poziomie mysz-komputer-monitor. To tam często pojawia się tzw. input-lag. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3000 renderuje klatki z gry przedstawiające reakcję myszki możliwie najszybciej, aby eliminować możliwe opóźnienia i zwiększyć skuteczność gracza.

