Jaki laptop lub tablet na Święta? Szukamy w ofercie Lenovo

Święta to czas kojarzony przede wszystkim z wypoczynkiem i rodzinnymi spotkaniami. Ale udanym prezentem może być też komputer do pracy, taki jak Lenovo ThinkBook 15 4. generacji. Jest to lekki, elegancki i stylowy notebook z ekranem 15″, ważący zaledwie 1,7 kg i mający 18,9 mm grubości. Jego sercem jest mocny i jednocześnie oszczędny procesor Intel Core i5-1235U, który posiada 10 rdzeni (2 Performance i 2 Efficient) zdolnych do jednoczesnej obsługi 12 wątków.

Podstawowa pamięć operacyjna to 16 GB DDR4-3200, z możliwością rozbudowania do maksymalnie 40 GB. Pamięć dyskową stanowi SSD 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, komputer posiada też drugie gniazdo typu M.2 2242/2280, umożliwiające łatwą rozbudowę – ThinkBook 15 4. generacji zdolny jest do obsłużenia 2 dysków po 1 TB każdy.

Lenovo ThinkBook 15 4. generacji wyposażony został w matrycę 15,6″ z certyfikatem TUV Rheinland o rozdzielczości 1920 x 1080 punktów, o maksymalnej jasności 300 nit i zdolną do reprodukcji 45% przestrzeni barwnej NTSC. Ekran obsługiwany jest przez zintegrowany układ graficzny Intel Xe. Sprawną pracę wielozadaniową i szybkie wybudzanie gwarantuje implementacja Intel vPro Essentials, a wysokie bezpieczeństwo zapewnia wbudowany moduł TPM 2.0 oraz zintegrowany z włącznikiem skaner linii papilarnych.

Do bezprzewodowej łączności ze światem służy układ Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.1, ale ThinkBook 15 4. generacji został także hojnie wyposażony, jeśli chodzi o gniazda – jest Thunderbolt 4, 2xUSB-A, USB-C ze wsparciem Display Port i Power Delivery, Gigabit Ethernet, HDMI, nie zabrakło także czytnika kart 4-w-1.

Lenovo ThinkBook 15 4. generacji ma standardowe wsparcie serwisowe, które można rozszerzyć za pomocą usługi ADP (Accidental Damage Protection), chroniącej przed skutkami uszkodzeń mechanicznych. W wariancie ADP One ochrona dotyczy 1 uszkodzenia w czasie trwania umowy, w wariancie standardowym naprawy są bez limitu, możliwa też jest jednokrotna wymiana uszkodzonej maszyny na nową.

Dla zapalonego gracza świetnym prezentem będzie potężny laptop gamingowy Legion 5i Pro (7. generacji). Weźmy przykładową konfigurację: jej sercem jest potężny procesor Intel Core i7-12700H, który posiada 14 rdzeni (6 Performance i 8 Efficient ) obsługujących na raz aż 20 wątków, a system Windows 11 z Intel Thread Director umożliwia wykorzystanie w pełni wydajności CPU. Pamięć operacyjna to nawet 32 GB DDR5-4800, a pamięć aplikacji stanowi dysk SSD PCle Gen 4 o pojemności 1 TB.

Aby jednak Lenovo Legion 5i Pro był maszyną do gier, musiał zostać także wyposażony w odpowiednio wydajny układ graficzny. Jest nim GeForce RTX 3070 Ti, z maksymalnie podwyższonym do 150 watów TGP (Total Graphic Power), dzięki czemu jest jednym z najwydajniejszych GPU tej klasy w laptopach. GPU współpracuje z matrycą IPS 16″ o rozdzielczości 2560 x 1600 i częstotliwości odświeżania 165 Hz z G-Sync.

Jasność maksymalna 500 nit pozwoliła na uzyskanie certyfikatu HDR 400 i zgodności z Dolby Vision, a odwzorowanie kolorów 100 % sRGB i proporcje 16:10 pozwalają nie tylko na zabawę, ale także na poważniejszą pracę z grafiką.

Podczas gier sieciowych ważnym aspektem jest także zapewnienie możliwie wydajnej i pozbawionej opóźnień komunikacji z Internetem. Legion 5i Pro w tym celu posiada wbudowaną bardzo szybką kartę sieciową Wi-Fi 6e (801.11ax 2×2).

Tak wydajny laptop jak Lenovo Legion 5i Pro musi rzecz jasna posiadać także odpowiednio wydajny układ chłodzenia. Najnowszy wariant jest o 140 % mocniejszy od poprzedniego i wykorzystuje wentylatory z łopatkami o 40 % cieńszymi. Za właściwe sterowanie układem chłodzenia odpowiada system Legion Coldfront 4.0 – celem jest zapewnienie jak najlepszej wydajności przy zachowaniu cichej pracy.

Lenovo Legion 5i Pro oferowany jest z pakietem serwisowym Premium Care w standardzie. Zapewnia on m.in. obsługę wysoko wykwalifikowanego technika, priorytetyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera. Dzięki tej usłudze klient wraz ze swoim Legionem jest otoczony możliwie jak najlepszą opieką.

Kolejną maszyną typowo biznesową jest Lenovo ThinkPad Z16. Sercem tej linii są procesory AMD Ryzen 7 – w przykładowej maszynie jest to Ryzen 7 Pro 6850H (ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy) połączony został z 16 GB pamięci RAM LPDDR5, dyskiem SSD M.2 2280 512 GB, oraz dotykowym ekranem 16″ 1920 x 1200 typu IPS o jasności 400 nit, proporcjach 16:10 i odwzorowaniu przestrzeni barwnej sRGB 100 %. Za generowanie grafiki odpowiada zintegrowany układ graficzny Radeon 600M oraz niezależny Radeon RX6500, przełączane w miarę potrzeb i wymagań aplikacji dzięki technologii SmartShift. Wśród dostępnych wariantów jest także taki z matrycą OLED UHD i wparciem kolorów DCI-P3.

Wysoki poziom zabezpieczeń na potrzeby firmy zapewniana system ThinkShield, łączący zabezpieczenia biometryczne, sprzętowy układ TPM i zintegrowany z procesorem Microsoft Pluton pozwalający na zabezpieczenie i szyfrowanie chip-to-cloud – dzięki temu można używać maszyny w warunkach wymagających najwyższego bezpieczeństwa. Zabezpieczenie biometryczne systemu możliwe jest dzięki zintegrowanemu z przyciskiem zasilania czytnikowi linii papilarnych lub przy użyciu kamery FHD z czujnikiem IR, która dodatkowo wyposażona została w system elektronicznej przesłony, gwarantującej prywatność.

Kamera FHD IR poza funkcjami zabezpieczającymi służy oczywiście do typowych celów komunikacyjnych – wraz ze zdwojonymi mikrofonami z Dolby Voice tworzy tzw. Communication Bar.

Miłośnicy ThinkPadów znajdą w Z16 wszystko co lubią – dwufunkcyjny TrackPoint, szklany TouchPad oraz tradycyjnie bardzo wygodną klawiaturę. Lenovo ThinkPad Z16 jest świetnie wykonany, przeszedł rygorystyczne testy jakościowe i spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H. Wysokowydajna bateria wystarcza nawet na 20,5 godziny pracy, a w razie potrzeby można ją szybko uzupełnić dzięki Rapid Charge (do 80 % naładowania w godzinę).

Lenovo ThinkPad Z16 posiada trzyletnie wsparcie serwisowe Premier Support, obejmujące zdalną obsługę techniczną w systemie 24/7. Producent położył też znaczny nacisk na ekologiczność maszyny, aluminiowa obudowa wykonana została z materiałów poddanych recyclingowi. Maszyna spełnia wymagania standardu CO2 Offset.

Była maszyna do grania, były maszyny do pracy – czas zatem na urządzenie wyjątkowo rozrywkowe. Lenovo Tab P12 Pro to tablet z ekranem 120 Hz AMOLED o przekątnej 12,6″, proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2560 x 1600 punktów. Jasność 600 nitów oraz obsługa HDR10+ i Dolby Vision czynią z niego świetne urządzenie do obsługi popularnych serwisów VOD, a obsługa 107 % przestrzeni barwnej NTSC pozwala na użycie tabletu do prac graficznych. Tablet cechuje się ponadto bardzo dobrym dźwiękiem, który odtwarzany jest z 4 głośników JBL, a system Dolby ATMOS pozwala na uzyskanie z ich pomocą efektów przestrzennych.

Procesor Qualcomm Snapdragon™ 870 i 6 lub 8 GB LPDDR5 RAM dają jednak wystarczająco dużo mocy obliczeniowej, by Lenovo Tab P12 Pro wykorzystać poważniej – z ekranem może współpracować ładowany bezprzewodowo rysik Lenovo Precision Pen 3, można zatem tablet wykorzystać także do szkicowania, malowania, obróbki fotografii czy choćby do notatek. P12 Pro ma w zestawie dołączaną klawiaturę, zatem nadaje się także do edycji tekstów – za pomocą jednego przycisku można wygodnie podzielić ekran między aplikacjami.

P12 Pro może także służyć za dodatkowy ekran bezprzewodowy dla komputera PC, a aplikacja Lenovo Project Unity ułatwia współdzielenie danych między urządzeniami. Tablet ze światem zewnętrznym może porozumiewać się przy pomocy Wi-Fi 6 i 5G/LTE w wersjach z gniazdem na kartę SIM. Tablet współpracuje także z popularnymi systemami lokalizacji satelitarnej, lecz ze względu na rozmiar P12 Pro ich praktyczne wykorzystanie może być utrudnione. Przednia kamera współpracuje z sensorem ToF, pozwalając na bezpieczne logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy, a podwójny główny aparat 13 Mpix + 5 Mpix UWA nada się do okazjonalnego fotografowania.

Lenovo Tab P12 Pro obsługiwany jest przez system Android. Czas pracy, jak przystało na tablet, może sięgnąć nawet 17 godzin strumieniowania wideo lub 10 godzin zróżnicowanej pracy. Szybkie ładowanie Quick Charge 45 W pozwoli na sprawne uzupełnienie energii w akumulatorze w razie potrzeby.

Na zakończenie

Cztery różne urządzenia dla czterech różnych odbiorców – każde z nich co najmniej interesujące, żadne nie pozwala się zamknąć w swojej niszy. Gamingowy Legion nadaje się do pracy, służbowy ThinkBook do multimediów, a biznesowy ThinkPad poradzi sobie także z grą.

Którego wybierasz?

