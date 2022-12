Na Święta potrzebujesz jednych słuchawek – Bang&Olufsen BeoPlay Portal

Bang&Olufsen BeoPlay Portal połączą wszystko

Bang&Olufsen BeoPlay Portal to z założenia słuchawki gamingowe, ale zdecydowanie nie należy ich rozpatrywać wyłącznie w kategorii grania w gry. Przede wszystkim to sprzęt łączący się z różnymi urządzeniami i w zasadzie już na etapie planowania zakupu warto mieć z tyłu głowy pomysł na to, z czym będziemy ich używać.

Słuchawki występują w dwóch wersjach – Xbox oraz PlayStation 5. Co nie oznacza, że jeśli kupimy wariant dla PlayStation, to nie będą działać z Xboxem. Będą, ale przewodowo. Z kolei z dedykowaną konsolą, a do tego komputerem, smartfonem i np. telewizorem całkowicie bezprzewodowo.

Dodatkowo słuchawki zawsze są sparowane ze smartfonem podczas korzystania z innego urządzenia. Dzięki temu, kiedy oglądamy film czy gramy w grę i ktoś do nas zadzwoni, od razu są w stanie przełączyć się na dźwięk rozmowy. Również z poziomu smartfonu możemy wygodnie zmieniać ustawienia dźwięku, dopasowując go do aktualnie wykonywanej czynności – gry, muzyka czy filmy.

Bang&Olufsen BeoPlay Portal to słuchawki z najwyższej półki pod każdym względem

Słuchawki Bang&Olufsen BeoPlay Portal to zdecydowanie urządzenie premium. Wystarczy wziąć je do ręki i od razu wiemy, że to sprzęt najwyższej klasy. To jedne z najlepiej wykonanych słuchawek, z jakimi się spotkałem. Ciężko to wytłumaczyć, to zwyczajnie czuć. Jakoś materiałów, ich spasowanie… Jest naprawdę dobrze.

Nie inaczej jest w kwestii dźwięku. BeoPlay Portal potrafią grać! Dźwięk jest bardzo czysty, szczegółowy i dynamiczny. Bez przesadzonego basu zagłuszającego pozostałe dźwięki. W grach, do czego przede wszystkim zostały stworzone, bardzo dobrze emitują dźwięk przestrzenny. To słuchawki stereo (2.0), ale emulacja dźwięku przestrzennego wychodzi im zaskakująco dobrze i dzięki temu możemy zawsze poczuć się jakbyśmy byli w centrum akcji.

Bang&Olufsen BeoPlay Portal mogą pochwalić się jednym z najlepiej działających systemów aktywnej redukcji hałasu (ANC). Po przesunięciu stosownego suwaka na obudowie praktycznie od razu otacza nas cisza. Kiedy miałem okazję testować ten model, chciałem się w spokoju przespać w samolocie. Same słuchawki z aktywnym ANC, bez żadnej grającej muzyki skutecznie odcinały mnie od dobrych 90% dźwięków otoczenia.

Najwyższych lotów jest również czas działania na pojedynczym ładowania. To aż 40 godzin z aktywnym ANC, a jeśli słuchawki są podłączone do dwóch urządzeń jednocześnie, ten czas skraca się o połowę. Co nadal jest dobrym wynikiem.

Podsumowując, jeśli tegoroczny Mikołaj ma odpowiednio zasobny portfel i cały czas zakupy przed sobą, Bang&Olufsen BeoPlay Portal mogą okazać się jednym z najlepszych prezentów.