Pomocnik Mikołaja podpowiada jakie produkty Xiaomi warto wrzucić pod choinkę

Zaczynamy z wysokiego C. Czy nie fajnie byłoby mieć smartfon, którego baterię ładuje się do pełna w zaledwie 15 minut? Dzięki technologii HyperCharge 120W, w którą został wyposażony Redmi Note 11 Pro+ 5G, ogniwo o pojemności 4500 mAh uzupełni się energią w czasie krótkiej przerwy na kawę. Telefon ma wyświetlacz AMOLED DotDisplay (6,67 cala) o rozdzielczości FHD+, z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Redmi Note 11 Pro+ 5G napędza ośmiordzeniowy chipset MediaTek Dimensity 920, wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane. Główny aparat o rozdzielczości 108 MP, uzupełnia ultraszerokokątny 8 MP i moduł do makro 2 MP. Do selfie mamy za to z przodu aparat 16 MP. Dobra wiadomość dla miłośników audio – na pokładzie podwójne głośniki JBL oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Nie zabrakło też skanera linii papilarnych. Wszystko to sprawiło, że Redmi Note 11 Pro+ 5G jest według fanów marki smartfonem 2022 roku.

Za taki prezent nie raz Mikołajowi podziękujecie. Wymiana tradycyjnego odkurzacza na ręczną jednostkę bezprzewodową to przesiadka na auto wyższej klasy. Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 nie tylko odkurza, ale również mopuje podłogi za sprawą wbudowanego magnetycznego zbiornika na wodę. Bateria na jednym ładowaniu wystarczy na 65 minut pracy w trybie Eco. Parametry pracy odkurzacza pokazuje ekran TFT.

Tempomat w odkurzaczu? Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 może działać w trybie ciągłym bez konieczności trzymania włącznika. Szczotka rozpoznaje różne rodzaje podłoża i dostosowuje do nich przełożenie. Jej konstrukcja zapobiega plątaniu się zwijanych z powierzchni włosów. O czystość wydmuchiwanego powietrza dba filtr HEPA. Przy bezszczotkowym silniku o mocy ssania 150AW, niewiele brudu się odkurzaczowi oprze.

To drugi smartfon w naszym zestawieniu z imponującym aparatem głównym o rozdzielczości 108 MP. Tym razem wyświetlacz AMOLED DotDisplay (6,43 cala) o rozdzielczości Full HD+ odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Redmi Note 11S napędza układ MediaTek Helio G96, wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB miejsca na dane, z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD do 1 TB.

Baterię o pojemności 5000 mAh naładujemy do pełna w 58 minut. Ogniwo obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33 W. Xiaomi nie zapomniało też o czytniku linii papilarnych, tradycyjnym wejściu słuchawkowym 3,5 mm, czytniku linii papilarnych oraz podwójnych głośnikach. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, smartfony Xiaomi mają funkcję pilota na podczerwień, która pozwala zdalnie sterować domowymi urządzeniami. Mała rzecz, a cieszy.

Czy da się połączyć użyteczność zegarka sportowego z elegancją klasycznego czasomierza? Ta trudna sztuka udaje się Xiaomi Watch S1. Smartwatch jest wykonany ze stali nierdzewnej (włącznie z dwoma przyciskami) oraz szafirowego szkła. Obudowa jest wodoszczelna do 5 ATM. Elegancji dopełnia skórzany pasek. Ekran został wykonany w technologii AMOLED i średnicę 1,43 cala.

Xiaomi Watch S1 obsługuje ponad 100 trybów treningowych. Całodobowo monitoruje tętno oraz saturację SpO2 (stężenie tlenu we krwi). Po sparowaniu z telefonem oraz aplikacją możemy używać zegarka do odbierania połączeń i rozmowy za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika. Smartwatch obsługuje płatności bezgotówkowe NFC, więc nie musisz już zabierać ze sobą wszędzie portfela. Wbudowana bateria powinna wystarczyć na 8 do 12 dni pracy, a ładowanie jej indukcyjną ładowarką w zestawie zajmuje ok. 70 minut.

Przed nami ciężkie zimowe miesiące, oznaczające gorszą jakość powietrza w Polsce. Być może domowy oczyszczacz powietrza to najlepszy prezent dla najbliższych. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite nadaje się do pomieszczenia o powierzchni od 25 do 43 m2. Wbudowany filtr usuwa z powietrza 99,97% cząstek o wielkości 0,3 μm. Pozbędzie się nieprzyjemnych zapachów zwierząt domowych, oparów kuchennych czy związków lotnych.

Pojedynczy filtr do Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite powinien wystarczyć na około rok czasu. Po połączeniu odświeżacza z aplikacją Xiaomi Home otrzymacie powiadomienie kiedy przyjdzie czas wymiany filtra. Urządzeniem można sterować zdalnie z poziomu telefonu. Obsługuje również sterowanie głosowe przez Asystenta Google i Amazon Alexa. W trybie nocnym poziom hałasu wynosi zaledwie 33,4 dB.

Na koniec coś do najbardziej osobistej rozrywki, czyli zatopienia się we własnych myślach przy dobrej muzyce, audiobooku czy podkaście. Za sprawą systemu aktywnej redukcji szumów (ANC) w Redmi Buds 4 Pro będzie to dużo łatwiejsze. System może działać w trzech trybach intensywności, a dzięki trybowi przejrzystości użytkownik będzie w stanie słyszeć swoje otoczenie i prowadzone w nim rozmowy.

Redmi Buds 4 Pro na jednym ładowaniu dają około 9 godzin pracy, ale ładujące etui wydłuży ten czas do aż 36 godzin. Wystarczy zaledwie 5 minut ładowania, aby uzyskać już 2 godziny słuchania. Aplikacja Xiaomi Earbuds pozwala dostosować ustawienia redukcji szumów i kontroli dotykowej. Odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane po wyjęciu z ucha oraz wznawiane po ponownym włożeniu.