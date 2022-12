Poradnik świąteczny vivo – podaruj smartfon z perfekcyjnym aparatem na tegoroczne święta

Propozycje świąteczne zacznę od przedstawienia smartfonu, który w tym roku zrobił na mnie chyba największe wrażenie.

Vivo X80 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Vivo X80 Pro to smartfon pod każdym względem z najwyższej półki. Jego sercem jest procesor Snapdragon 8 Gen 1 połączony z 12 GB pamięci operacyjnej, 256 GB flash i układem graficznym Adreno 730 – do tego, jak się okazało podczas testów, wszystko jest zestrojone tak, że utrzymuje wysoką wydajność także podczas dłuższej pracy.

Vivo X80 Pro posiada obudowę wykonaną ze zmatowionego szkła i eleganckie etui z ekoskóry. Zaokrąglony na bokach bardzo jasny ekran o podwyższonej rozdzielczości i dynamicznym odświeżaniu do 120 Hz świetnie radzi sobie z kolorami i multimediami w każdych warunkach. W ekranie umieszczony został także wyjątkowy czytnik linii papilarnych – o bardzo dużej szybkości działania i powierzchni aktywnej, którą można wykorzystać do gestów uruchamiających aplikacje lub do rozpoznawania dwóch odcisków palców na raz dla podwyższonego bezpieczeństwa.

Vivo X80 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Niewątpliwie najmocniejszym punktem vivo X80 Pro jest jednak zespół aparatów fotograficznych, opracowany we współpracy z firmą Zeiss. Składa się on aż z czterech aparatów: znakomitego głównego o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.6, bardzo dobrego ultraszerokokątnego o rozdzielczości 48 Mpix z przysłoną f/2.2, udanego -portretowego 12 Mpix, dodatkowo stabilizowanego gimbalem oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix z peryskopowym teleobiektywem, który pozwala sięgnąć tak daleko, jak mało który smartfon. Bez udziału cyfrowego zoomu, który obniżałby jakość zdjęcia. Udział Zeissa to pomoc w obliczeniach obiektywów, specjalne powłoki Zeiss T* Coating, które redukują odblaski powstające na soczewkach, w efekcie redukując flary od silnych źródeł światła i poprawiając kontrast. Zeiss jest też autorem specjalnych profili barwnych o wysokiej wierności odwzorowania kolorów i dla trybu portretowego efektów bokeh odwzorowujących klasyczne obiektywy: Biotar, Sonnar, Distagon i Planar.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Mocna specyfikacja oznacza spore zapotrzebowanie na energię. Zapewnia ją akumulator o pojemności 4700 mAh, który można ładować za pomocą szybkiej ładowarki o mocy maksymalnej 80 W. Podczas testów pełne ładowanie trwało poniżej 40 minut, a w kilka minut dało radę uzupełnić akumulator do 40%.

Cena vivo X80 Pro to około 5999 zł.

Prezentowany poniżej Vivo V21 5G to przedstawiciel klasy średniej smartfonów. Mocy obliczeniowej dostarcza procesor MediaTek Dimensity 800U wraz z kartą graficzną Mali G57 MC3, pamięć operacyjna liczy 8 GB, a flash to 128 GB. Wyświetlacz zbudowany został w technologii AMOLED, ma typową rozdzielczość 1080 x 2404 piksele, odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz i co mniej typowe, jest zgodny z HDR10+.

Tylny aparat to dość typowy układ trzech matryc: 64 Mpix z obiektywem 25,1 mm, 8 Mpix 15,6 mm i oczko makro 2 Mpix. Vivo V21 5G wyróżnia się jednak przede wszystkim aparatem przednim. Jest to jednostka z matrycą 44 Mpix, wyposażona w szerokokątny obiektyw o jasności f/2, uzbrojony w autofocus i bardzo rzadko spotykaną w aparatach przednich optyczną stabilizację obrazu. Pracę aparatu wspomagają dwie dość szeroko rozłożone po bokach aparatu diody LED, służące do równomiernego doświetlania sceny.

Miłośnicy selfie znajdą w aplikacji aparatu szereg opcji poprawiających urodę oraz dodatkowych nakładek (póz) którym można urozmaicić zdjęcie. Nie zabrakło też trybu AI Night Portrait, który poprawia jasność zdjęć portretowych wykonywanych w nocy.

vivo V21 5G najlepiej zatem wykorzystają miłośnicy selfie. Cena jaką należy zapłacić za smartfon wynosi 1799 zł.

Smartfony z najwyższej półki niewątpliwie przyciągają wzrok i uwagę. Stanowią one jednak stosunkowo niewielki procent sprzętu w użyciu – podstawą są urządzenia klasy średniej i niższej średniej.

Takim właśnie smartfonem jest vivo Y22s. Jego sercem jest procesor Snapdragon 680 z grafiką Adreno 610, połączony z pamięcią operacyjną o pojemności 6 GB i 128 GB flash. Z taką specyfikacją Y22s nie będzie bił rekordów wydajności, ale na pewno da sobie radę z wykonywaniem kilku zadań jednocześnie. Za wyświetlanie obrazu odpowiada wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,55” i rozdzielczości 720 x 1612 pikseli.

Vivo Y22s jest urządzeniem oszczędnym – zastosowane w nim komponenty nie pobierają wiele energii. Zarazem smartfon otrzymał sporą baterię o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z maksymalną wydajnością 18 W. Użytkownik zatem może liczyć na bardzo dobry czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu.

Vivo Y22s prezentuje się całkiem ładnie. Plastikowa obudowa dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: Starlit Blue i Summer Cyan – oba wyglądają całkiem nieźle. Nie psuje wyglądu pokaźna wyspa na aparaty fotograficzne – z tyłu są aż trzy, lecz w praktyce użyteczny będzie przede wszystkim główny aparat szerokątny z matrycą 50 Mpix.

Vivo Y22s to smartfon, który świetnie sprawdzi się jako pierwszy telefon dla dziecka lub kolejny dla mniej wymagającego dorosłego, szczególnie osoby starszej, która nie potrzebuje zaawansowanych możliwości, lecz doceni wygląd i wydajny akumulator.

Smartfon został wyceniony przez producenta na 1199 zł.

Podsumowując…

Trzy smartfony, trzy różne klasy, trzy typy odbiorców. Każde opisane wyżej urządzenie jest na swój sposób wyjątkowe, a marka vivo nie bez powodu zyskuje z roku na rok na popularności. Współpraca z Zeissem w X80 Pro, wyjątkowe selfie w V21 5G, czy wreszcie bardzo dobry stosunek ceny do możliwości w Y22s – każdy znajdzie coś dla siebie.