Prezent dla Geeka? TP-Link ma kilka propozycji, które możesz śmiało wrzucić pod choinkę

Tapo L920-5 – taśma LED Smart Wi-Fi ze zmiennym kolorem

Pokój lub przestrzeń geeka bez odpowiedniego podświetlenia nie jest kompletna. Dyskretne taśmy LED zdobywają popularność nie tylko wśród fanów technologii, więc to propozycja uniwersalna. Tapo L920-5 oferuje aż 50 oddzielnych stref kolorów i można ją skracać na dowolnej długości. Wystarczy podłączyć ją do domowej sieci Wi-Fi. Na taśmie znajduje się klej 3M, który ułatwi montaż taśmy do różnych powierzchni.

Sterowanie oświetleniem może odbywać się za pomocą telefonu i aplikacji mobilnej. Tapo L920-5 od TP-Link może być też programowana do uruchamiania zapisanych programów świetlnych o konkretnych porach, a nawet automatycznie uruchamiana sensorami. Taśma przyjmuje też polecenia z Asystenta Google, Amazon Alexa i Apple Home. Czas pracy określono na 25000 godzin, a maksymalna jasność wynosi 2100 mcd.

Tapo C110 – kamera Wi-Fi do monitoringu domowego

Wychodzicie z domu, a tam mogą dziać się rzeczy magiczne. Kot chodzący na dwóch nogach? Rodzeństwo podjada Wam ulubione smakołyki? Niezależnie od sytuacji, pory dnia i nocy, Tapo C110 od TP-Link powinno utrwalić wideo z otoczenia. Kamera rejestruje obraz o rozdzielczości 3 MP (2304 x 1296 px), a nagrywanie może aktywować wbudowany czujnik ruchu. W trybie nocnym kamera utrwali w podczerwieni ruch w odległości do 9 metrów.

Alarm dźwiękowy i świetlny może wystraszyć nieproszonych gości w przestrzeni, a wbudowany mikrofon i głośnik pozwala na skuteczną komunikację. Kamera ma gniazdo na kartę micro SD i obsługuje karty o pojemności do 256 GB, co umożliwi zapisanie 512 godzin, czyli 21 dni materiału nagrywanego bez przerwy. Urządzeniem można dość łatwo zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej Tapo.

Mercusys Halo H70X – domowy system Wi-Fi 6 Mesh, AX1800

Mercusys to budżetowa submarka TP-Link oferująca urządzenia sieciowe dla użytkowników domowych. Nasza propozycja spodoba się szczególnie mieszkańcom wielopoziomowych domów lub większych mieszkań, którzy mają kłopot z jednolitym sygnałem sieci Wi-Fi. Każdy zestaw Halo H70X oferuje dwupasmowe Wi-Fi 6 o prędkości 1800 Mb/s (1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Urządzenia podłączone do takiego systemu przełączają się automatycznie pomiędzy jednostkami rozmieszczonymi po całym domu. Każda jednostka wyposażona jest w trzy gigabitowe porty do szybkiego połączenia kablowego. Zarządzanie siecią Wi-Fi ułatwia aplikacja Mercusys. Dostępne są zestawy składające się z dwóch lub trzech jednostek Halo, obsługujących łącznie do 150 urządzeń.