Świąteczne promocje Plusa już dostępne. Zobacz, co możesz zyskać

Plus jest wiodącym operatorem w Polsce, jeśli chodzi o szybkość i zasięg 5G, nic zatem dziwnego, że w promocjach sporo dzieje się właśnie, jeśli chodzi o dostęp do internetu.

Promocje w Plusie – Dwa razy więcej danych

Plus oferuje bowiem podwojenie pakietu danych z dostępem do najszybszej sieci 5G. Klienci wybierający abonament głosowy za min. 55 zł./mies. otrzymają podwojenie pakietu danych na 2 lata.

Przy wyborze abonamentu za:

55 zł/mies. – zamiast 30 GB zyskujemy aż 60 GB

65 zł/mies. – zamiast 60 GB zyskujemy aż 120GB

85 zł/mies. – zamiast 120 GB zyskujemy aż 240 GB

Jeśli masz abonament biznesowy, także możesz skorzystać z takiej promocji. W zależności od ceny zobowiązania zyskujemy:

45 zł/mies. netto – zamiast 24 GB zyskujemy 48 GB

55 zł/mies. netto – zamiast 40 GB zyskujemy 80 GB,

65 zł/mies. netto – zamiast 70 GB zyskujemy 140 GB

85 zł/mies. netto – zamiast 120 GB zyskujemy 240 GB

Promocja dostępna jest zarówno dla klientów pragnących zaopatrzyć się przy okazji w nowy telefon, jak i dla użytkowników mających już sprzęt. Wszystkie abonamenty zawierają rzecz jasna rozmowy oraz wiadomości bez limitu.

Gigsy to nie wszystko – Disney+ w prezencie

Od polskiego startu Disney+ 14 czerwca 2022 serwis zyskał sobie grono wiernych zwolenników. I nic w tym dziwnego, bo w ofercie tego słynnego serwisu streamingowego znajdują się znane i lubiane dzieła marek: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i Star. Dlatego Plus proponuje Disney+ nawet na 2 lata w prezencie do każdego głosowego abonamentu indywidualnego za min. 55 zł miesięcznie i firmowego za min. 45 zł netto miesięcznie. Z promocyjnego dostępu skorzystać także mogą użytkownicy wybierający internet bezprzewodowy 5G/LTE za minimum 50 zł miesięcznie lub Plus Światłowód z szybkością do 300 Mbps. Po okresie promocyjnym koszt Disney+ wynosi standardowo 28,99 zł.

Święta najlepiej się spędza z rodziną

A żeby mieć z nią kontakt Plus proponuje do 5 abonamentów dla członków rodziny w cenie zaledwie 1 zł przez określony okres, który wynosi:

Jeśli mamy abonament za 55 zł/mies. i kupimy telefon – 6 miesięcy za 1 zł/mies., później 30 zł

Jeśli mamy abonament za 65 zł/ mies. i kupimy telefon – 12 miesięcy za 1 zł/mies. , później 40 zł

Jeśli mamy abonament za 85 zł/mies. i kupimy telefon – 15 miesięcy za 1 zł/mies., później 60 zł

A może dodatkowy smartfon za złotówkę?

W obowiązującej promocji każdy klient, który ratalnie nabędzie OPPO Reno7 5G 8/256 GB wraz z abonamentem może otrzymać za symboliczną złotówkę także OPPO A17 4/64 GB. Ci, którzy wybiorą jeden z wybranych smartfonów Samsunga (Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G), także z abonamentem, mogą natomiast dokupić Samsunga Galaxy A13 4/64GB także za symboliczną złotówkę.

Podsumowanie

Niezależnie od tego która z promocji przyciągnie naszą uwagę, warto wiedzieć, że wszystkie łączą się ze sobą. Pozwala to skonstruować najlepszą dla siebie promocję na własną rękę. Święta to w końcu najlepszy moment, by sprawić sobie i rodzinie prezenty.

Materiał powstał we współpracy z siecią Plus.