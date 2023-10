OnePlus 12 nadchodzi i zapowiada się świetnie. Producent znów postawi na aparaty

OnePlus ostatnio mocno zubożył swoją ofertę smartfonów. Po wypuszczeniu w tym roku modelu „11” ogłosił, że nie ma co czekać na premierę Pro, a także serii 11T. W poprzednim roku też nie obyło się bez zamieszania, bo firma zaprezentowała OnePlus 10 Pro i OnePlus 10T, podczas gdy flagowy model podstawowy w ogóle nie powstał. Teraz natomiast wydaje się, że producent po prostu skupi się na nadchodzącym wielkimi krokami OnePlus 12, który zadebiutuje znacznie wcześniej, niż jego poprzednicy. O tym jednak później, bo na razie sprawdźmy, co już wiemy na jego temat.

OnePlus 12 – wygląd

Szczegóły konstrukcji tego modelu są nam już znane od jakiegoś czasu dzięki renderom, które trafiły już do sieci. Choć poprzednie generacje przyzwyczaiły nas do dość sporych zmian, to tym razem wydaje się, iż producent pozostanie przy projekcie znanym z poprzednika. Rendery opierają się na prototypach urządzenia i pokazują nam, że OnePlus 12 będzie wyposażony w podobnie wyglądającą wyspę aparatów co jego poprzednik – okrąg z rozszerzonym bocznym modułem zachodzącym na ramkę smartfona. Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest wygląd i układ sensorów. Tutaj mamy dwa okrągłe sensory i kamerę peryskopową poniżej, przez co całość wygląda nieco niesymetrycznie. Warto jednak zauważyć, że to nie jedyne rendery, które dostaliśmy.

Inne pokazują urządzenie z układem aparatów znanym z poprzednika, co jednocześnie oznacza brak peryskopowego obiektywu zmiennoogniskowego. Wydaje się więc, że największa zmiana w wyglądzie będzie zależała od tego, na jakie aparaty postawi producent. Pozostałe szczegóły wyglądają bowiem tak samo, jak w OnePlus 11.

OnePlus 12 – specyfikacja

Zacznę może od najnowszych plotek, które rzucają więcej światła na najważniejszy element tego smartfona, czyli aparaty. Wedle przecieku producent postawi na 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX966, 1/1,4″, 23 mm, f/1.7, OIS), obok którego znajdzie się 48-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (1/2″, 14 mm, f/2.2) i 640megapikselowy teleobiektyw peryskopowy (OV64B,1/2″, 70 mm, f/2.5, OIS). To właśnie ta ostatnia jednostka będzie tutaj najważniejsza, a choć sensor OmniVision OV64B nie jest najświeższy na rynku, to oferuje 3-krotny zoom, a w połączeniu z algorytmami Hasselblad może naprawdę robić świetne zdjęcia.

OnePlus 11

Jeśli chodzi o podstawową specyfikację, obecnie większość źródeł jest już dość zgodna co do szczegółów tego, co zaoferuje nam OnePlus 12. Urządzenie będzie wyposażone w 6,7-calowy ekran OLED (lub AMOLED) o rozdzielczości QHD/2K i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz będzie miał zaokrąglone brzegi, a w górnej centralnej części umieszczony zostanie 32-megapikselowy aparat do selfie. Sercem OnePlus 12 będzie oczywiście Snapdragon 8 Gen 3 połączony z maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci w standardzie UFS 4.0. Prawdopodobnie zobaczymy także wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, choć lepiej byłoby, gdyby producent dostarczył też wersję z większą ilością pamięci na dane. Co prawda niektórzy wspominają o wersji 24 GG RAM + 1 TB, ale ile w tym prawdy?

Za zasilanie odpowie akumulator o naprawdę dużej pojemności 5400 mAh, obsługujący prędkość ładowania przewodowego 100 W (bezprzewodowo 50 W). Pod tym względem ten flagowiec mocno wyróżni się na tle konkurencji, bo tak dużego ogniwa dawno nie mieliśmy we flagowcu.

OnePlus 11

Kiedy zadebiutuje OnePlus 12?

Poprzednie generacje flagowca OnePlus pojawiały się w pierwszym kwartale roku, co tyczy się także premiery globalnej:

Seria OnePlus 9: 23 marca 2021 r.

23 marca 2021 r. OnePlus 10 Pro (Chiny): 11 stycznia 2022 r.

11 stycznia 2022 r. OnePlus 10 Pro (cały świat): 31 marca 2022 r.

31 marca 2022 r. OnePlus 11 (Chiny): 4 stycznia 2023 r.

4 stycznia 2023 r. OnePlus 11 (cały świat): 7 lutego 2023 r.

Spodziewaliśmy się więc, że w tym roku nie będzie inaczej. Tymczasem zgodnie z doniesieniami dostarczonymi przez znanego leakera Yogesha Brara, OnePlus może wypuścić ten model w Chinach jeszcze w grudniu tego roku, by wprowadzić go na globalny rynek w okolicy lutego 2024 r. To dość zaskakujące, bo dawałoby nam to dwie generacje flagowca w jednym roku, ale w zasadzie inni już to robili, więc czemu nie OnePlus? Warto jednak pamiętać, że pojawiają się też inne doniesienia, które wskazują na chińską premierę na przełomie stycznia i lutego, więc nic jeszcze nie jest w tej kwestii przesądzone.