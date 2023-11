Seria Oppo Find X7 coraz bliżej. Wszystko, co wiemy przed premierą

W tym roku przeżyliśmy niemałe rozczarowanie, bo po świetnie ocenianych seriach Oppo Find X3 i Find X5, modele z linii Find X6 nie zostały wprowadzone na globalny rynek. Z jakiego powodu? Trudno tak naprawdę powiedzieć, ale nie była to zbyt przyjemna nowina. Dlatego ciężko nam wyrokować, czy seria Find X7, która powoli szykuje się do premiery, podzieli los poprzedników, czy może znów pojawi się, by zawojować globalny rynek. Tak czy inaczej, niezależnie od decyzji Oppo, warto sprawdzić, co będą miały do zaoferowania Find X7 i Find X7 Pro, bo jak zwykle czeka nas debiut dwóch modeli.

Oppo Find X6 Pro

Jakie specyfikacje i funkcje zaoferuje seria Oppo Find X7?

Zacznijmy może od procesora, bo październikowe zestawienie Geekbench 6 ujawniło nam, że podstawowy Find X7 sięgnie po układ Dimensity 9300 firmy MediaTek, a nie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, co jest lekkim zaskoczeniem. Dlaczego? Na pokładzie poprzednika znalazł się chipset od Qualcomma, w dodatku podczas październikowego wydarzenia Snapdragon Summit firma Oppo potwierdziła, że ​​jej „przyszły flagowy smartfon będzie jednym z pierwszych wyposażonych w platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 3”. Musi się to więc odnosić do modelu Pro, chyba że Oppo mówiło o innym smartfonie. Jeśli tak, to jakim? Premiera Find N3 za nami, a żadnego innego flagowca producent tak naprawdę nie ma.

Specyfikacja wspomniana na liście Geekbench 6, której możemy być pewni, to 16 GB pamięci RAM, przynajmniej w jednym z modeli. U poprzednika tyle RAM miała najwyższa konfiguracja Find X6 Pro. Jeśli jednak jest to Find X7, wynik 2139 punktów w teście jednordzeniowym i 7100 punktów w teście wielordzeniowym robią wrażenie. W zasadzie obecność Dimensity na pokładzie jednego z nadchodzących modeli jest pewna, bo niedawno Oppo opublikowało grafikę potwierdzającą ten element specyfikacji. Nie sprecyzowano jednak, który Find X7 będzie napędzany przez najnowszy chipset od MediaTek.

Przy okazji warto wspomnieć tu o bardzo ciekawym szczególe, którego się właśnie dowiedzieliśmy. Otóż kolejny flagowiec Oppo – prawdopodobnie Find X7 Pro – będzie obsługiwał technologię łączności satelitarnej. Nie jest to w zasadzie żadnym zaskoczeniem. Po Apple’u to samo zrobił m.in. Huawei, a również Samsung ma podobne plany co do serii Galaxy S24. Można się jednak spodziewać, że nawet jeśli flagowiec trafi na rynek globalny, ta funkcja i tak nie będzie obsługiwana poza Chinami lub zostanie ograniczona tylko do konkretnych kilku regionów ze względu na partnerów technologicznych, z którymi Oppo będzie musiało współpracować w celu zapewnienia usługi. Fakt, że łączność satelitarna staje się popularniejsza to mimo wszystko dobra wiadomość. Jest to co prawda jedna z tych funkcji, której najlepiej nigdy nie potrzebować, ale jeśli znajdziemy się w sytuacji zagrożenia, dobrze mieć do niej dostęp. Niestety wszystko wskazuje, że ta innowacja wciąż stoi po stronie konkretnych producentów, bo chociaż Android miał przejść rewolucję w zakresie komunikacji satelitarnej dzięki Snapdragon Satellite w drugiej połowie 2023 r., to projekt ten nie jest już kontynuowany, ponieważ Qualcomm zakończył współpracę z Iridium.

Niewiele wiemy o wyświetlaczach, jakie znajdą się na pokładzie serii Find X7. W czerwcu znany leaker Digital Chat Station zasugerował na Weibo, że ​​telefon może mieć „ultra wąski” zakrzywiony ekran, przy okazji dodając, że Oppo zapewni im również stopień ochrony IP68, dzięki któremu będą odporne na kurz i wodę. Find N6 dostał w tym roku 6,74-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli i maksymalnej jasności na poziomie 1450 nitów, podczas gdy na pokładzie modelu Pro dostaliśmy 6,82-calowy ekran LTPO3 AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3168 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz i szczytową jasnością sięgającą 1500 nitów. Oppo prawdopodobnie będzie trzymać się tych wielkości, ulepszając jednak same panele i takie szczegóły, jak rozdzielczość. Wspomniany leaker już w maju zdradzał, że Find X7 Pro będzie oferował rozdzielczość 2K. Natomiast w sierpniu Mess With Assen, że ulepszenia w zakresie wyświetlacza modelu Pro obejmą ekran Samsung E6 2K LTPO o maksymalnej jasności 2500 nitów.

Oppo Find X6 Pro

W międzyczasie pojawiła się też wzmianka o bezprzewodowym ładowaniu 50 W, ale niestety oprócz tego, specyfikacja akumulatorów w nadchodzącej serii pozostaje nieznana. Dla przypomnienia, Find X6 dostał ogniwo 4800 mAh z szybkim ładowaniem 80 W, natomiast w Pro zagościł akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W. Plotka zapewne wskazuje na dodanie obsługi ładowania bezprzewodowego w modelu podstawowym. Co do pojemności baterii i ładowania przewodowego, nie spodziewam się, by uległo to jakimś większym zamianom.

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących serii Oppo Find X7 są oczywiście aparaty. Nie ma co ukrywać, poprzednicy postawili poprzeczkę wysoko i producent – przy współpracy z marką Hasselblad – z pewnością postara się, byśmy się nie rozczarowali. Na razie przecieki ujawniły, że z przodu znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie (Sony IMX709) i wydaje się, że w tej kwestii nic się raczej nie zmieni. Więcej na pewno zadzieje się z tyłu.

Oppo Find X6 Pro

Oppo ogłosiło bowiem, że we współpracy z Hasselblad opracowuje nową generację kamer wykonanych w technologii HyperTone, a te urządzenia mają zadebiutować w 2024 roku we flagowej serii Find X7. Systemy kamer HyperTone obejmuje wszystkie aparaty HyperTone, silnik obrazu HyperTone i wyświetlacz HyperTone ProXDR. Taki system aparatów zapewnia wysoką jakość obrazu przy wszystkich ogniskowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Mówi się, że silnik obrazu HyperTone poprawia szczegółowość i klarowność o 30 procent, jednocześnie redukując szumy o 60 procent dzięki zastosowaniu fuzji AI RAW. Oppo obiecuje ponadto, że tryb portretowy Hasselblad ulegnie ulepszeniom, oferując dokładniejsze odcienie skóry. Jeśli zaś chodzi o jakieś konkrety, tych dostarczyły nam liczne plotki. Według nich na pokładzie (zapewne modelu Pro) pojawi się aparat peryskopowy z matrycą 50 Mpix, 3-krotnym zoomem oraz sensorem o rozmiarze 1/1,5 cala. Towarzyszyć mamy aparat główny 50 Mpix (Sony IMX989) oraz aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, również 50 Mpix. Co do modelu podstawowego nie mamy żadnych informacji, ale spodziewać się można, że będzie on oferował nieco bardziej okrojoną wersję tego zestawu.

Jak będą wyglądać modele z serii Oppo Find X7?

Pod koniec października Digital Chat Station udostępnił nam szkic konstrukcyjny, na którym prawdopodobnie widać model Pro, wyposażony w okrągłą, masywną wyspę z poczwórnym systemem aparatów. Sensory nie są rozmieszczone symetrycznie, skupiono je po lewej stronie, podczas gdy prawa pozostała dziwnie pusta. Możliwe, że tam zostanie umieszczone logo Hasselblad. Patrząc na projekt poprzedników, podstawowy Find X7 raczej nie będzie dużo różnił się od modelu Pro.

Szybko pojawiły się też pierwsze rendery, utrzymujące dwukolorowy wygląd plecków i pokazujące, jak mogą w rzeczywistości prezentować się nadchodzące flagowce.

Kiedy premiera?

Poprzednie generacje Find X debiutowały w pierwszym kwartale roku. Find X5 w lutym, natomiast Find X6 w marcu. Przecieki na ten temat nie mówią zbyt wiele, więc bezpiecznie jest obstawiać właśnie drugą połowę pierwszego kwartału 2024 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by Oppo chciało jakoś znacząco przyspieszyć prezentacje swoich kolejnych flagowców.