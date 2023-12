Helikon-Tex – 3 prezenty Mikołaja, czyli przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę

Przyznaję, że po prawdziwy portfel sięgam coraz rzadziej – zarówno do płatności, jak i do dokumentów częściej bowiem używam smartfonu, który i tak mam pod ręką. Jednak z niego nie rezygnuję, posiadanie fizycznych dokumentów i kart czy odrobiny gotówki traktuję bowiem jak zabezpieczenie w przypadku dłuższych wyjść i wyjazdów. Portfel się nie rozładuje, a gotówka zadziała, gdy pechowo trafię na niedziałający terminal.

Przyznaję tu, że jeśli chodzi o wybór portfela, to jestem dość wybredny – ma być niezbyt duży, ale wystarczająco pojemny, by przechować wszystko, czego mógłbym potrzebować, powinien estetyczny, solidny i niezbyt drogi, traktuję go bowiem jako przedmiot użytkowy, a nie element biżuterii.

Preferuję przy tym produkty wykonane z materiałów niepochodzących od zwierząt. Portfel EDC LARGE – CORDURA należy do tych produktów, które spełniają moje wymagania – jest wykonany z bardzo wytrzymałej tkaniny nylonowej Cordura, zapinany jest na zamek błyskawiczny i dobrze zabezpiecza dokumenty i inną zawartość przed warunkami zewnętrznymi.

Estetyce też nic nie mogę zarzucić, portfel wygląda porządnie, a mnogość wariantów kolorystycznych pozwala na wybranie wariantu pasującego do gustu. Nie mam wątpliwości, że EDC LARGE – CORDURA wytrzyma intensywną eksploatację podczas fotograficznych wędrówek, więc warto zainteresować się nim jako prezentem dla łazików z upodobania.

Zanim wyruszymy pieszo szukać motywu, często należy także dojechać na właściwe miejsce. Sposobów jest wiele, szczególnie w mniej oczywiste miejsca najczęściej jednak dostajemy się z pomocą samochodu. Nie, nie będę wam polecał tutaj jakie auto wybrać (acz zachęcam oczywiście do lektury naszych recenzji motoryzacyjnych), wspomnę jednak o niezbędnym elemencie jego wyposażenia – czyli o apteczce.

Zawiera ona podstawowy zestaw środków opatrunkowych i jej posiadanie jest wymagane przepisami – mogą to zweryfikować policjanci z drogówki podczas kontroli drogowej. Zbyt często jednak apteczka wprawdzie jest w samochodzie, lecz jest wciśnięta w jakiś zakamarek auta, trudno dostępny, gdy zaistnieje potrzeba.

Tak jednak być nie musi – Apteczka Helikon-Tex VEHICLE MED KIT zawiera nie tylko wymagany przepisami zestaw środków, lecz torba z nimi jest estetyczna i wytrzymała – wykonana z tkaniny nylonowej zapewnia szybki dostęp do wnętrza za pomocą pociągnięcia paska – zamka i przede wszystkim nie wymaga szukania na nią miejsca – można ją zamontować na zagłówku fotela, by była zawsze dostępna. Warto zatem kupić Helikon-Tex VEHICLE MED KIT dla siebie, jeśli często podróżujemy, lub w prezencie dla kogoś, kto często to robi.

Kto raz wyszedł na spacer z aparatem we mgle i deszczu, ten zapewne uśmiechnie się, patrząc na następny przedmiot, czyli turystyczną kurtkę Helikon-tex Hardshell Squall. Jest lekka i estetyczna, lecz zapewnia doskonałą wodoodporność i oddychalność dzięki trójwarstwowej membranie poliuretanowej TorrentStretch. Kurtka Hardshell Squall ma powłokę hydrofobową typu DWR, klejone szwy, wytrzymuje do 30000 mm słupa wody, zapewnia oddychalność na poziomie 30000 g/m2/24h i współczynnik oporu parowania RET poniżej 5.

Ale Hardshell Squall to także rozwiązania proste i tradycyjne – regulowane mankiety, wywietrzniki pod pachami, ściągacze i uszczelniane zamki błyskawiczne. Kurtkę łatwo dopasować, umożliwia także umieszczenie pod spodem dodatkowej warstwy ocieplającej, dzięki czemu nada się także do użytku w zimie.

Helikon-tex Hardshell Squall jest idealną kurtką dla turysty, a mi, jako miłośnikowi fotografii, także się do niej oczy śmieją. Drogi Mikołaju, ja niczego wprawdzie nie sugeruję, ale wiesz przecież, jak jest?

Drogi Mikołaju

Powyższe propozycje Heliko-tex nie są typowymi gadżetami – miłymi dla oka, lecz o niewielkiej praktycznej użyteczności. Tu ciężar jest przesunięty w inną stronę – są przede wszystkim użyteczne, a dopiero później estetyczne, lecz przecież przez to na prezent świąteczny nadają się nie gorzej. Każdy z tych przedmiotów chętnie bym zobaczył pod choinką jako prezent dla siebie i chyba nie bez podstaw uważam, że nie tylko ja tak mam.