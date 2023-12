Samsung na Święta? Na te urządzenia warto postawić

Samsung Galaxy A54 – nie bez powodu to jedna z najpopularniejszych serii na świecie

Samsung Galaxy A54 to nowoczesny smartfon, który w pełni wykorzysta możliwości dawane przez sieci 5G. Wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala zapewnia wystarczającą powierzchnię do wygodnego przeglądania internetu, oglądania klipów na YouTube czy też pisania wiadomości. Zastosowana rozdzielczość ekranu Full HD+, czyli 1989 x 2340 px w połączeniu z panelem Super AMOLED gwarantuje wysokie wrażenia wizualne. Smartfon może stać się również podręcznym aparatem fotograficznym – do dyspozycji mamy trzy o rozdzielczości 50 MP + 12 MP + 5.0, a z przodu umieszczono aparat o rozdzielczości 32 MP, dzięki czemu Galaxy A54 doskonale nadaje się do prowadzenia konferencji wideo oraz streamingu.

Urządzenie równie dobrze sprawdza się przy nagrywaniu klipów wideo – ich rozdzielczość to 4K przy 30 klatkach na sekundę. W oprogramowaniu zaimplementowano wiele efektów umożliwiających zmianę każdego nagrania w małe dzieło sztuki. Na klipy wideo oraz zdjęcia udostępniono fabrycznie 128 GB miejsca, ale smartfon wspiera także zewnętrzne karty MicroSD o pojemności do 1 TB. Na wszystkie zabawy smartfonem nie powinno nam zabraknąć energii dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności aż 5000 mAh. Dlatego z Galaxy A54 można korzystać ze wszystkiego, co dają nowoczesne telefony!

Samsung Galaxy Buds FE z ANC otoczą Cię rozrywką

Słuchawki douszne Galaxy Buds FE to świetny prezent dla każdej osoby, która nie tylko chce całkowicie zatopić się w dźwiękach swojej ulubionej muzyki, ale mieć także pewność, że podczas rozmów doskonale ją słychać. Działają przy wykorzystaniu łączności Bluetooth v5.2 z profilami A2DP, AVRCP, HFP. Aby osiągnąć cel, czyli eliminację hałasu i odgłosów otoczenia, zastosowano w nich mechanizm aktywnej redukcji szumów, czyli ANC. Można także go spersonalizować, jeszcze lepiej dopasowując natężenie efektów do własnych potrzeb.

W słuchawkach Galaxy Buds FE umieszczono aż sześć współpracujących ze sobą mikrofonów, co gwarantuje doskonałą słyszalność dla rozmówcy niezależnie od otoczenia, w którym rozmawia. Kolejną zaletą jest łatwość parowania z innymi urządzeniami Samsung – wystarczy tylko jedno dotknięcie ekranu. Bardzo przydatna jest możliwość śledzenia słuchawek, pozwalająca na ich łatwe odnalezienie w przypadku zagubienia lub kradzieży. Wbudowany akumulator pozwala na co najmniej 8,5 godziny pracy non-stop z ANC, więc przez cały dzień nie musisz martwić się o ładowanie.

Samsung Galaxy Tab S9 FE to przenośne centrum rozrywki

Galaxy Tab S9 FE to tablet z przekątną ekranu 10,9”, pokazujący obraz w wysokiej rozdzielczości 2304 x 1440 px. Doskonale nadaje się do zastosowań rozrywkowych – wielkość wyświetlacza pozwala na komfortowe oglądanie filmów oraz granie w gry. Na jakość obrazu pozytywnie wpływa nie tylko częstotliwość odświeżania 90 Hz, ale również zastosowana funkcja Vision Booster, która dosłownie dodaje głębi kolorom. Ale nie samą rozrywką tablet stoi. Doskonale nadaje się także do pracy, a połączenie ekranu dotykowego z rysikiem S Pen pozwala na ręczne pisanie oraz rysowanie.

Tablet Samsung może być wykorzystywany praktycznie wszędzie – dzięki odporności IP68 niestraszna mu woda, kurz czy pył. Dodatkowa zaleta to mechanizmy redukcji światła niebieskiego – dzięki czemu nawet przy dłuższych sesjach nie będzie odczuwać się zmęczenia wzroku. Galaxy Tab S9 FE to podręczne narzędzie do pracy i rozrywki, które można zabrać ze sobą na wakacje czy w długą podróż. Może także posłużyć jako drugi ekran podczas pracy na laptopie.

Samsung SmartTag2 to mała rzecz, ale wielkie bezpieczeństwo

Galaxy SmartTag2 to praktyczny lokalizator przedmiotów i urządzeń – nie tylko elektronicznych. Można także zamieścić go na obroży psa, aby zawsze kontrolować, gdzie zwierze się znajduje. W przypadku elektroniki tryb zagubienia działa z każdym urządzeniem mobilnym, które posiada czytnik NFC. Lokalizację poszukiwanego obiektu można podejrzeć poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo sam SmartTag2 wskaże także kierunek i odległość od zguby.

Z lokalizatora można korzystać w pełni dzięki aplikacji SmartThings. Oferuje ona pełnoekranowy widok mapy i intuicyjny interfejs, dzięki czemu korzystanie z niej jest jeszcze prostsze. Zaletą jest sam kształt SmartTag2 – ma on kształt pierścienia z dużą metalową pętlą, co pozwala na łatwe przymocowanie go do obroży, klipsa, breloczka i wielu innych rzeczy. Dodając do tego długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz odporność na kurz i wodę, zyskujemy pomocnika, która przetrwa z nami długi czas – niezależnie od warunków zewnętrznych.

Samsung Galaxy Watch6

Wodoodporny smartwatch mający elegancki design klasycznego zegarka ręcznego. Jego smukła obrotowa ramka, wzorowana na kultowych zegarkach nurkowych, łączy tradycję z nowoczesnością, umożliwiając płynniejsze i bardziej responsywne przewijanie. Na jednym pełnym naładowaniu działa nawet do 40 godzin, zapewniając w tym czasie dostęp do takich aplikacji, jak Mapy Google, Muzyka YouTube, Google Pay czy Google Play Store.

Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, mamy tu monitor pracy serca z EKG, a także kontrolę ciśnienia i saturacji, odbywające się za pomocą czujnika na nadgarstku. Galaxy Watch6 monitoruje na różne sposoby stan zdrowia, kondycję oraz aktywność, pomagając Ci utrzymać się w optymalnej kondycji. Czytelny ekran AMOLED umożliwia łatwą nawigację oraz odczytywanie danych. Ponadto mamy tu rozwiązanie na sytuacje awaryjne – możliwość szybkiego pomocy.