Samsung ma receptę na świąteczną labę w domu i poza nim. Wybierając ten projektor i soundbar nie pożałujesz

Samsung Ultra Slim HW-S800B

Ten minimalistyczny i dość kompaktowy soundbar, który z telewizorem połączymy bezprzewodowo, powinien dobrze wpasować się do każdego domowego wnętrza. Oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny w systemie 3.1.2 (3 kanały równomiernie rozprowadzające dźwięk, 1 niskotonowy i 2 skierowane ku górze) oraz kinowe brzmienie za sprawą obsługi systemu Dolby Atmos. Za sprawą funkcji Q-Symphony głośniki telewizora mogą pracować w jednym spójnym systemie z głośnikami soundbara. Za sprawą funkcji adaptacji dźwięku Samsung Ultra Slim HW-S800B aktywnie analizuje rodzaj sygnału audio i dostosowuje do niego poziom głośności.

Podobnie działa funkcja Aktywnego Wzmacniacza głosu (AVA), która aktywuje się przy większym hałasie z otoczenia, automatycznie podnosząc głośność dźwięku. Dodatkowa niespodzianka czeka na posiadaczy telefonów marki Samsung, bo proponowany soundbar można łatwo połączyć z mobilnym źródłem dźwięku. Obsługuje odtwarzanie szerokiej palety plików audio w formatach AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC, ALAC oraz AIFF. Wystarczy jedynie włączenie Bluetooth w telefonie i dotknięcie nim do obudowy głośnika (funkcja Dotknij i Otwórz). W takiej sytuacji Samsung Ultra Slim HW-S800B automatycznie rozpozna obecność telefonu i ustawi na niego źródło sygnału.

Z kolei tryb Gry Pro automatycznie aktywowany po synchronizacji z głośnikami telewizora i włączeniu konsoli do gier, może przypaść do gustu miłośnikom cyfrowej rozrywki. Oczywiście nie zabrakło też możliwości połączenia soundbara z odbiornikiem telewizyjnym metodą kablową, przez złącze HDMI ARC (Audio Return Channel). W zestawie z soundbarem jest rzecz jasna pilot zdalnego sterowania, ale jeśli macie już telewizor marki Samsung, dołączonym soundbarem będziecie mogli sterować nieco wygodniej, bo z użyciem pilota telewizyjnego.

Cena: 2000 zł

Samsung The Freestyle Gen. 2

Jakiś czas temu miałem okazję testować ten mobilny niewielki mobilny projektor w zestawie z dodatkową baterią i szczerze jestem jego funkcjonalnością oczarowany. Przede wszystkim obraz dzięki obracanej podstawie osiąga 100″ przekątnej i może być wyświetlany na różnych powierzchniach, w tym również na suficie, z czego sam nie omieszkałem skorzystać. To jednak tylko fragment większej układanki, bo Samsung The Freestyle Gen. 2 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Tizen, a w drugiej odsłonie zwiększyła się pula dostępnych dla niego aplikacji. Nie to jest jednak element, który określiłbym jako gamechanger.

Z pewnością za taki uważam natomiast automatyczną regulację geometrii obrazu i ostrości, niezależnie od ustawienia projektora, która ogranicza konieczność ręcznej regulacji do minimum. W drugiej generacji działa ona jeszcze sprawniej. Możliwość pracy bez zasilania sieciowego (do końca roku Samsung w pakiecie z projektorem daje baterię) to kolejna rzecz, która pozwala cieszyć się rozrywką niezależnie od miejsca. Dobra wiadomość dla osób, które chciałyby sobie nieco pograć – dodano obsługę popularnych usług do gamingu w chmurze, m.in. Xbox Cloud Gaming oraz Geforce NOW.

Zadziwiająco dobrze radzi sobie wbudowany w projektor głośnik, którego swobodnie da się używać bez żadnego wzmocnienia. Źródłem światła jest dioda LED, której trwałość została podniesiona do 30 tys. godzin. Ciekawie prezentuje się też tryb Ambient, który wprowadza do otoczenia estetyczną dekorację (np. okno lub neon). Połączenie dwóch projektorów Samsung The Freestyle Gen. 2 da nam obraz o przekątnej nawet 160″. Z urządzeniem da się połączyć dwie pary słuchawek przez Bluetooth, więc można z niego korzystać nawet w miejscu wymagającym ciszy.

Cena: ok. 3500 zł