Słuchawki TWS na Święta – Jabra ma coś dla Was

Jabra Elite 10

Jabra Elite 10 to najbardziej zaawansowane słuchawki true wireless w ofercie Jabry. Są eleganckie i komfortowe nawet podczas długiego noszenia. Cechują się znakomitą jakością dźwięku zarówno podczas rozmów jak i słuchania ulubionej playlisty, a najbardziej pokazują swój pazur w trakcie odtwarzania muzyki i filmów w Dolby ATMOS.

Unikalna funkcja Dolby Head Tracking śledzi ruchy głowy i tworzy przestrzenne środowisko, w którym gdy się poruszamy, dźwięk porusza się wraz z nami otaczając nas idealnym brzmieniem ulubionych utworów. W połączeniu z 10-milimetrowymi głośnikami zyskujemy nową wyrazistość muzyki i multimediów. Jabra Elite 10 najlepiej współgrają z utworami nagranymi w Dolby ATMOS, lecz dołączone oprogramowanie znakomicie pracuje także ze zwykłym dźwiękiem stereo, by zaoferować jak najlepsze doznania.

Aby nic nie przeszkadzało w słuchaniu muzyki i rozmowach, Jabra Elite 10 wyposażone zostały w najnowocześniejszą funkcję aktywnej redukcji hałasu, Jabra Advanced Active Noise Cancellation, która automatycznie dostosowuje się do naszych uszu jak i miejsca, w którym się znajdujemy. W efekcie słuchawki automatycznie przełączają się na najwyższy poziom ANC w bardziej hałaśliwym otoczeniu i zmniejszają jego poziom w cichych miejscach. Nic nie zakłóci Ci spokoju i dobrego nastroju, gdy zapragniesz złożyć telefonicznie życzenia rodzinie i przyjaciołom lub posłuchać interesującego podcastu. A dzięki trybowi HearThrough (podsłuchiwania) za jednym dotknięciem przycisku usłyszysz co dzieje się wokół Ciebie bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu.

Słuchawki oferują 6 godzin pracy na baterii (z włączonym ANC), a wraz z eleganckim i stylowym etui energii wystarczy aż do 27 godzin słuchania. A gdy i tego braknie, wystarczy położyć etui na bezprzewodową ładowarkę, by uzupełnić zasoby. Funkcja szybkiego ładowanie zapewnia nawet godzinę pracy w ciągu zaledwie 5 minut ładowania.

Jabra Elite 10 pozwalają na pracę z dwoma urządzeniami jednocześnie, dzięki funkcji Bluetooth MultiPoint. Oferują też łatwe parowanie z komputerem oraz telefonem dzięki technologii Fast Pair i Swift Pair, odtwarzanie Spotify Tap i obsługę asystentów głosowych. Sprawdzą się w każdej sytuacji, zarówno w pracy, jak i na co dzień. Będą niewątpliwie świetnym prezentem – a może to właśnie Ty zasłużyłeś lub zasłużyłaś na to, by sobie taki sprawić?

Model ten jest dostępny w 4 kolorach: kremowym (cream), kakowym (cocoa), tytanowo-czarnym (titanium black) i czarnym błyszczącym (gloss black).

Jabra Elite 4

Słuchawki Jabra Elite 4 należą do średniej półki cenowej w ofercie tego producenta. Zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości dźwięku i komforcie użytkowania. Sprawdzą się, gdy zechcesz porozmawiać i posłuchać muzyki, mogą też działać z dwoma urządzeniami na raz. Potężny dźwięk zapewniają 6 mm głośniki, technologia 4 mikrofonów gwarantuje wysoką jakość rozmów, a aktywna redukcja hałasu (ANC) blokuje dźwięki z otoczenia i pozwala w pełni skupić się na słuchanej melodii.

Słuchawki bardzo prosto można połączyć zarówno ze smartfonem na Androidzie, jak i z komputerem z systemem Windows – po wyjęciu z pudełka zostaną automatycznie wykryte i wystarczy jedno kliknięcie, aby mogła popłynąć muzyka. Jaka muzyka? Taka, jaką lubisz – brzmienie słuchawek można dostosować do własnych upodobań za pomocą aplikacji Jabra Sound+. A gdy zechcesz porozmawiać, nie musisz wyciągać słuchawek z uszu, wszystko dzięki funkcji HearThrough. Elite 4 oferują też odtwarzanie Spotify Tap, dzięki temu łatwo uruchomisz świąteczną listę piosenek specjalnie przygotowaną na rodzinne spotkanie.

Jabra Elite 4 będą twoim wiernym towarzyszem na co dzień jak i w święta – mogą pracować do 5,5 godziny, a dzięki eleganckiemu etui szybko doładujesz je w razie potrzeby – łącznie energii wystarczy na 22 godziny słuchania muzyki (z włączonym ANC). Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej wkładki do słuchania lub odbierania połączeń, podczas gdy druga w tym czasie się ładuje.

Słuchawki Elite 4 są dostępne w czterech kolorach: ciemnoszarym (Dark Gray), granatowym (Navy), liliowym (Lilac) i jasnobeżowym (Light Beige).

Jabra Elite 5

Szukasz prezentu dla bliskiej osoby, która potrzebuje słuchawek do rozmów, pracy jak i relaksu przy muzyce w czasie wolnym? Idealnym wyborem dla niej będą bezprzewodowe słuchawki Jabra Elite 5. Model ten wyposażony został w hybrydową aktywną redukcję hałasu (ANC), dzięki której nic nie śmie zakłócić magicznych chwil skupienia, a mocne, 6 mm głośniki pozwolą zanurzyć się w świecie pięknej muzyki. To nie tylko potężny, ale też wiernie odwzorowany dźwięk, a dzięki regulowanemu korektorowi w aplikacji Sound+ dostosujesz go do swoich preferencji. Technologia 6 mikrofonów, obejmująca stale aktywne mikrofony zewnętrzne, a także wewnętrzne, które wspomagają głos przy wietrznej pogodzie, gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk każdej rozmowy.

Jabra Elite 5 nie zawiodą, gdyż mogą pracować do 7 godzin na jednym ładowaniu (z włączonym ANC), a zgrabne etui, w którym energię możesz uzupełnić bezprzewodowo, da łącznie 28 godzin pracy. Dzięki współpracy Jabra ze Spotify użytkownicy mogą też korzystać z funkcji Spotify Tap Playback.

Jabra Elite 5 nie zawiodą cię podczas rozmów, nie zawiodą, gdy zechcesz słuchać muzyki. Sprawdzą się w domu i gdy z niego wyjdziesz, w każdą pogodę, dzięki zgodności z normą IP55, która jest gwarancją odporności na pył i wodę. Słuchawki jednym kliknięciem podłączysz do smartfonu z Androidem i laptopa z Windows albo do obu na raz – w końcu Jabra Elite 5 mogą pracować z dwoma urządzeniami w tym samym czasie.

Te stylowe duńskie słuchawki dostępne są w kolorach złotego beżu (Gold Beige) i tytanowej czerni (Titanium Black).