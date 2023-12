Sprzęt multimedialny ViewSonic poleca się na święta

Przenośny monitor VP16-OLED

Święta to czas wspólnego spędzania czasu z rodziną, czas choinki, świątecznych dekoracji. A także czas prezentów – czasem bardzo nietypowych. Takim właśnie specjalnym prezentem dla niezwykłych użytkowników może być ViewSonic VP16-OLED, wyjątkowy monitor OLED.

ViewSonic VP16-OLED jest bowiem przeznaczony głównie dla miłośników fotografii i to dla nich będzie najlepszym prezentem. Rozdzielczość FHD, waga nieprzekraczająca kilograma, znakomite odwzorowanie kolorów (96% Adobe RGB i 100% DCI-P3), potwierdzone certyfikatem Pantone, a to wszystko w formie zgrabnego, zasilanego z USB-C urządzenia z rozkładaną osłoną przeciwsłoneczną, które można zabrać ze sobą w teren, zamocować do statywu fotograficznego, podłączyć do aparatu poprzez mikro HDMI i stworzyć w ten sposób wyjątkowej jakości monitor poglądowy o studyjnej jakości, dzięki któremu kadrowanie i praca z kolorem na żywo nabiera zupełnie nowego znaczenia.

ViewSonic VP16-OLED oczywiście doskonale sprawdzi się także jako dodatkowy monitor do notebooka lub tabletu, podłączony i zasilany poprzez USB-C – doskonałe odwzorowanie kolorów przydaje mu użyteczności przy pracach graficznych i związanych z video, ale też przy odtwarzaniu multimediów dla przyjemności – nie samą pracą w końcu człowiek żyje…

Monitor ViewSonic VP16-OLED możesz nabyć w cenie 2319 zł

Monitor gamingowy ViewSonic XG2431

ViewSonic XG2431 leży na zupełnie przeciwnym biegunie – powstał bowiem z myślą nie o pracy, ale o przyjemności. Jest to typowy sprzęt dla gracza i to właśnie oni najbardziej ucieszą się, znajdując go pod choinką. Bazowa rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli. To dość standardowa wartość, lecz siła ViewSonic XG2431 leży gdzie indziej – średni czas reakcji matrycy wynosi mniej niż 0,5 ms, a odświeżanie sięga 240 Hz – kto raz grał w sieciowe FPP ten z pewnością rozumie, jak ważna jest szybka reakcja i zachowanie jak najmniejszych opóźnień podczas rozgrywki. Pomaga w tym także najbardziej rozbudowana wersja dynamicznej synchronizacji AMD FreeSync Premium, dzięki której monitor zachowa znakomitą płynność wyświetlanego obrazu, nawet gdy karta graficzna dostanie lekkiej zadyszki.

Weryfikację znakomitych parametrów monitora przeprowadzili Blur Busters – monitor otrzymał certyfikat BLUR BUSTERS APPROVED 2.0, można zatem mieć pewność, że deklaracje nie są tylko czczymi obietnicami. ViewSonic XG2431 ma oczywiście w prezencie dla graczy coś jeszcze – pełną zgodność z HDR, potwierdzoną certyfikatem Vesa DisplayHDR 400 – i naprawdę rozsądną cenę.

Monitor gamingowy ViewSonic XG2431 możesz nabyć w cenie 1609 zł

Projektor przenośny ViewSonic M2

Każdy z nas lubi czasem obejrzeć film na dużym ekranie. Oczywistym rozwiązaniem jest kino, a jeśli rozrywki pragniemy w domowym zaciszu, to duży telewizor. Gorzej, jeśli nie mamy miejsca lub jesteśmy w podróży.

Wtedy możemy poprosić Mikołaja, by pod choinką zostawił nam mały prezent – mały i przenośny projektor ViewSonic M2.

To zgrabne maleństwo potrafi naprawdę dużo – ma wytrzymałe podświetlenie LED, które jednak jest w stanie wyciągnąć aż 1200 lumenów jasności, da się zatem M2 używać nawet w niezaciemnionych pomieszczeniach, może prezentować obraz o rodzielczości FHD i przekątnej nawet 100 cali wysyłany przez HDMI, USB, Wi-Fi, lub odtwarzany z karty micro SDXC. Projektor nie ma wbudowanej baterii, jak urządzenia miniaturowe, lecz zasilany jest poprzez USB-C PD – da się go nawet używać z pomocą Power Banku o mocy minimum 45 W – nominalnie potrzebne jest 74 W do pracy z maksymalnymi parametrami.

ViewSonic M2 jest mały, zgrabny i po prostu ładny – do tego jest rozsądnie wyceniony. Będzie świetnym mobilnym prezentem zarówno dla miłośników seansów filmowych, jak i firmowych prezentacji.

Projektor przenośny ViewSonic M2 możesz nabyć w cenie 2890 zł

Projektor krótkiego rzutu ViewSonic X11-4K

Odpowiedni projektor w przygotowanym dlań miejscu jest wspaniałym zamiennikiem telewizora. Tam, gdzie nie potrzeba mobilności tylko mocy ViewSonic proponuje model X11-4K. Rozdzielczość UHD, podświetlenie LED o jasności 2400 lumenów, 120 cali przekątnej z odległości 212 cm – to wymarzony sprzęt na świąteczny, mikołajowy seans Kevina samego w domu, Szklanej Pułapki, a nawet Potopu.

ViewSonic X11-4K można podłączyć do niemal każdego sprzętu – przez HDMI 2.0, USB-C, Wi-Fi, ma też 12 GB wbudowanej pamięci, z której można odtwarzać zawartość bez podłączania czegokolwiek. Wbudowane głośniki o mocy 8 W oferują przyjemny, mocny dźwięk, projektor może też pracować z zewnętrznym nagłośnieniem przez HDMI ARC i Bluetooth.

Zgrabna obudowa i niezła przenośność oznaczają, że z ViewSonic X11-4K można korzystać, kiedy chcemy, rozstawiając go w miarę potrzeb, a nawet zabierając w podróż, choć nie jest to sprzęt typowo mobilny. Do świąt niedaleko, lecz fimożercy wciąż mają czas, by napisać list do Mikołaja z zamówieniem. Kto wie, może się spełni?

Projektor krótkiego rzutu ViewSonic X11-4K możesz nabyć w cenie 6749 zł

Wesołych Świąt!

Nie ma jedynie słusznego sposobu spędzania świąt Bożego Narodzenia. Tradycja i nowoczesność nie muszą być sobie przeciwne, a ostatecznie decyzje i tak należą do nas. Jeśli chcemy zaś, by sztuki wizualne stanowiły część naszego wolnego, świątecznego czasu, to cóż, ViewSonic nam po prostu w tym dyskretnie pomoże.