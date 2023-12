Sprzęt Secretlab odmieni twoje stanowisko. Oto najlepsze fotele i biurka dla graczy

Biurka Secretlab MAGNUS to gwarancja przemyślanego i trwałego produktu

Czasy, w których biurka to tylko “nogi oraz blat” minęły bezpowrotnie… i dobrze. Wprawdzie minimaliści mogą ciągle opowiadać o tym, jak to prostota czterech nóg i blatu jest gwarantem dobrego stanowiska, ale spójrzmy prawdzie w oczy – polubiliśmy skomplikowane projekty. Jednak nawet jeśli zaliczacie się do grona nielicznych, to i tak w ofercie Secretlab znajdziecie coś specjalnego, bo metalowe biurka z serii MAGNUS o długości 1,5 metra i szerokości 70 cm.

Te są nie tylko trwałe i wytrzymałe z racji metalu (radzą sobie nawet z 100-kg naciskiem), ale też bardzo elastyczne w myśl różnego rodzaju dodatków mocowanych na magnesy. Mowa praktycznie o wszystkim – od wielkich magnetycznych mat na blaty po uchwyty na przewody, słuchawki i nawet komputery.

Z kolei ci, którzy wymagają od biurka jeszcze więcej, a przede wszystkim pragną trybu stojącego, powinni zainteresować się serią biurek MAGNUS Pro, opierających się na wytrzymałym metalowym szkielecie, który jest podstawą całej konstrukcji. Firma poszła w tych modelach nie o jeden wielki, a o kilka wręcz kroków dalej i zaprojektowała je tak, żeby każdy wręcz o nim marzył. Dlaczego? Wystarczy tylko rzut oka na specyfikacje.

Biurka z serii MAGNUS Pro to rozwinięte do potęgi modele MAGNUS z zachowaniem wszystkiego, co było w podstawowym modelu najlepsze. W grę wchodzi więc cały magnetyczny ekosystem i tym samym jeszcze większy wybór przyjemnych w dotyku, skórzanych mat na blaty. Firma postarała się jednak o coś ekstra, bo zintegrowany z blatem panel kontrolny elektrycznych siłowników, odpowiadających za regulację poziomu wysokości od 65 do 125 cm, bogaty ekosystem inteligentnego oświetlenia, specjalną tacę do zarządzania przewodami, kolumnę zasilania, ułatwiającą zarządzanie przewodami zasilającymi wokół stanowiska.

Bez względu na wasz wybór (biurka MAGNUS lub MAGNUS Pro) dostaniecie możliwość dokupienia do nich magnetycznych kotew i poszewek na przewody, różnorakich ramion i półek na monitory, uchwytu na słuchawki, a nawet laptopa i… komputer. Właśnie tak – firma oferuje specjalny wieszak na komputer, dzięki któremu utrzymacie swoją “skrzynkę” nad podłogą i zagwarantujecie sobie, że będzie poruszała się razem z całym blatem przy podnoszeniu.

Nie wiem, jak was, ale ten ostatni właśnie gadżet kupił mnie od razu. Z jednej strony nie musicie martwić się o przewody podczas podnoszenia biurka, a z drugiej możecie uwolnić przestrzeń roboczą swojego stanowiska na coś ważniejszego. A jeśli już o stanowisku mowa, nie ma w nim nic ważniejszego, niż odpowiednio wygodny fotel. Fotel, którym może być jeden z wielu foteli TITAN Evo.

Fotele TITAN Evo

Wystarczy udać się na stronę z ofertą foteli TITAN Evo, aby zrozumieć, że Secretlab nie zachwala tych modeli bez powodu. Ich ceny mieszczą się w przedziale od 519 do 779 euro, różniąc się głównie użytym materiałem oraz wyglądem, jeśli idzie o samo kolorystyczne i designerskie wykończenie. Dlatego też możemy po samej cenie ocenić, że hybrydowa sztuczna skóra NEO jest materiałem nieco tańszym, bo najtańszy model z nią kupicie za wspomniane 519 euro, podczas gdy pierwsze modele wymieniające skórę na tkaninę SoftWave Plus kosztują od 539 euro wzwyż. Firma sprzedaje również warianty z wykończeniem “Exotic” oraz z wykorzystaniem skóry NAPA, ale aktualnie w sklepie tych drugich, najdroższych (od 1099 euro) nie znajdziecie.

Jednak bez względu na wasz wybór, możecie być pewni, że otrzymacie zawsze to samo – wyjątkowe fotele, których poziom komfortu był niejednokrotnie nagradzany. Nie są to więc puste zapewnienia producenta, co zresztą zdradza sama specyfikacja foteli TITAN Evo, cechujących się kompletną regulacją wychyłu i przechyłu, całkowicie metalowymi podłokietnikami regulowanymi w czterech wymiarach z możliwością wymiany ich nakładek, magnetycznym zagłówkiem z pianką memory, a nawet 4-kierunkowym systemem wsparcia lędźwi (L-ADAPT) i zastrzeżonym kształtem siedziska.

Co ciekawe, firma Secretlab wychodzi naprzeciw wymaganiom swoich klientów i sprzedaje każdy wariant fotela w trzech rozmiarach, bo w wersji regularnej, pomniejszonej i powiększonej (XL), z czego tylko te ostatnie są droższe o kilkadziesiąt euro, co zresztą ma sens, bo używa się w nich więcej materiału i wytrzymalszych podnośników, aby pomieścić użytkowników o wzroście od 181 do 205 cm i wadze od 80 do 180 kg. Warto podkreślić, że te powiększone modele będą idealne również dla osób, które mają np. bardziej rozbudowane dolne partie ciała (przede wszystkim uda). To sprawia, że Secretlab samą decyzją o podzieleniu swoich modeli TITAN Evo na trzy rozmiary, zasługuje na uznanie.

Secretlab wie, że dla niektórych osób stanowiska komputerowe są ważną częścią życia i stąd możliwość dokupienia do fotelu kilku dodatkowych akcesoriów. O ile fotel sam w sobie ma te wszystkie wyjątkowe cechy, tak klienci mogą dorzucić do nich lepszej jakości podłokietniki (w grę wchodzi nawet wariant z pianką memory), poduszkę pod lędźwie, ergonomiczny podnóżek, a nawet zestaw do utrzymywania skórzanych modeli w czystości. Innymi słowy, jeśli szukacie fotela premium, to w ofercie Secretlab z pewnością go znajdziecie, a jeśli już się nim znudzicie lub nieco uszkodzicie, to w każdej chwili będziecie mogli sięgnąć po wysokiej jakości pokrowiec SKINS, który będzie niczym druga skóra waszego fotela. Pamiętajcie tylko, żeby składać zamówienia do 13 grudnia, jeśli chcecie mieć pewność, że otrzymacie zamówienia na święta. Więcej na ten temat znajdziecie na specjalnej stronie świątecznej firmy.