Święta z Panasonic to coś dla ciała i duszy

Technics EAH-AZ80 to propozycja dla ukojenia duszy

Technics EAH-AZ80 to jedne z najnowszych słuchawek TWS dostępnych na rynku i mogę je śmiało polecić jako zadowolony użytkownik i to już od kilku ładnych miesięcy. To bezprzewodowe słuchawki zamknięte w etui ładującym i chciałbym napisać klasyczne słuchawki, ale brzmiałoby to jak jedne z wielu takich samych. A tak przecież nie jest.

Technics EAH-AZ80 wyróżniają się kształtem i jeśli moje, oporne pod względem dopasowania słuchawek TWS uszy są w stanie się z nimi bardzo dobrze dogadać, to coś zdecydowanie jest na rzeczy. Obudowa bardzo dobrze dopasowuje się do małżowiny, opiera się o jej wnętrze i nie wypada nawet w trakcie dynamicznego poruszania się. Za brzmienie odpowiadają duże 10 mm przetworniki, które generują głęboki i czysty dźwięk, ze sporą ilością dynamicznego basu. Dźwięk jest bardzo dobrej jakości, a dodatkowo możemy go łatwo dopasować do naszych preferencji za pomocą korektora w aplikacji mobilnej. Ta jest jedną z lepszych, z jakimi spotkałem się pośród słuchawek. Jest prosta, ale zawiera wszystkie niezbędne funkcje i co najważniejsze – działa. Zawsze i stabilnie.

Dużą zaletą Technicsów EAH-AZ80 jest redukcja hałasu. ANC jest bardzo skuteczne i po odbyciu z tymi słuchawkami kilku lotów, podczas których siedziałem w dosłownie każdej części samolotu, mogę śmiało potwierdzić jej bardzo dobre działanie. Warto też wspomnieć o tym, że AZ80 łączą się z aż trzema urządzeniami jednocześnie dzięki funkcji multipoint, pomiędzy którymi możemy się wygodnie przełączać. Czas pracy? Z aktywnym ANC i przy maksymalnej głośności jest to 5 godzin, a wykorzystując cały akumulator etui ładującego, czas tego wydłuża się do 20 godzin.

Panasonic SC-PM700 – duża moc w małym ciele

Kontynuujemy kolejną propozycją dla ukojenia duszy, a następną muzyczną propozycją jest mikrowieża Panasonic SC-PM700. To niewielkie, minimalistyczne i bardzo zgrabne urządzenie, które bardzo dobrze wpasuje się do praktycznie każdego wnętrza. Skromny wygląd to tylko złudzenie, bo do dyspozycji mamy tu całkowitą moc RMS na poziomie 80 W. Za brzmienie odpowiadają dwa 2-drożne głośniki z 10 cm głośnikiem niskotonowym oraz 6 cm otworem bass reflex. Brzmienie możemy dopasować do własnych preferencji za pomocą pokręteł regulacji tonów niskich i wysokich, dostępnych na przednim panelu urządzenia. Dodatkowo w pamięci możemy zapisać pięć programów korektora dźwięku.

Panasonic SC-PM700 obsługuje klasyczne radio FM, ma odtwarzacz płyt CD z obsługą plików MP3 oraz łączy się z innymi urządzeniami bezprzewodowo przez Bluetooth. Sparować możemy maksymalnie aż osiem różnych urządzeń. Do dyspozycji mamy też klasyczny port USB.

Panasonic Multishape to idealne narzędzie dla ciała mężczyzny

Zapewne kojarzycie te żarty, że idealny żel pod prysznic dla mężczyzny, to taki 20 w 1? Do mycia ciała, włosów, fug pod prysznicem, sedesu i szyb w samochodzie? To… wcale nie jest żart i jestem zdania, że tego typu rozwiązań wszystko w jednym powinno być jak najwięcej. No i proszę, jest – Panasonic Multishape.

Tytułowy Multishape to taka jednostka centralna. Z wodoodporną obudową, do której podłączamy różne modułu, a tych mamy bardzo pokaźny wybór. Bo możemy tu podłączyć 3-ostrzową golarkę z ostrzami z japońskiej stali nierdzewnej, dwa rodzaje trymera z wymiennymi końcówkami, trymer do nosa, uszu i twarzy lub, uwaga hit(!), soniczną szczoteczkę do zębów. Co więcej, zestaw można rozbudowywać, więc można zacząć od skromniejszego i dokupować do niego końcówki. Drogie Panie – prezent idealny! A my naprawdę się z niego ucieszymy.