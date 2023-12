Uwiecznij świąteczne chwile ze sprzętem Canon

Canon PIXMA G3470

Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G3470 przeznaczone jest dla użytkowników domowych, którzy planują drukowanie znacznych ilości materiałów. Zgrabna obudowa w formie ustawnej kostki kryje oszczędny system drukowania – zamiast niewielkich wymiennych kaset z atramentami głowicę zasilają cztery zbiorniki na atrament, które można uzupełniać w miarę potrzeby wprost z butelek. Duża pojemność pozwala na drukowanie bez konieczności oszczędzania atramentów – pełny zbiornik wystarczy na wykonanie do 6000 wydruków w czerni lub 7700 kolorowych, a w trybie ekonomicznym jeszcze więcej. Wysokiej jakości wydruk fotografii także jest możliwy, zestaw atramentów wystarczy nawet na 2200 zdjęć w formacie 10 x 15 cm.

System uzupełniania atramentów jest bardzo prosty, zbiornik na pozostałości atramentu także można wymienić samodzielnie. Szybkość druku i podajnik papieru o pojemności 100 stron ułatwia codzienną eksploatację.

Jak przystało na urządzenie wielofunkcyjne, Canon PIXMA G3470 posiada także skaner o przyzwoitych parametrach, a niewielki wyświetlacz LCD ułatwia jego obsługę. Oprogramowanie współpracuje z popularnymi systemami dla komputerów, smartfonów i tabletów, a także z usługami w chmurze.

Canon Zoemini 2

Okres świąteczny to czas, gdy chętnie utrwalamy na zdjęciach rodzinne zjazdy i uroczystości. Od kilku lat widać przy tym, że wciąż mamy potrzebę wzięcia gotowej fotografii do ręki i oglądania jej tak, jak robiło się to kiedyś. Stąd obok świata cyfrowego widać powrót do łask fotografii natychmiastowej i specjalnych aparatów. Po co właściwie specjalny aparat, skoro każdy z nas ma smartfon do dyspozycji?

Dla tych, którzy chcieliby mieć zdjęcie w ręku od razu po zrobieniu, a wolą fotografować cyfrowo, powstały urządzenia takie, jak Canon Zoemini 2. Jest to niewielka drukarka termiczna, wykorzystująca specjalny papier termosublimacyjny ZINK, współpracująca bezprzewodowo poprzez Bluetooth 5.0 ze smartfonem za pomocą darmowej aplikacji Canon Mini Print. Rozmiar wydruku to 3 x 2 cale (czyli 50 x 76 mm), rozdzielczość wydruku wynosi 314 x 500 punktów, a czas niezbędny na uzyskanie gotowego zdjęcia wynosi 50 sekund. Drukarka jest lekka (177 g), nie zajmuje wiele miejsca, i może wydrukować 20 zdjęć na jednym naładowaniu akumulatora.

Canon Zoemini 2 jest świetnym narzędziem, umożliwiającym przeniesienie fotografowania do roli rodzinnej rozrywki i idealnym prezentem na święta dla dzieci od 6 do 106 lat.

Canon SELPHY Square

Canon SELPHY Square to kolejne narzędzie, przeznaczone dla osób pragnących cieszyć się fizyczną odbitką fotograficzną niedługo po zrobieniu zdjęcia. Jest to niewielka drukarka, wykorzystująca uznaną technologię barwnego wydruku termosublimacyjnego o najwyższej jakości i trwałości, sięgającej nawet 100 lat. Z pomocą SELPHY Square możemy wykonywać wydruki na papierze samoprzylepnym o rozdzielczości 287 dpi i rozmiarze 68 mm x 68 mm. Pojedynczy wkład zintegrowany zawiera 20 arkuszy.

Canon SELPHY Square jest zasilany z akumulatora, wystarczającego do wykonania 20 wydruków, czyli na całą kasetę. Wydruki można wysyłać bezprzewodowo za pomocą aplikacji SELPHY Photo Layout, która pozwala na edycję zdjęć przed wydrukiem, a także bezpośrednio, z wykorzystaniem Wi-Fi Direct.

Wesołych Świąt!

W domach niedługo rozświetlą się kolorowe lampki, pojawi się świąteczne drzewko, a pod nim prezenty. Rozejdzie się zapach tradycyjnych potraw, rozlegną się dzwonki do drzwi. Nie wahajmy się utrwalać dobrych, świątecznych chwil, cieszyć się obecnością rodziny. Canon nam w tym z przyjemnością pomoże.