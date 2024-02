Nadchodzi kolejna partia aktualizacji dla smartfonów Oppo. Kiedy dostaniesz ColorOS 14 z nowym Androidem?

Oto ColorOS 14 i nowości, jakie Oppo wprowadziło w tej wersji swojej nakładki

Nowa wersja nakładki Oppo cechuje się dbałością o szczegóły. Producent postawił na ustandaryzowany interfejs użytkownika, wykorzystując do tego konstrukcję Aqua Dynamic. Dzięki temu typowe bąbelki, kapsułki i panele płynnie wtapiają się w pasek stanu, zapewniając funkcjonalność bez zaśmiecania wyświetlacza. Podobnie system Aquamorphic Coloring dynamicznie dostosowuje pasek stanu i zawartość ekranu do pory dnia, tworząc bardziej harmonijne wrażenia wizualne.

Użytkownicy smartfonów producenta będą mogli wypróbować nowy styl Go Green dla Always On Display, promujący poczucie świadomości ekologicznej. Ponadto do ich dyspozycji będą też naklejki Bitmoji, które dostosowują się w ciągu dnia w zależności od lokalizacji, aktywności, pogody i innych czynników kontekstowych.

Po stronie wizualnej to tyle, a teraz przejdźmy do tych ważniejszych ulepszeń. Oppo zwiększył wydajność ColorOS wprowadzając ulepszony silnik Trinity Engine, który stanowi trójstopniowe podejście do zwiększania wydajności i żywotności baterii:

ROM Vitalizacja kompresuje dane aplikacji i plików i może zaoszczędzić do 20 GB pamięci w typowym telefonie.

RAM Vitalization zamienia mechanizm RAM Androida na bardziej sprawny, szczególnie w przypadku przechowywania aplikacji działających w tle w pamięci RAM.

CPU Vitalization, równoważy wydajność chipsetu i zużycie energii.

Najnowsza nakładka została też wzbogacona o system inteligentnego ładowania, który wykorzystuje algorytm AI do ustawiania prądu ładowania na podstawie tego, czy i w jaki sposób korzystasz z telefonu. Ma to na celu zmniejszenie zużycia baterii i zapewnienie dłuższej żywotności ogniwa. By ulepszyć prywatność i bezpieczeństwo, Oppo dodało Picture Keeper, funkcję, która pozwala dodatkowo zabezpieczyć dostęp do określonych zdjęć i filmów.

Oczywiście wśród nowości nie mogło zabraknąć inteligentnych funkcji. Mamy więc inteligentne matowienie obrazu, które może wykadrować wiele osób i zwierząt ze zdjęć i filmów. Ponadto pojawia się funkcja Smart Touch, pozwalająca wybierać tekst, obrazy i filmy z różnych aplikacji i przechowywać je w File Dock, zsynchronizowanym schowku dostępnym na wszystkich urządzeniach ColorOS – będzie to spory plus dla osób, które mają np. tablet Oppo.

Ciekawą nowość dostali też… użytkownicy Snapchata. Producent zdaje się podchodzić do nich wyjątkowo, bo pozwala teraz umieścić skrót Snapchata na ekranie blokady, aby uzyskać szybszy dostęp. Dodany został również jest widżet Snapchat dla Półki, który pozwala na szybki podgląd nowych wiadomości i statusów, a nawet lokalizacji najbliższych znajomych. Żadna inna aplikacja nie dostała tak specjalnego traktowania.

Oto harmonogram wdrażania ColorOS 14 na całym świecie

Oppo publikując rozpiskę, zaznaczył, że chodzi o wersję beta systemu, ale co istotne – przewidzianą na rynek międzynarodowy, co jest bardzo dobrą wiadomością. Pierwsze aktualizacje trafiły już w październiku do posiadaczy serii Find X5 oraz modeli Reno 10 Pro+, Reno 8 Pro oraz A77. W listopadzie Oppo udostępni ColorOS 14 na kolejne urządzenia, a harmonogram przewiduje następną turę aktualizacji w grudniu oraz w styczniu i w kwietniu przyszłego roku. Pamiętajmy, że w zależności od rynku czas otrzymania aktualizacji może się nieco różnić.

[Aktualizacja] Po udostępnianiu wersji beta przychodzi czas na stabilny ColorOS 14. Oto grudniowy harmonogram aktualizacji

Oppo jest właśnie w trakcie wdrażania aktualizacji dla globalnych wariantów modeli Find N2 Flip, Find X5 oraz Find X5 Pro, więc właściciele tych urządzeń wkrótce będą mogli cieszyć się nowymi funkcjami. Jeśli chodzi o wersję beta, ta jest udostępniana właśnie następującym modelom:

Oppo Find X3 Pro 5G

Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F21 Pro

Oppo A98 5G

Oppo A78 5G

Oppo A77s

Oppo A77

Oppo A57

12 grudnia trafi natomiast na pokład Oppo K10 5G, choć jedynie w Indiach. 27 grudnia w Indonezji zostanie zaktualizowany Find N3, a w Indiach Find N3 Flip, A58, A38 oraz A18, czyli modele z niższej półki.

Co do stabilnej aktualizacji, europejscy użytkownicy modeli producenta muszą uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. O ile aktualne flagowce ColorOS 14 z nowym Androidem już dostają, o tyle starsze modele, w tym te budżetowe, muszą poczekać, bo w pierwszej kolejności Oppo wydaje uaktualnienie dla Indii, Indonezji, Tajlandii i w niektórych przypadkach też dla Malezji. Na szczęście sądząc po dość sprawnym procesie wdrażania nowego systemu, reszta świata nie będzie musiała za długo czekać.

[Aktualizacja] Oppo udostępnia lutowy harmonogram aktualizacji

W styczniu Oppo udostępniło ColorOS 14 z Androidem 14 kilku swoim urządzeniom, a teraz podzielił się kolejną listą. Producent nie działa tak szybko, jak chociażby Samsung, ale sukcesywnie prze do przodu. W dodatku posiadacze uwzględnionych w nowym harmonogramie urządzeń mają się z czego cieszyć. Aktualizacja zawiera bowiem nie tylko to, co ogłoszono w listopadzie, ale też kilka innych nowości, jakie w międzyczasie wydało Oppo. Będzie to:

Obsługa pływających okien dla aplikacji na ekranie głównym;

Nowy gest potrząśnięcia urządzeniem, pozwalający na zmianę powiadomień o utworze;

Konfigurowalny styl czcionki paska stanu;

Zoptymalizowane przejścia wyświetlania, efekty dźwiękowe i układ ekranu blokady;

Poprawiona animacja odbijania ekranu blokady i szybkość rozpoznawania twarzy;

Ulepszone efekty wibracji i wyraźniejsze wyświetlanie powiadomień systemowych;

Obsługa niestandardowych częstotliwości odświeżania ekranu poszczególnych aplikacji;

Optymalizacja wyświetlania kolorów w trybach ochrony oczu i adaptacji kolorów otoczenia;

Edycja zdjęć w galerii umożliwiająca teraz przywrócenie stanu pierwotnego.

Oto modele, do których w lutym trafi stabilny ColorOS 14 z Androidem 14: