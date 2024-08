Home Nauka Kwantowy internet pojawi się szybciej, niż sądziliśmy. Zdumiewające osiągnięcie

Internet kwantowy już z nazwy brzmi ekscytująco. Przesyłane w ten sposób informacje byłyby całkowicie bezpieczne, bowiem byłyby one nie do odszyfrowania nawet dla najlepszych hakerów na świecie. Brzmi futurystycznie, jednak wszyscy mają świadomość, iż jest to pomysł, którego realizacja może zająć bardzo długo. Jakby nie patrzeć, trzeba stworzyć zupełnie nową infrastrukturę, co może zająć wiele lat. Okazuje się jednak, że istnieje pewien skrót, który znacząco może wszystko przyspieszyć.