Nowa wersja One UI zmierza na smartfony Galaxy. Sprawdź, czy ją dostaniesz

W tym roku One UI 6.1.1 dostępne będzie dla większej liczby smartfonów Galaxy

Zwykle aktualizacja One UI x.1.1 skupiała się głównie na optymalizacjach pod kątem składanych ekranów, jednak w tym roku okazało się inaczej. Chociaż pod koniec roku czeka nas premiera One UI 7, najnowsza wersja nakładki przynosi sporo ulepszeń, które po debiucie na pokładzie Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, trafią też do wybranych urządzeń. Jak można było się spodziewać, One UI 6.1.1 skoncentrowane jest przede wszystkim na Galaxy AI, wprowadzając kilka bardzo ciekawych ulepszeń. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Portrait Studio – funkcja ta spodoba się wszystkim fanom zdjęć portretowych, bo pozwala na kreatywną ich edycję przy użyciu wielu narzędzi. Za ich pomocą przekształcimy zwykły portret w szkic komiksowy, akwarelę, a nawet trójwymiarowy model.

Sketch to Image – ta nowość pozwoli nam na dodawanie elementów rysowanych do naszych zdjęć, jednak nie w taki sposób, jakby mogło się to wydawać. Wykorzystana zostanie tutaj sztuczna inteligencja, która przekształci nasz szkic w pełnoprawny obraz, a następnie połączy go z wybranym przez nas zdjęciem.

Rozszerzenie funkcji Tłumaczeń na żywo – wcześniej ta świetna funkcjonalność zintegrowana była jedynie z natywną aplikacją do dzwonienia Samsunga, ale po aktualizacji działać będzie z większą liczbą aplikacji firm trzecich.

Ulepszenia klawiatury – Klawiatura Samsunga zyskała po aktualizacji nowe opcje, które dają nam możliwość tworzenia tekstu w różnych tonach i formatach, także na podstawie prostych słów kluczowych. Narzędzie jest w stanie pomóc nam w tworzeniu postów w mediach społecznościowych, a także analizować poprzednie wpisy, by lepiej wczuć się w nasz ton.

Produktywność – w tym zakresie też pojawiły się nowości, bo Notatki pożyczą teraz z aplikacji Voice Recorder opcję transkrypcji, tłumaczenia i podsumowania. Narzędzia do nagrywania głosu będą dostępne bezpośrednio w Notatkach.

Nowe funkcje wideo związane z nagrywaniem i edycją, oczywiście wspierane przez sztuczną inteligencję.

Pozostałe ulepszenia obejmują natomiast uproszczone etykiety ikon, sortowanie powiadomień według godziny czy prostsze skanowanie dokumentów.

Z wiadomych przyczyn, poprzednie aktualizacje One UI x.1.1 skierowane były wyłącznie do modeli składanych, ale wspomniane wyżej zmiany są znacznie szersze, dlatego Samsung udostępni je także na inne kompatybilne urządzenia. Oficjalna lista jeszcze nie została udostępniona, ale serwis SamMobile sporządził własną, biorąc pod uwagę poprzednie aktualizacje i zakres oferowanego przez producenta wsparcia. Należy jednak pamiętać, że lista może ulec zmianie. Wdrażanie One UI 6.1.1 powinno ruszyć już we wrześniu.

Aktualizacja One UI 6.1.1 – kwalifikujące się telefony i tablety Galaxy