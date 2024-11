Laptopy MSI to recepta na dobrą rozrywkę w święta

Grudzień już blisko, a wraz z nim święta. Święta, zatem choinka, kolorowe ozdoby, rodzinne spotkania, ciepło i – jakże by inaczej – prezenty. Wybór właściwego prezentu nie jest łatwy, szczególnie jeśli chcemy kogoś obdarować nowym komputerem, szczególnie zaś wtedy, gdy miałby to być sprzęt dla gracza. Warto wtedy sprawdzić ofertę MSI, tu bowiem z pewnością znajdziemy coś odpowiedniego dla każdego.

Black Friday z MSI

Planujesz wymianę laptopa? Wybrane modele od MSI możesz nabyć taniej nawet o 1000 zł. Podczas Black Friday, sklepy oferują przecenione o tę kwotę laptopy gamingowe, biznesowe i dla twórców, a MSI dorzuca pakiet gadżetów wart nawet 1498 zł. Promocja rozpoczęła się 11 listopada i trwa do 1 grudnia tego roku, do godziny 23:55. Aby skorzystać z oferty, wystarczy w tym czasie zakupić promocyjny laptop, zarejestrować go na stronie MSI i wypełnić odpowiedni formularz.

I tak przy zakupie laptopa Titan 18 HX A14V, otrzymasz w prezencie plecak MSI Titan Gaming Backpack wart 399 zł oraz stację dokującą MSI Nest Docking Station o wartości 1099 zł. Natomiast kupując model Creator Z17 HX Studio A14V, otrzymasz gratis mysz bezprzewodową MSI Bluetooth Mouse M98 Box, wycenioną na 79 zł, oraz adapter MSI 9 in 1 Type C Multi-Port USB za 399 zł. Laptopy MSI są oferowane po obniżonych cenach podczas trwania promocji, a wybrane modele są objęte dodatkową promocją, w której można otrzymać znaną grę Diablo IV oraz najnowsze rozszerzenie Vessel of Hatred gratis. Ale to nie wszystko – poznajcie inne nasze propozycje specjalne.

MSI Stealth 16 MercedesAMG A1VGG-276PL

MSI Stealth 16 MercedesAMG A1VGG-276PL jest lekki ciałem (1,88 kg), ale potężny duchem – to niezwykle wydajny laptop przeznaczony dla wymagających graczy. Kompromisów tu nie ma – sercem maszyny jest najwydajniejszy mobilny układ Intela z rodziny Lunar Lake – Ultra 9 185H. Towarzyszy mu 32 GB pamięci operacyjnej, by nic się nigdy nie przycinało podczas zabawy i pracy, a oprogramowanie można instalować na pojemnym dysku 2 TB – tu się i z 15 największych gier zmieści bez konieczności odinstalowywania czegokolwiek.

Żeby grać, trzeba jednak też coś widzieć. Za tworzenie grafiki odpowiada tu mocny układ graficzny GeForce RTX 4070 – dostatecznie wydajny, by pozwolić na płynną grę na ekranie OLED 4K+ 120 Hz, który jest drugim niezbędnym elementem, by widzieć i to jak – OLED oznacza piękne, nasycone kolory, doskonałą czerń i całkowity brak smużenia na ekranie podczas gry. MSI Stealth 16 MercedesAMG A1VGG-276PL jest świetnym prezentem dla wymagającego gracza i miłośnika multimediów. Wszystko to z rabatem 1209 zł, czyli za jedyne 11290 zł (przecena z 12499 zł)

MSI Stealth 16 AI Studio A1VHG-010PL

MSI Stealth 16 AI Studio A1VHG-010PL jest konstrukcją dla najbardziej wymagających graczy. Fundamentem potęgi tego komputera jest ten sam zestaw procesora, pamięci i dysku SSD (czyli mamy tu Intela Lunar Lake Ultra 9 185H, 32 GB RAM i 2 TB SSD), ale za tworzenie grafiki odpowiada tu mocarny układ RTX 4080 – przy czym, jeśli i tego mało, istnieje także nieco droższy wariant z najmocniejszym na świecie GPU GeForce RTX 4080.

Jakkolwiek by patrzeć, mając takie GPU, można zagrać we wszystko – nie ma takiej produkcji, która by zadziałała na MSI Stealth 16 AI Studio A1VHG-010PL, chyba że nie poradzą sobie z tym twórcy. Aby było dostatecznie wydajnie, GPU obsługuje przeskalowywanie z mniejszej rozdzielczości do większej z pomocą DLS3 i tworzenie z pomocą AI klatek pośrednich – bez widocznej utraty jakości. Cyberpunk 2077? Nie ma sprawy. Stalker II? Oczywiście. Zapowiadany Kingdom Come: Deliverance II? Jestem pewien.

Do tego, żeby cieszć się grą poza GPU potrzebny jest ekran. MSI zdecydował się tu na połączenie matrycy IPS 120 Hz z podświetleniem miniLED – takie rozwiązanie gwarantuje jakość kolorów nie gorszaą niż w OLED – doskonały HDR w grach i filmach, bardzo wysoką jasność ekranu, wysoki poziom czerni i całkowity brak ryzyka wypalenia ekranu od statycznych scen. Maszyna jest bezkompromisowa i powinni ją rozważyć bezkompromisowi użytkownicy. Z okazji Black Friday można ją kupić z rabatem 700 zł, za jedyne 13299 zł (przecena z 13999 zł)

MSI CYBORG 15 A12VE-057PL

Nie każdy prezent świąteczny musi być z najwyższej półki cenowej. MSI ma także odpowiednią propozycję, jeśli ma być dobrze i niedrogo. To komputer o wdzięcznej nazwie Cyborg A12VE-057PL – mamy tu sprawdzony procesor Intelo Core i5 dwunastej generacji, 16 GB RAM i dysk 512 GB – taka konfiguracja doskonale się sprawdzi do codziennej nauki, multimediów, a ponieważ nie zabrakło tu też karty GeForce RTX 4050 z DLSS3, laptop poradzi sobie nieźle także w grach. Ekran to klasyczny LCD IPS, ale odświeżany z szybkością 144 Hz – przy przekątnej 15,6 cala z pewnością będziemy zadowoleni zarówno z płynności, jak i jakości obrazu.

Maszyna jest cicha – zaawansowany układ chłodzenia Cyborga bez wysiłku radzi sobie z temperaturą, więc hałas podczas zabawy z pewnością nie będzie uciążliwy. A do tego niedroga – w promocji można ją nabyć o 300 zł taniej, za jedyne 3599 zł (przecena z 3899 zł).

MSI Modern 14 C12MO-868PL

Granie jest przyjemne, ale nie samym graniem człowiek żyje. Nie wszyscy także grać lubią – szanujemy to. Dla takich użytkowników przeznaczony jest mały i lekki laptop MSI Modern 14 C12MO-868PL. Waży zaledwie 1,4 kg, ma ekran o przekątnej 14 cali i dość wydajności, by podołać każdemu zadaniu. Sercem komputera jest sprawdzony układ Intel i5 12 generacji, który współpracuje z 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB. To dość, by zapewnić zupełnie płynną pracę w każdym zastosowaniu poza graniem i zaawansowanymi zadaniami foto/video. Laptop zachęca stylowym wyglądem, potwierdzoną certyfikatami wytrzymałością, wygodną podświetlaną klawiaturą i dużym touchpadem – oraz ceną z rabatem 400 zł z okazji Black Friday, która wynosi 2099 zł (normalnie 2499 zł)

MSI Thin 15 B12VE-1817XPL

MSI Thin 15 B12VE-1817XPL jest najbliżej spokrewniony z Cyborgiem z tego zestawienia. Ma w gruncie rzeczy niemal tę samą konfigurację – zastosowano tylko nieco tańszy rodzaj pamięci i jest nieco lżejszy. Laptop dostępny jest w wersji bez systemu – można zainstalować na nim posiadany system, dostępny z uczelni lub szkoły, lub wykorzystać okazję do eksperymentów i spróbować oprogramowania alternatywnego dla Windows, takiego jak któraś z licznych odmian Linuksa.

MSI Thin 15 B12VE-1817XPL można zatem w szerokim zakresie dostosować do potrzeb użytkownika. Sprawdzi się u studenta informatyki, entuzjasty wolnego oprogramowania, u uczniów z duszą eksperymentatora, a zaplecze sprzętowe pozwoli także na użycie do grania, jeśli odpowiednio skonfigurujemy oprogramowanie. Zwraca także uwagę niewygórowana cena 3199 zł – z okazji Black Friday kupując teraz, oszczędzamy dodatkowe 100 zł.