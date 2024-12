Akcesoria komputerowe pod choinkę – nasze pomysły na prezent

HyperX QuadCast 2 S dla najwyższej jakości dźwięku

Stream? Nagrywanie wideo? Może podcast? W każdym z nich bardzo ważnym elementem jest dźwięk. To on potrafi przykryć niedostatki obrazu i przyciągnąć widza czy słuchacza. Dlatego też warto zadbać o to, aby był on jak najlepszej jakości. Tu do gry wkracza HyperX QuadCast 2 S.

Jest to mikrofon USB, więc sprawdzi się nawet w rękach kompletnego laika, bo do działania wymaga wetknięcia wtyczki do gniazda. Prosty jest też montaż, bo do wyboru mamy mocowanie Shock Mount, kompatybilne z gwintami 3/8″ oraz 5/8″. Technikalia? 24-bitowy dźwięk przy częstotliwości 96 kHz daje nam studyjną jakość brzmienia.

Streamerzy na pewno docenią obecność szybkiego wyciszenia mikrofonu, za co odpowiada przycisk na górze obudowy, który praktycznie zawsze mamy pod ręką. Z kolei esteci (i również streamerzy) zakochają się w personalizowanym podświetleniu LED, którym zarządzamy z poziomu aplikacji HyperX NGENUITY. Służy on też do strojenia mikrofonu.

HyperX QuadCast 2 S to bardzo ładny, prosty w obsłudze i zwyczajnie dobry mikrofon, który sprawdzi się u każdego, komu zależy na rejestrowaniu dźwięku wysokiej jakości.

Eweadn-V87 – klawiatura z AliExpress

Czy upadłem na głowę? Ani trochę, bo wierzę, że są na tym świecie ludzie, którym podobnie jak mi, ta klawiatura może się spodobać. Kupiłem ją na potrzeby nagrań kanału WTF! i ku mojemu zdziwieniu zacząłem z niej korzystać na co dzień.

Wbrew powszechnie panującej modzie nie jest to klawiatura mechaniczna, a membranowa. Przyciski mają wysoki skok, ale są przy tym dynamiczne. Nie ma się tu wrażenie, że przyklejają się do palców, albo opornie unoszą się po wciśnięciu. Dzięki czemu pisze się na niej bardzo sprawnie, szybko i wybitnie satysfakcjonującym dźwiękiem. Dosłownie jakbyście pisali na klawiaturze z końcówki lat 90-tych. Czysta poezja!

Klawiatura może działać przewodowo lub bezprzewodowo z wykorzystaniem odbiornika USB lub Bluetooth. Możemy ją sparować z trzema urządzeniami jednocześnie i wygodnie się między nimi przełączać (jak w Logitechu). Do dyspozycji mamy też pokrętło do sterowania głośnością komputera oraz oczywiście podświetlenie klawiszy. Swoją drogą całkiem estetyczne. Czas pracy? Przy codziennym użytkowaniu 5-7 dni i ładowanie odbywa się przez port USB-C.

Wady? Obudowa lekko skrzypi przy specjalnym, mocniejszym nacisku i można ją łatwo wygiąć w rękach. To przeciętnej jakości plastik, ale klawiatura bardzo dobrze trzyma się blatu w trakcie pracy, choć jest dosyć lekka.

Mała podpowiedź, jeśli zdecydujecie się na zakup, szukajcie ofert nieprzekraczających 200 zł. Da się ją znaleźć nawet poniżej 150 zł i to jest bardzo uczciwa cena.

Genesis Zircon XII – myszka jak klocki LEGO

Pozostańmy w temacie niedrogiego i nietypowego sprzętu. Genesis Zircon XII idealnie wpasowuje się w obie te kategorie. To myszka dla majsterkowiczów, która pozwala, bez pomocy dodatkowych narzędzi, na bardzo dużą personalizację. Możemy samodzielnie wymienić w niej przełączniki główne, siłę nacisku, sprężyny oraz zamontować dystanse.

W zestawie z myszką znajdziemy dodatkowe akcesoria, jak zapasowe ślizgacze, wymienne panele grzbietu i gripy przeciwpoślizgowe.

Pomimo tego, że myszkę możemy łatwo rozłożyć i złożyć, ma bardzo solidną konstrukcję. To wytrzymały sprzęt, który powinien posłużyć przez długi czas. A to nie zawsze się zdarza, bo zazwyczaj modułowe konstrukcje są na bakier z solidnością. Ale konstrukcja to jedno, ważne są też możliwości. Tu też jest dobrze, bo do dyspozycji mamy jeden z najlepszych sensorów Pixart PAW3395 oraz technologię Motion-Sync poprawiającą synchronizację z komputerem, przełączniki Kailh, enkoder TTC Gold oraz akumulator, który na pojedynczym ładowaniu wytrzymuje do 100 godzin pracy. W tej cenie (nieco ponad 200 zł) to prawdziwy mocarz!

HyperX Alloy Origins (Aqua) – na wygodniejszej klawiaturze w tym roku nie pisałem

Jeśli komuś zdarza się czytać moje teksty (pozdrawiam!) to pewnie wiecie, że od dawna poszukuję klawiatury idealnej. Z marnym skutkiem. W tym roku prawie się udało, bo w moje ręce trafiła HyperX Alloy Origins 60 Aqua.

Klawiatura świetnie wykonana z aluminium klasy lotniczej, bardzo solidna i pomimo małych rozmiarów ważąca 781,5 grama. Do tego mamy solidny kabel w oplocie o długości 180 cm oraz wymienną spację w zestawie.

Z racji tego, że klawiatury używam niemal wyłącznie do pisania, przełączniki Aqua (klawiatura jest też dostępna z innymi przełącznikami) idealnie wpisały się w moje potrzeby. Klawisze wymagają nieco mocniejszego nacisku w początkowej fazie ruchu (60 gramów) i mniejszego do aktywacji (45 gramów, aktywacja po pokonaniu 1,8 mm). Przyjemnie sprężynują, ale w nieprzesadzony sposób i nie są zbyt głośne. Kliknięcie jest nieco bardziej plastikowe, bez metalicznego pogłosu. Więc jeśli nie lubicie zbyt głośnych klawiatur to jest to odpowiedni adres.

Z HyperX Alloy Origins 60 Aqua nie korzystałem po skończonym teście z prostego powodu – 60-tki w nazwie i nie, nie chodzi tu o żadne internetowo-więzienne sprawy. Klawiatura w tym wymiarze jest pozbawiona strzałek, których na co dzień często używam w pracy. Nie ma też dodatkowych przycisków, jak Home czy Delete, z których też często korzystam. Dlatego też wariant 60 zostawmy graczom, a jeśli szukacie klawiatury do pracy i pisania to skierujcie wzrok w stronę wariantu pełnowymiarowego.

Glorious GMMK 3 – teraz czas na coś dla najbardziej wymagających

O tanim sprzęcie już było, czas na coś dla osób z bardziej zasobnym portfelem i klawiaturę ostateczną – Glorious GMMK 3. W tym przypadku trudno mówić o zakupie klawiatury, a bardziej o jej budowie.

Personalizacja w przypadku Gloriousa GMMK 3 to kompletnie inny świat. Tutaj dosłownie wszystko dobieramy pod własne widzimisie. Obudowa? Klasyczna lub aluminiowa wycinana na maszynie CNC. Przewodowa lub bezprzewodowa. Rozmiar – 65%, 75% lub 100%. Przełączniki standardowe lub magnetyczne z efektem Halla, orientacja płytki PCB, kolory obudowy, kolory podstawy, rodzaj przycisków, rodzaj i kolor kabla, a to chyba nie jest koniec elementów, które możemy wybrać w rozbudowanym konfiguratorze.

Koniec końców za klawiaturę Glorious GMMK 3 można zapłacić kosmiczne, nawet jak na klawiatury, pieniądze. W zamian dostajemy jedną idealnie spersonalizowany sprzęt, który powinien trafić w gusta najbardziej wymagających użytkowników.