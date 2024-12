Szukasz słuchawek na świąteczny prezent? Stawiając na Baseus, nie pożałujesz

Wraz ze zbliżającymi się świętami coraz ważniejsze staje się znalezienie prezentów łączących styl, funkcjonalność i trwałość. Chociaż mogłoby się wydawać, że wybór słuchawek jest arcytrudny, bo tego tym sprzęt jest wręcz “intymny” dla wielu użytkowników, to wystarczy, że zorientujecie się, co na co dzień robi obdarowywana osoba, aby wybrać dla niej idealny model. W ofercie Baseus znajdziecie słuchawki, które wpasują się w gusta osób aktywnych fizycznie, uwielbiających pracę w ciszy, zmuszonych do podróżowania hałaśliwymi środkami transportu czy po prostu lubiących spędzać czas w towarzystwie dobrego brzmienia. Dlatego też poniżej znajdziecie pięć wyróżniających się modeli, wśród których znajdziecie coś idealnego zarówno dla siebie, jak i osoby obdarowywanej.

Sportowe Baseus Eli Sport 1 nie odetną was od otoczenia

Nie wiem, jak wy, ale za każdym razem, kiedy testuje słuchawki w bardziej wymagającym scenariuszu, bo podczas jazdy na rowerze, odczuwam dziwny niepokój. Wszystko przez brak docierającego do mnie hałasu dookoła, bez którego nie możemy mówić o bezpiecznym uprawianiu sportu. Zwłaszcza w terenie. Dlatego też osoby aktywne, które podejmują się sportów na świeżym powietrzu, powinny sięgnąć po Baseus Eli Sport 1, bo te słuchawki nie wypełniają kanału słuchowego, a zamiast tego spoczywają na uchu, umożliwiając tym samym zachowanie czujności wobec ruchu ulicznego czy innych ludzi.

Poza ergonomią i bezpieczeństwem użytkowania, Eli Sport 1 wykorzystują łączność Bluetooth 5.3, co gwarantuje stabilne i niezawodne połączenie z urządzeniami mobilnymi, ale was powinno interesować to, że oferują do nawet 7,5 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i do 30 godzin za sprawą etui ładującego.

Wbudowane sterowanie dotykowe ułatwia zarządzanie muzyką i połączeniami bez sięgania po smartfon, a w połączeniu z resztą sprawia to, że Eli Sport 1 stanowi przemyślany prezent świąteczny dla miłośników zdrowego stylu życia, którzy nie chcą rezygnować z bezpieczeństwa i jakości dźwięku.

Baseus Bowie WX5, czyli prostota idealna dla każdego

O ile Eli Sport 1 jest modelem dla specyficznej grupy ludzi, tak Baseus Bowie WX5 dostępny w kilku stonowanych barwach zalicza się do słuchawek-pchełek z łodyżką “dla każdego”. Te słuchawki dokanałowe typu TWS jednak nie tylko świetnie wyglądają, lecz także zapewniają stabilne dopasowanie i zrównoważone brzmienie niezależnie od tego, czy użytkownik słucha najnowszych hitów pop, czy skupia się na ulubionym podcaście. Wyrazisty styl tych słuchawek bezprzewodowych idzie zresztą w parze z niezawodnością, czyniąc je doskonałym wyborem dla osób, które chcą się wyróżnić bez godzenia się na jakiekolwiek kompromisy w kwestii jakości dźwięku.



Bowie WX5 wykorzystują połączenie Bluetooth 5.3, w przerwach między sesjami słuchania ładują się w dołączonym etui ładującym (wytrzymałość do 30 godzin), a ich intuicyjne sterowanie dotykowe ułatwia zmianę utworów i odbieranie połączeń. Osobiście doceniłbym w nich jednak przede wszystkim lekką konstrukcję, która wpływa pozytywnie na ogólny komfort.

To wszystko sprawia, że tego typu prezent z całą pewnością ożywi codzienność obdarowywanego. Zwłaszcza że możecie też liczyć na wsparcie aplikacji oraz możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Baseus Bowie MA20 jako eleganckie połączenie stylu i funkcjonalności

Jeśli spytacie mnie, czego najbardziej brakuje wcześniejszym dwóm modelom, to odpowiem bez zastanowienia – ANC, czyli aktywnej redukcji szumu. Nie jest to jednak ich wada, a ot, przekierowanie budżetu na inne sektory, aby zapewnić możliwie najszerszy wybór klientom. Model Bowie MA20 technologię ANC już jednak oferuje, co oznacza, że możecie liczyć nie tylko na świetną pasywną izolację, ale też aktywną walkę z hałasem dookoła. Jest to szczególnie cenne, jeśli regularnie podróżujecie w środkach transportu publicznego czy kiedy hałas łatwo was rozprasza.

Oczywiście Bowie MA20 to nie tylko sprawny tryb ANC z 10-poziomową regulacją, ale też uwielbiana przez wielu forma obudowy, eleganckie “szkatułkowe” etui, a do tego minimalistyczny, choć jednocześnie przyciągający wzrok design. Możecie też liczyć na łączność Bluetooth 5.3, intuicyjne sterowanie dotykowe, wodoodporną konstrukcję (IPX6) czy wytrzymałość na jednym ładowaniu do 8 godzin (38 godzin w połączeniu z etui).

Innymi słowy, stawiając na prezent w formie Bowie MA20 od Baseusa, praktycznie nie możecie popełnić błędu, bo te słuchawki TWS wpadną w gusta każdego.

Nauszne słuchawki poszukiwane? Baseus Encok D02 Pro stawiają przede wszystkim na komfort

Proste, cieszące oko i ucho, a do tego mobilne i oczywiście bezprzewodowe. Takie słuchawki również znajdziecie w ofercie firmy Baseus i to nawet w niewygórowanej specjalnie cenie. Encok D02 Pro to wyjątkowa propozycja dla tych, którzy szukają sprzętu wręcz otulającego zmysł słuchu i jednocześnie wygodnego. Zwłaszcza że poza trybem bezprzewodowym, w którym wytrzymują do 40 godzin i nawet 25 godzin po 1,5-godzinnym szybkim ładowaniu, oferują też możliwość wykorzystania ich w ramach trybu przewodowego.

Wbudowane przyciski na muszlach pozwalają łatwo sterować głośnością, odtwarzaniem i połączeniami, wbudowany mikrofon umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych, a składana konstrukcja gwarantuje bezproblemowy transport nawet w ciasnych plecakach.

Warto też podkreślić ergonomię tego modelu, która wynika z zastosowanej pianki oraz rozległej regulacji, co w połączeniu sprawia, że ten model to przemyślany prezent dla osób ceniących sobie komfort, jakość i elastyczność użytkowania.

Słuchawki nauszne z górnej półki, czyli Baseus Bowie H1i

Zestawienie zamykamy najbardziej zaawansowanym modelem, którego można wręcz pokochać. Baseus Bowie H1i to bowiem nauszne słuchawki bezprzewodowe z wyższej półki, które względem innych modeli tego typu wyróżniają się funkcją aktywnej redukcji szumów, a więc domeną modeli TWS. Jednak ANC to nie wszystkie wyróżniki tego dzieła firmy Baseus, bo producent wykorzystał w nim również wyższej jakości materiały (metal dla wyższej trwałości), pojemniejszy akumulator o wytrzymałości do 70 godzin na jednym ładowaniu oraz aż cztery wbudowane mikrofony.

Baseus Bowie H1i to typowy przykład słuchawek z górnej półki, o czym świadczą intuicyjne elementy sterujące, wsparcie aplikacji z możliwością wskazywania ich ostatniej lokalizacji, obsługa połączenia Bluetooth 5.2 czy nawet szczegóły pokroju obsługi asystenta głosowego. Wiele ciekawostek drzemie też bezpośrednio w układach, których nie widać, ale które ewidentnie poczujecie, a mowa tutaj o technologii Dual Channel Low-Latency, czyli bardzo niskim połączeniu oraz możliwości przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego.

Dlatego też, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę w skupieniu, relaks przy ulubionej muzyce czy codzienny transport z punktu A do punktu B, Bowie H1i sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających miłośników technologii.

Dlaczego słuchawki Baseus to przemyślany i pewny prezent dla każdego?

Od otwartych słuchawek Eli Sport 1, zapewniających kontakt z otoczeniem, po zaawansowany model Bowie H1i z aktywną redukcją szumów – każdy z omawianych produktów Baseus oferuje zestaw funkcji dostosowany do indywidualnych preferencji słuchaczy. Wybierając pomiędzy wspomnianymi modelami, można tak naprawdę znaleźć idealny prezent dla każdego. Zwłaszcza że dzięki połączeniu komfortu, wysokiej jakości brzmienia i przyjaznej obsługi, wszystkie słuchawki Baseus zmieniają zwykłe słuchanie w coś bardziej pochłaniającego i przyjemnego. Dlatego też nie zwlekaj i podaruj w te święta prezent, który będzie cieszyć obdarowywanego każdego dnia.