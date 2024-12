Dla gracza, twórcy i całej rodziny. Lenovo urozmaici Twoje święta wyjątkowym sprzętem

Lenovo Legion Go – idealny prezent dla gracza

Choć większość graczy ma już swój sprzęt gamingowy i stale go ulepsza, to kupowanie nowego podzespołu czy gadżetu do niego zawsze jest obarczone potencjalnym problemem kompatybilności lub użyteczności. Zupełnie nowy sprzęt do grania zawsze jest strzałem w dziesiątkę. Szczególnie, jeśli jest to coś wyjątkowego, jak Lenovo Legion Go, a więc przełomowa konsola mobilna, która łączy w sobie moc, wszechstronność oraz innowacyjne funkcje.

Lenovo Legion Go na nowo definiuje mobilne granie. Na pokładzie konsoli znajdziemy 8,8-calowy ekran o rozdzielczości QHD+ (2560 × 1600) i częstotliwości odświeżania do 144 Hz i jasności 500 nitów, który zapewni niesamowite wrażenia wizualne i płynną rozgrywkę. Dodatkowo, dzięki baterii o pojemności 49,2 Wh z obsługą szybkiego ładowania i wbudowanemu energooszczędnemu trybowi będziecie mogli zagłębić się w swoje ulubione tytuły bez ograniczeń. Wysoką wydajność zapewnia procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z ośmioma rdzeniami, 16 wątkami i zintegrowaną grafiką RDNA 3. Lenovo Legion Go ma 16 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz do 512 GB pamięci masowej w formie dysku SSD na PCIe 4.0, który to zapewnia szybkie wczytywanie gier. Z kolei za efektywne chłodzenie odpowiada system Legion Coldfront.

Lenovo Legion Go to nie tylko konsola – to prawdziwa gamingowa potęga z nieograniczoną elastycznością, a to dlatego, że jest wyposażona w odłączane kontrolery, dzięki którym możesz korzystać z wielu trybów rozgrywki. W trybie FPS prawy kontroler zamienia się w precyzyjną myszkę, co jest idealnym rozwiązaniem do gier typu shooter. Konsola posiada także wbudowaną podstawkę, co ułatwia granie w trybie stacjonarnym. Jedną z większych zalet Lenovo Legion Go jest to, że wykorzystuje system Windows 11 z nakładką Legion Space, dzięki czemu gracze mogą bezproblemowo korzystać z ulubionych launcherów, takich jak Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy, Battle.net czy Xbox Game Pass i innych. Co ważne, każdy zakup konsoli obejmuje 3-miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate.

Niezwykła moc zamknięta w eleganckiej obudowie, czyli Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition

Jeśli z kolei szukacie nowego laptopa, to idealnym wyborem będzie Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition, a więc laptop, który łączy wysoką wydajność, nowoczesny design i zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji wspierane przez specjalny układ NPU. Skrywa się w nim procesor Intel Core Ultra 7 z 8 rdzeniami hybrydowymi, łączący wysoką wydajność obliczeniową z wyjątkową efektywnością energetyczną oraz fenomenalny wyświetlacz z opcjonalną funkcją dotyku. W grę bowiem wchodzi 15,3-calowy PureSight Pro IPS o rozdzielczości 2,8K, częstotliwości odświeżania 120 Hz, 100% pokryciu przestrzeni kolorów sRGB i P3 oraz dokładności kolorów Delta E<1. Jego zaawansowanie podkreślają certyfikaty Eyesafe i DisplayHDR 400, które docenią użytkownicy uwielbiający głębokie czernie, czy spędzający długie godziny przed ekranem. Wisienką na torcie jest system audio z czterema mikrofonami i czterema głośnikami, który wspiera dźwięk Dolby Atmos i kamera Full HD działająca w podczerwieni i obsługująca Windows Hello.

Co więcej, producent zawarł w urządzeniu szereg funkcji, które będziecie doceniać każdego dnia. Jedną z nich jest Smart Share, która natychmiast łączy smartfon z laptopem za pośrednictwem wirtualnego czujnika ze wsparciem AI, zapewniając płynną i bezproblemową synchronizację. To daje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych nie z poziomu smartfonu, a komputera. Potęgę sztucznej inteligencji w tym laptopie napędza specjalny układ obliczeniowy AI Boost (to NPU – Neural Processing Unit) o wydajności nawet 47 TOPS. To m.in. dzięki niemu możecie korzystać z zaawansowanych Smart Modes, czyli specjalnych trybów pracy. Wśród nich znalazły się: dbający o nasze zdrowie i komfort psychiczny (Wellness Mode), usprawniający pracę podczas wideokonferencji (Collaboration Mode), czy tryb pracy w pełnym skupieniu (Attention Mode).

Pomimo swoich potężnych możliwości, Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition zachowuje smukły i tym samym bardzo kompaktowy profil – waży zaledwie 1,46 kg i ma grubość jedynie 13,9 mm. Dzięki konstrukcji z lekkiego stopu magnezu jest niezwykle poręczny, co sprawia, że można go łatwo zabrać w podróż lub na spotkanie. Wysoka jakość wykonania, wytrzymałość testowana przez Lenovo zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810H oraz możliwość pracy przez 22 godziny na jednym ładowaniu baterii, czynią go wszechstronnym narzędziem dla szerokiego grona użytkowników. Zwłaszcza że Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition oferuje dwa porty Thunderbolt 4, USB-A oraz HDMI 2.1, więc wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wymagania.

Wróćmy więc do tego, dlaczego Lenovo Yoga Slim 7i (9. generacji) Aura Edition to więcej niż tylko laptop. Sekret tego tkwi w pakiecie Adobe Creative Cloud, bo to właśnie do niego otrzymacie dwumiesięczną subskrypcję i rozwiniecie swoją kreatywność w programach takich jak m.in. Photoshop. Możecie też liczyć na wsparcie Premium Care, które to zapewnia spokój ducha, jako że oferuje trzy lata specjalnej obsługi serwisowej na najwyższym poziomie z dojazdem do klienta.

Komputery dla całej rodziny, czyli Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9

Jeśli szukacie prezentu, który przyda się całej rodzinie, to idealnym wyborem będzie Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 . To wszechstronne rozwiązanie w formie komputera AIO (wszystko w jednym) łączy elegancję, moc i praktyczne funkcje w jednej kompaktowej obudowie, jako że jest to sprzęt zaprojektowany specjalnie do wielozadaniowości i wpisywania się w możliwie najszersze spektrum wnętrz i pracowni. Dlatego zresztą może stać się niezastąpionym narzędziem w każdym domu. Zwłaszcza, że wydajności mu nie brakuje.

Podstawą tego sprzętu jest procesor Intel Core 13. generacji, który pozwala mu na płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu. Mowa o Intel Core i5-13420H z ośmioma rdzeniami (4 Performance i 4 Efficiency) zapewniającymi 12 wątków gotowych do pracy na najwyższych obrotach. Nie musicie się też bać o pamięć operacyjną, bo Lenovo postawiło na bogaty zestaw dwóch 8-GB modułów DDR5-5200, przekładających się na 16 GB pamięci oraz szybki 512-gigabajtowy dysk SSD na PCIe 4.0×4, a więc sprzęt do zadań specjalnych, którego możecie rozszerzyć o dodatkowy 1-terabajtowy dysk SSD na M.2. Innymi słowy, w razie potrzeby zrobicie z Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 nawet jeden wielki magazyn na zdjęcia albo multimedialny kombajn do zrzucania danych z szybkich zewnętrznych dysków SSD.

Cechą wyróżniającą Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 jest jednak przede wszystkim jego przemyślana konstrukcja. Kompaktowa obudowa tego komputera zajmuje niewiele miejsca, co czyni go idealnym rozwiązaniem do każdego wnętrza. Wbudowane uchwyty na kable i stacja dokująca dla telefonu pomagają z kolei zachować porządek na biurku, a ekran IPS o przekątnej 27 cali, jasności do 300 nitów i rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) jest nie tylko świetnie spisującym się “oknem na wirtualny świat”, ale też ułatwia intuicyjną obsługę, w co wlicza się m.in. obsługa przenoszenia plików za pomocą gestów.

Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 wyróżnia się też 5-Mpx kamerą obsługującą Lenovo Smart Meeting i Windows Hello, parą zintegrowanych mikrofonów, systemem audio Harman Kardon z dwoma 3-watowymi głośnikami stereo, wsparciem Wi-Fi 6 czy wieloma portami, w tym dwoma USB-A 3.1 Gen 2, HDMI 1.4, wyjściem HDMI 2.1 i Ethernet, które zapewniają wszechstronną łączność z innymi urządzeniami. To wszystko sprawia, że ten komputer AIO sprosta codziennym wymaganiom każdej rodziny. Niezależnie od tego, czy będzie używany do pracy, nauki czy rozrywki – jego wydajność, stylowy design i łatwość obsługi sprawiają, że będzie to prezent, który wywoła uśmiech na twarzy każdego obdarowanego.

Lenovo wspiera polskich twórców gier, a nam się to opłaca