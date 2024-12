Lepszego prezentu świątecznego nie znajdziesz. Yale to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa

Yale Linus Smart Lock L2, czyli ostateczne pożegnanie z kluczami

Wyobraź sobie, że zbliżasz się do swojego domu z rękami pełnymi zakupów, a drzwi otwierają się automatycznie na twój widok. Klamkę wprawdzie nadal będziesz musiał pociągnąć, ale przynajmniej zapomnisz raz na zawsze o grzebaniu w torebce lub kieszeniach w poszukiwaniu kluczy. Albo wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach i zapomniałeś oddać bratu pożyczoną wiertarkę, która nagle stała się kwestią życia i śmierci, ale zamiast panikować, możesz udostępnić mu w aplikacji “wirtualny klucz” do swojego domu lub mieszkania.

To właśnie magia Yale Linus Smart Lock L2, czyli nowej generacji inteligentnego zamka, który redefiniuje standardy bezpieczeństwa i wygody, jako gadżet z gatunku tych, bez których nie będziecie sobie wyobrażać życia, kiedy już w niego zainwestujecie. Zwłaszcza że nie jest to wcale przepastny, czy brzydki dodatek do drzwi wejściowych, bo w praktyce wyróżnia się on eleganckim designem w wydaniu czarnym i srebrnym, a na dodatek cichszą pracą oraz dwukrotnie szybszym działaniem w porównaniu do wersji pierwszej.

Jego wytrzymała metalowa obudowa kryje w sobie silnik o wysokim momencie obrotowym, zapewniający płynne i szybkie ryglowanie. Dzięki funkcjom Auto-Lock i Auto-Unlock zamek automatycznie zamyka się po twoim wyjściu i odryglowuje, gdy zbliżasz się do domu. Dodatkowo, można go połączyć z akcesoriami, takimi jak Yale Smart Keypad czy Yale Dot, co daje jeszcze większą elastyczność w zarządzaniu dostępem.

Linus Smart Lock L2 integruje się z systemami inteligentnego domu, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Philips Hue. Dzięki aplikacji Yale Home możemy z kolei monitorować historię dostępu, udzielać wspomnianych cyfrowych kluczy oraz dostosowywać harmonogramy zamykania i otwierania drzwi. Chociaż przyda się każdemu, to w praktyce najsensowniej sprezentować go tej osobie, która nagminnie zapomina kluczy lub nie zamyka drzwi, kiedy wychodzi, narażając się na niebezpieczeństwo.

Inteligentne kamery Yale, czyli jak zawsze czuwać nad tym, co najważniejsze

Dla osób, które cenią sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i kontrolę, inteligentne kamery Yale to doskonały wybór na prezent. Zwłaszcza że są dostępne w wersji wewnętrznej i zewnętrznej, ale niezależnie od niej, łączą w sobie zaawansowaną technologię z łatwą obsługą, oferując tym samym spokój ducha na co dzień. Oczywiście monitorowanie swojego podwórka, podjazdu czy pomieszczeń w domu może wydawać się nieco kontrowersyjne, ale musimy pamiętać, jak wiele możliwości niesie za sobą coś takiego.

Obserwując np. podjazd czy furtkę, macie pewność, że kurier dostarczył wam paczkę pod drzwi i nikt jej nie podkradł, że listonosz rzeczywiście zadzwonił na dzwonek, a nie wrzucił od razu awizo do skrzynki, a nieprzyjemne niespodzianki na wyjeździe funduje wam pies tego jednego, konkretnego sąsiada. W takim scenariuszu sprawdza się idealnie kamera zewnętrzna Yale, a więc solidne i odporne na warunki atmosferyczne urządzenie, które idealnie nadaje się do monitorowania podjazdów, ogrodów czy wejść do domu. Dzięki jakości obrazu 1080p, szerokiemu kątowi widzenia 154° oraz wbudowanemu reflektorowi uruchamianemu przy wykryciu ruchu, taka kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Zwłaszcza że oferuje jednocześnie funkcję konfigurowalnych stref detekcji, co pozwala skoncentrować się na najważniejszych obszarach, eliminując niepotrzebne powiadomienia.

Jak z kolei uzasadnić potrzebę stosowania kamer wewnątrz budynków? Odpowiedzi na to nie trzeba szukać daleko, bo wystarczy, że chcecie zadbać o dzieci, starszą osobę czy nawet zwierzę pod waszą nieobecność. Wtedy kamera wewnętrzna Yale to idealne rozwiązanie do monitorowania wnętrza domu. Zwłaszcza że jest wyposażona w funkcję dwukierunkowego audio, umożliwia komunikację z domownikami i oferuje też tryb prywatności, który automatycznie wyłącza kamerę, gdy wracasz do domu. Dzięki wbudowanej technologii sztucznej inteligencji kamera potrafi rozróżniać ludzi i zwierzęta, co pozwala na precyzyjniejsze alerty.

Obie kamery współpracują z aplikacją Yale Home, umożliwiając podgląd na żywo, nagrywanie i personalizację ustawień z poziomu smartfona. Kompatybilność z asystentami głosowymi, takimi jak Alexa i Google Assistant, zapewnia jeszcze większą wygodę, więc w praktyce to idealny prezent dla rodzin, podróżników czy każdego, kto chce zwiększyć bezpieczeństwo swojego domu oraz ogrodu.

Yale Smart Alarm zapewni ci bezpieczeństwo, którego pragnąłeś

W ofercie Yale znajdziecie też coś skierowanego stricte do chronienia siebie, najbliższych oraz swojego mienia. Inteligentny alarm stanowi wyjątkowy system ochrony w ramach ekosystemu, którego dostosować specjalnie do każdego domu. Dzięki możliwości podziału na cztery niezależne strefy, alarm zapewnia elastyczność i skuteczność ochrony, bo każda strefa może być uzbrojona lub rozbrojona w zależności od potrzeb domowników i czasu. Przykładowo możemy zabezpieczyć parter domu, kiedy pracujemy w skupieniu na piętrze lub aktywować czujniki zewnętrzne na noc. Nie jest to oczywiście magia, bo system współpracuje z różnymi akcesoriami, takimi jak czujniki ruchu, otwarcia drzwi lub okien czy kamery Yale, tworząc tym samym kompleksową sieć bezpieczeństwa.

Takie kompleksowe rozwiązanie sprawia, że Yale Smart Alarm nadaje się idealnie do ochrony domu, mieszkania, biura czy domku letniskowego, co jest zresztą możliwe z poziomu jednego konta w aplikacji Yale Home. Z jej poziomu możemy sterować alarmem, otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym czy monitorować wszelką aktywność. Ten alarm może też odegrać czynną funkcję w odstraszaniu potencjalnego intruza, bo w razie wykrycia nieautoryzowanego dostępu może przybrać formę głośnego sygnału dźwiękowego, mającego na celu odstraszenie paskudnego rzezimieszka i jednoczesne zwrócenie uwagi sąsiadów czy nawet powiadomienie firmy, która dba o bezpieczeństwo obiektu.

Innymi słowy, jeśli znacie kogoś, kto chciałby zadbać o swoje nieruchomości zwłaszcza wtedy, kiedy się w nich nie znajduje, to Yale Smart Alarm będzie strzałem w dziesiątkę. Zapewni bowiem bliskiemu spokój ducha oraz wygodę inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem.

Yale Smart Safe to gwarancja ochrony najbardziej wartościowych przedmiotów

Yale Smart Safe to z kolei wyjątkowe rozwiązanie dla osób, które chcą zabezpieczyć swoje kosztowności. Ten inteligentny sejf łączy w sobie nowoczesny design, wytrzymałość i innowacyjne funkcje, oferując wiele sposobów dostępu, bo za pomocą klucza, kodu PIN lub aplikacji Yale Home. Powiadomienia w czasie rzeczywistym informują o każdej próbie dostępu lub niskim poziomie baterii, a zewnętrzne złącze na baterię 9V gwarantuje dostęp do zawartości nawet w przypadku rozładowania wewnętrznego akumulatora. Wewnętrzne oświetlenie oraz regulowane półki i haczyki ułatwiają organizację przedmiotów, takich jak biżuteria, dokumenty czy sprzęt elektroniczny, ale oczywiście nie jest to ot ciekawie zaprojektowana szuflada.

Yale Smart Safe to sejf, do którego dostanie się nie jest proste, a to dzięki wzmocnionym drzwiom i mechanizmowi blokującemu z dwoma ryglami, które gwarantują, że sejf zapewnia najwyższy poziom ochrony przed próbami włamania. Jest to doskonałe rozwiązanie nie tylko do domu w ramach ochrony swoich najbardziej wartościowych rzeczy czy dokumentów, ale też do miejsc wynajmowanych, bo takie coś oferuje gościom bezpieczne miejsce do przechowywania wartościowych rzeczy. Dlatego właśnie Yale Smart Safe to prezent, który łączy w sobie elegancję i bezpieczeństwo, sprawiając, że obdarowane tym sprzętem osoby będą mogły cieszyć się spokojem co do bezpieczeństwa swoich najważniejszych rzeczy.

Dlaczego warto wybrać produkty Yale na prezent?

Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla technomaniaka, czy osoby pragnącej zwiększyć bezpieczeństwo domu – produkty Yale łączą styl, nowoczesną technologię i praktyczność. Nadadzą się jako prezent dla każdego i to nawet tych osób, którym z technologią może nie być po drodze. Wystarczy bowiem tylko raz skonfigurować sprzęt i już można cieszyć się spokojniejszym, bo bezpieczniejszym życiem w swoich czterech ścianach. Produkty Yale to bowiem nie tylko urządzenia – to w praktyce inwestycja w bezpieczeństwo, wygodę i nowoczesny styl życia. Dzięki pełnej integracji z aplikacją Yale Home oraz kompatybilności z popularnymi systemami inteligentnego domu, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant, tworzą spójny ekosystem zabezpieczeń, o którym kilka lat temu mogliśmy jedynie marzyć.