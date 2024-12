Szczoteczka soniczna pod choinkę. Podaruj bliskim idealny uśmiech

Rynek szczoteczek sonicznych jest całkiem duży, o czym możemy przekonać się, gdy próbujemy kupić takie urządzenie. Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych funkcji i jak to zwykle bywa, niektóre mogą być jedynie na pokaz, by uczynić model atrakcyjniejszym w oczach potencjalnych kupujących. Dlatego wybór odpowiedniego modelu może być nie lada problemem, zwłaszcza przed świętami, kiedy goni nas czas. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu kilka popularnych modeli z różnych półek cenowych, zestawiając ich funkcjonalności, co powinno pomóc wam w wyborze.

Szczoteczka soniczna Oclean X Ultra

Sztuczna inteligencja zawitała nawet na pokład szczoteczki sonicznej i nie jest to jedynie ulepszenie na pokaz. Asystent AI w Oclean X Ultra ma za zadanie generować dla nas spersonalizowane raporty oraz porady dotyczące szczotkowania i dbania o jamę ustną, a takie wskazówki uzyskamy nie tylko z poziomu aplikacji, ale też samej szczoteczki – AI i algorytm TurboClean dostarczają instrukcji szczotkowania w czasie rzeczywistym. W natychmiastowej poprawie nawyków pomaga również kolorowy wyświetlacz na korpusie szczoteczki, na którym możemy zobaczyć, czy odpowiednio zadbaliśmy o zęby. Oclean X Ultra skanuje 8 obszarów jamy ustnej, a po zakończeniu mycia na korpusie wyświetla informację zwrotną z rezultatami, oznaczając strefy, którym powinniśmy poświęcić więcej uwagi. W trakcie mycia dostaniemy też powiadomienia o zbyt dużym nacisku, zmianie strefy czy zbyt szybkim szczotkowaniu, a wszystko to pomoże uzyskać jak najlepsze rezultaty i wyrobić w sobie prawidłowe nawyki.

Za wysoką moc odpowiada ulepszony silnik MAGLEV 3.0 wykonujący do 84 tys. ruchów na minutę, który jest trzy razy bardziej skuteczny w porównaniu ze zwykłym silnikiem sonicznym Oclean. Pozwala usunąć do 70% osadów więcej niż szczoteczka manualna. Warto też zwrócić uwagę na elastyczną końcówkę z technologią FlexiFit, zapewniającą skuteczne szczotkowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Końcówka z serii Ultra wyróżnia się nawet na tle standardowych końcówek Oclean, a wykorzystanie w niej gumowej powłoki, pomaga ochronić szkliwo i linię dziąseł przed niechcianymi uszkodzeniami.

Do wyboru mamy kilka głównych trybów, takich jak codzienne czyszczenie, wybielanie czy pielęgnacja dziąseł. Oclean X Ultra, za sprawą inteligentnego dotykowego wyświetlacza, dostarcza wskazówek o czasie szczotkowania, ilości szczotkowania, ocenie jakości mycia czy stanie baterii. Z funkcji dodatkowych warto tu wspomnieć o takich udogodnieniach, jak monitorowanie jakości szczotkowania, technologii FlexFit, TurboClean, wskaźnikach głosowych podczas szczotkowania czy aplikacji Oclean Care+, znacząco zwiększającej możliwości szczoteczki. Zresztą, ten model oferuje nawet sterowanie smartfonem.

Bateria w Ocelan X Ultra może wytrzymać do 40 dni, a ładowanie trwa zaledwie 270 minut i jest bezprzewodowe. W zwykłej wersji szczoteczka kosztuje na stronie producenta 399 złotych i w zestawie dostajemy dwie końcówki oraz ładowarkę i uchwyt naścienny. Jednak w trwającej właśnie promocji do zestawu dołącza dodatkowa końcówka i etui ładujące, dzięki któremu podczas podróży nie będziemy musieli martwić się zabieraniem ze sobą dodatkowej ładowarki. Taki zestaw, idealny na świąteczny prezent, można kupić za 529 złotych na stronie Oclean.

Szczoteczka soniczna PHILIPS Sonicare 9000 DiamondClean

Szukając modelu z wyższej półki na pewno natkniemy się na tę propozycję od marki PHILIPS. Zastosowany w niej silnik wykonuje 62 tys. ruchów na minutę, zapewniając dokładne czyszczenie jamy ustnej. Specjalne końcówki C3 Premium Plaque Defence zaprojektowano z myślą o głębokim czyszczeniu, a miękkie i elastyczne włosie dopasowuje się do kształtu zębów i skutecznie dociera do przestrzeni między nimi. Do wyboru mamy cztery programy czyszczenia – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+, w zależności od naszych potrzeb i stanu zębów. Program Clean służy do precyzyjnego czyszczenia na co dzień, White+ do usuwania przebarwień, Gum Health do skutecznego czyszczenia bardzo delikatnych dziąseł, a Deep Clean+ do pobudzającego głębokiego czyszczenia. Dodatkowo, trzy poziomy intensywności (wysoki, średni, niski) pozwolą jeszcze bardziej dopasować pracę szczoteczki do potrzeb naszej jamy ustnej.

Szczoteczka Sonicare 9000 DiamondClean zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków. Zastosowano w niej inteligentne czujniki, które poinformują nas o tym, gdy naciskamy za mocno czy o konieczności wymiany końcówki. Po połączeniu z aplikacją w telefonie możemy też śledzić raporty, pomagające w wyrobieniu w sobie zdrowych nawyków. Z poziomu apki wybierzemy również odpowiedni tryb czyszczenia.

Bateria w tym modelu wystarcza na 14 dni pracy, a czas ładowania wynosi 1140 minut. Z dodatkowych szczegółów warto też wspomnieć o funkcjach, takich jak timer, BrushSync, czy opcja łączności Bluetooth. PHILIPS Sonicare 9000 DiamondClean kosztuje w sklepie producenta 879 złotych, a w zestawie dostajemy etui podróżne z możliwością ładowania USB oraz jedną końcówkę.

Szczoteczka soniczna SEYSSO Planet NeptunX

Jeśli nasz budżet jest trochę niższy, warto zerknąć na model SEYSSO, łączący w sobie funkcjonalność z nowoczesnym designem. Technologia DCT (Dynamic Cleaning Technology) zastosowana w szczoteczce, umożliwia wykonanie aż 82 000 ruchów na minutę, co pozwala na dokładne usunięcie płytki nazębnej i skuteczne oczyszczenie trudno dostępnych miejsc oraz okolic przy linii dziąseł. Do wyboru mamy cztery tryby pracy – Clean trwający 2 minuty do podstawowego, codziennego mycia; White, który przez dwie minuty będzie nie tylko czyścił, ale również wspomagał przywracanie naturalnego koloru zębów; Massage, czyli trzyminutowy program ze stymulującym masażem dziąseł oraz Polish, przygotowany specjalnie z myślą o rozjaśnianiu i wygładzaniu powierzchni zębów.

Każdy z programów jest zdefiniowany za pomocą nieco innego koloru, dzięki czemu za pomocą podświetlenia szczoteczki wiemy, z którego trybu właśnie korzystamy. Nie zabrakło tu również timera, pomagającego w przestrzeganiu czasu niezbędnego do prawidłowego czyszczenia zębów. Włącza się wtedy, gdy trzeba przejść do kolejnej sekcji, co pomaga uzyskać idealne efekty mycia i zdrowe, równomiernie czyste zęby.

Ogromną zaletą tego modelu jest bateria. Jeśli myjemy zęby dwa razy dziennie po dwie minuty, akumulator może wystarczyć nawet na 75 pracy, co z pewnością będzie na plus dla każdego, kto dużo podróżuje. Żywotność akumulatora rekompensuje trochę fakt, że ładowanie trwa tutaj aż 1920 minut, a więc najwięcej spośród dzisiaj omawianych szczoteczek. Jest to jednak model prosty w obsłudze i zapewniający podstawowe funkcje. SEYSSO Planet NeptunX kosztuje w sklepie producenta 269 złotych i w zestawie dostajemy końcówkę, etui podróżne i ładowarkę indukcyjną.

Szczoteczka soniczna Oclean X Pro Digital

Kolejny model od Oclean, który wyposażono w funkcjonalny ekran umieszczony na korpusie szczoteczki, na którym zobaczymy aktualne wyniki szczotkowania, czas pozostały do końca, procentową ocenę mycia oraz sekcje, które zostały wyszczotkowane dobrze i te, którym następnym razem należy poświęcić więcej czasu. Ekran ten pozwala również na zmianę programu, długości mycia i intensywności pracy, dzięki czemu nie trzeba w tym wypadku sięgać po aplikację, choć takowa również jest. Z jej poziomu możemy dokładniej poczytać o trybach programach szczotkowania, poznać dodatkowe wskazówki czy śledzić postępy na przestrzeni wielu tygodni.

Urządzenie wyposażono w silnik typu Maglev 2.0. wykonujący aż do 84 000 ruchów sonicznych na minutę, co zapewnia doskonałą i bardzo dokładną higienę jamy ustnej. Taka ilość ruchów przekracza to, co oferuje większość modeli innych producentów, dzięki czemu zapewnia skuteczne usuwanie resztek pokarmu oraz bakterii. Wbudowany 6-osiowy czujnik żyroskopowy pozwala Ocelan X Pro Digital na monitorowanie szczotkowania w aż 8 strefach jamy ustnej, a szczoteczka poinformuje nas o rezultatach mycia na ekranie oraz w aplikacji.

Do wyboru dostajemy kilka programów pracy, takich jak Codzienne czyszczenie, Delikatne czyszczenie, Masaż i Wybielanie, a każdy z nich dostosowany jest to różnych potrzeb. Oczywiście w każdym trybie możemy sami dostosować intensywność i czas pracy, co jest zdecydowanie na plus. Ocelan zastosował tutaj system redukowania dźwięków, powłokę antybakteryjną i czujnik położenia. Bateria w tym modelu wytrzymuje do 35 dni, a ładowanie trwa zaledwie 210 minut. Oclean X Pro Digital na stronie producenta kosztuje 249 złotych, a w zestawie otrzymujemy 2 końcówki, uchwyt ścienny i ładowarkę 2 w 1.

Szczoteczka soniczna ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000

Jeśli nie zależy wam na bardziej rozbudowanych funkcjach, to warto zwrócić uwagę na model od ORAL-B. Główka tej szczoteczki wykonuje 78 tys. ruchów na minutę, skutecznie usuwając płytkę bakteryjną i zapewniając zdrowy uśmiech. Wyposażono ją w wydłużoną główkę z włóknami o zaokrąglonych końcówkach, które bez problemu pozbywają się zanieczyszczeń, a przy tym nie podrażniają dziąseł. Do wyboru mamy 2 tryby pracy – tryb czyszczenia codziennego oraz tryb wybielania. Nie jest to więc dużo, ale wystarcza do dbania o zęby.

Ponadto szczoteczka soniczna ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 została wyposażona w łagodną technologię dźwiękową, która dokładniej czyści zęby z osadzającej się płytki nazębnej, gwarantując lepsze rezultaty niż w przypadku szczoteczki manualnej. Producent wbudował tu również timer, który powiadomi nas, gdy upłyną zalecane przez dentystów 2 minuty, a co 30 sekund wyśle przypomnienie, że należy przejść do kolejnego obszaru. Szczoteczka ta jest lekka i wygodna w użyciu, a bateria na pokładzie wystarcza nawet na dwa tygodnie użytkowania. Samo ładowanie trwa 1020 minut i odbywa się na dołączonej do zestawu stacji ładującej. W zestawie dostaniemy też jedną końcówkę, a to wszystko za 199 złotych, bo za tyle ten model kupimy w jednym z popularnych sklepów z elektroniką