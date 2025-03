Na AliExpress nie przepłacisz. Twój wymarzony monitor już czeka

Na AliExpress uruchomiona została promocja na monitory marki KTC. To marka relatywnie młoda, ale szybko zyskująca popularność. Największą zaletą monitorów KTC jest świetny stosunek jakości wyświetlanego obrazu do ceny. Posiadacze tych monitorów często chwalą wysokie parametry i specyfikację dorównującą znacznie droższym monitorom innych producentów.

Promocją zostały objęte trzy modele monitorów, spełniające różne wymagania. Każdy powinien więc znaleźć tu coś dla siebie. Jest tu oczywiście duży monitor zakrzywiony, ergonimiczny monitor 4K oraz zaskakująco zaawansowany monitor Full HD, idealny na małe biurko.

KTC H32S17 – zakrzywione 32 cale

KTC H32S17 to 32-calowy monitor z grupy kojarzonej przede wszystkim z grami – ma zakrzywiony ekran, który otacza gracza. Matryca wyświetla żywe barwy, obsługuje wyświetlanie obrazu HDR 10 i funkcje gamingowe, zapewniające komfort grania i ułatwiające rozgrywkę.

KTC H32S17

KTC H32S17 został wyposażony w panel HVS z podświetleniem ELED o rozdzielczości 2560×1440 z krzywizną 1500R. Matryca może pracować z częstotliwością do 180 Hz, obsługuje także FreeSync (adaptacyjny), więc może współpracować z układem graficznym. Przy czasie reakcji 1 ms zapewnia płynną rozgrywkę i wyraźny obraz także w dynamicznych grach. Z tyłu znajdują się dwa gniazda HDMI 2.0 i dwa gniazda DisplayPort 1.4, pozwalające mu pracować z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu.

Maksymalna typowa jasność ekranu to według producenta 300 cd/m2 przy kontraście 3500:1. Na uwagę zasługuje także odwzorowanie kolorów na poziomie 99 proc. sRGB oraz 95 proc. barw przestrzeni DCI-P3. Obraz będzie więc nie tylko ostry jak żyletka, ale też atrakcyjny wizualnie. Kolory będą wyświetlane dokładnie tak, jak życzą sobie tego twórcy ger.

KTC H32S17

Mimo sporego rozmiaru monitor jest dość lekki – waży tylko 5 kg. Panel można zamontować na wieszaku lub ramieniu dzięki montażowi Vesa 10×10. Nóżka waży 1 kg. Warto zwrócić uwagę na jej estetyczny dizajn – KTC H32S17 będzie się dobrze prezentować nie tylko na gamingowym biurku.

Monitor KTC H32S17 kupisz na AliExpress za jedyne 738 złotych. Ponadto możesz skorzystać z kodu zniżkowego ASPL20 o wartości 20 euro. Pula przecenionych monitorów jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy!

KTC H27T22 – 27 cali, 4K i pivot

KTC H27T22 to doskonały monitor dla graczy, którzy cenią sobie egonomię pracy oraz ostry obraz, jaki zapewnia rozdzielczość 4K (3840×2160) na relatywnie małej powierzchni. Jego ekran ma przekątną 27 cali. Monitor został wyposażony w elegancką stopkę i stojak, który pozwala obrócić go także do pracy w pionie. To czyni go świetnym do pracy z tekstem, programowania i oglądania pionowego wideo. Oczywiście można go zamontować także na ramieniu z uchwytem Vesa 10×10. Sam monitor waży 4,1 kg, podstawa dokłada dodatkowe 2 kg.

KTC H27T22

Monitor KTC H27T22 został wyposażony w panel typu Fast IPS z podświetleniem typu ELED, łączący dobre odwzorowanie kolorów z szybką reakcją (1 ms). Jest w stanie prawidlowo odwzorować wszystkie barwy przestrzeni sRGB i niemal pełną przestrzeń DCI-P3. Spełnia wymagania standardu HDR 400. Jego maksymalna typowa jasność sięga 400 cd/m2. Podczas pracy można skorzystać z mechanizmów ochrony wzrogu, a więc redukcji migotania i emisji niebieskiego światła.

Monitor może pracować z częstotliwością odświeżania do 160 Hz i obsługuje oczywiście synchronizację klatek z kartą graficzną AMD FreeSync Premium oraz jest kompatybilny z G-Sync. Z tyłu monitora znajdują się dwa złącza HDMI 2.1 oraz dwa DisplayPort 1.4. KTC H27T22 będzie świetnie współpracował także z konsolami Xbox i PlayStation 5. Jego oprogramowanie Game Plus zaś pozwoli zwiększyć przewagę podczas grania w strzelanki i gry RTS.

KTC H27T22

Monitor KTC H27T22 możesz kupić na AliExpress za 717 złotych. Przy podsumowaniu podaj kod zniżkowy ASPL20, dzięki któremu zaoszczędzisz kolejne 20 euro. Tu również liczba przecenionych monitorów jest ograniczona.

KTC H24F8 – 24 cale, dobre kolory i HDR10

KTC H24F8 to płaski monitor o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości Full HD (1920×1080). Jego największą zaletą jest dobre odwzorowanie kolorów i obsługa standardu HDR10. Przy tym można skorzystać z częstotliwości odświeżania obrazu do 180 Hz.

Wyświetlanie zostanie zsynchronizowane z kartą graficzną dzięki obsłudze Adaptive Sync, Dynamic Action Sync z kolei minimalizuje opóźnienia, co może dać przewagę w grach e-sportowych. Jak przystało na narzędzie dla graczy, został wyposażony we własny licznik FPS, celownik pomocniczy, licznik przeciwników dla fier FPS i stabilizację czerni (pozwala to widzieć wyraźnie zarówno w jasnych jak i ciemnych miejscach mapy).

KTC H24F8

Z drugiej strony panel został wyposażony w rozwiązania chroniące wzrok. Jest tu redukcja migotania obrazu oraz emisji niebieskiego światła. Monitor sprawdzi się więc nie tylko w rozrywce, ale też w codziennej pracy biurowej, a nawet amatorskiej obróbce grafiki, zdjęć i montażu flmów.

Najmniejszy z prezentowanych tu monitorów został wyposażony w matrycę typu Fast IPS, która zachowuje wysokie wrażenia wizualne, charakterystyczne dla monitorów IPS, ale zapewnia czas reakcji na poziomie 1 ms. To zapewnia wyraźny obraz nawet w najbardziej dynamicznych scenach w grach i filmach akcji. Producent podaje, że ten monitor obsługuje HDR10 i pokrywa całą gamę barw DCI-P3 z dobrym odwzorowaniem (94 proc.). Jego typowa maksymalna jasność sięga 400 cd/m2, kontrast zaś wynosi 1000:1.

Monitor ma dwa złącza HDMI, jedno DisplayPort, gniazdo na słuchawki i możliwość montażu na wieszaku Vesa 10×10. Sam waży 2,6 kg, z podstawką z zestawu łącznie 3,2 kg.

Monitor KTC H24F8 kosztuje w promocji tylko 388 złotych. Tę cenę możesz dodatkowo obniżyć kodem ASPL12 o wartości 12 euro. Tu również liczba przecenionych egzemplarzy jest ograniczona.

Promocja na monitory KTC na AliExpress trwa od 17 do 26 marca.