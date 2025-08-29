Android coraz bardziej przypomina iOS. Google wyrównuje stawkę z Apple

Podsumowanie artykułu . . .

Karty połączeń pojawiły się w aplikacji Telefon w wersji v188 i są wdrażane fazowo na całym świecie. Funkcja pozwala użytkownikom dostosowywać pełnoekranowe obrazy, stylizowane nazwy kontaktów, kolory i tekst wyświetlane podczas połączeń przychodzących. Nowość była testowana w wersjach beta aplikacji Google Kontakty i Telefon na początku sierpnia, ale dopiero teraz otrzymuje publiczną premierę. Warto jednak pamiętać, że wdrożenie fazowe oznacza, iż pojawienie się funkcji u wszystkich użytkowników może potrwać.

Przechodząc do konkretów, kluczowa różnica względem rozwiązania Apple polega na tym, że karty połączeń Google działają tylko lokalnie. Użytkownicy mogą personalizować wyłącznie to, jak widzą innych dzwoniących do nich, ale nie mogą zaprojektować własnej karty widocznej dla kontaktów. To zasadnicza różnica względem plakietek kontaktów w iOS, gdzie użytkownicy tworzą własne wizytówki widoczne dla wszystkich. Z jednej strony to ograniczenie, z drugiej – może być postrzegane jako zaleta z punktu widzenia prywatności.

Równolegle z kartami połączeń Google wprowadza funkcję „Odbierz wiadomość”, która automatycznie odbiera i transkrybuje wiadomości głosowe po nieodebranym połączeniu. Użytkownicy mogą nagrać własne powitanie lub wybrać spośród dostępnych presetów. Wszystkie nagrania i transkrypcje są dostępne w zakładce Ostatnie aplikacji Telefon. Google zapewnia, że wszystkie wiadomości są przechowywane prywatnie na urządzeniu użytkownika, co oznacza brak przesyłania danych na serwery firmy.

Niestety, funkcja ma jednak ograniczoną dostępność. “Odbierz wiadomość” działa na telefonach Pixel 4 lub nowszych oraz na modelach Pixel Watch 2 lub nowszych sparowanych z telefonami Google Pixel 6 lub nowszymi. To kolejny przykład ekskluzywnych funkcji zarezerwowanych dla ekosystemu Pixel, co może frustrować użytkowników innych urządzeń z Androidem.

Nowości w aplikacji Telefon pokazują, jak Google stara się zmniejszyć dystans do Apple w kwestii personalizacji systemu. Plakietki kontaktów w iOS dostępne są od 2023 roku i pozwalają użytkownikom tworzyć pełnoekranowe wizytówki widoczne dla wszystkich kontaktów. Androidowe karty połączeń są częścią szerszej przebudowy języka projektowania Material 3 Expressive. Google wprowadza bardziej ekspresyjne elementy wizualne i większe możliwości personalizacji, próbując konkurować z iOS w dziedzinie, która tradycyjnie była mocną stroną Apple.

Różnica w podejściu do prywatności może jednak okazać się atutem Androida. Podczas gdy iOS synchronizuje plakietki kontaktów między urządzeniami, rozwiązanie Google działa wyłącznie lokalnie, co może przyciągnąć użytkowników dbających o prywatność danych. To ciekawy ruch, który pokazuje, że Google stara się znaleźć własną drogę, zamiast bezrefleksyjnie kopiować rozwiązania konkurencji.

Ostatecznie nowe funkcje to krok w dobrą stronę, ale wciąż daleko nam do pełnej paradygmatów. Google ma tendencję do stopniowego wdrażania zmian, co bywa frustrujące dla użytkowników oczekujących natychmiastowych rezultatów. Mimo to warto docenić postęp – Android ewoluuje w kierunku większej personalizacji i funkcjonalności, nawet jeśli tempo tych zmian nie zawsze spełnia oczekiwania.