Firefox w końcu z aplikacjami PWA. Po siedmiu latach nadrabia zaległości wobec Chrome 

Firefox dogania konkurencje

Eksperymentalne wsparcie dla PWA pojawiło się w wersji 142 przeznaczonej dla systemu Windows. Niestety, Mozilla spóźnia się z tą implementacją o całe siedem lat – Chrome oferuje podobną funkcjonalność od 2018 roku. To właśnie powolne tempo wprowadzania nowości przyczyniło się do stopniowej utraty pozycji Firefoxa na rynku. Progresywne aplikacje webowe to strony internetowe, które zachowują się jak tradycyjne programy. Można je instalować na urządzeniu, korzystać z nich offline oraz dodawać do pulpitu lub paska zadań.

Dzięki temu ulubione serwisy działają jak natywne aplikacje, zachowując przy tym własną ikonę i okno. Deweloperzy szczególnie cenią sobie uniwersalność tego rozwiązania, ponieważ zamiast tworzyć oddzielne wersje dla różnych systemów, wystarczy jedna aplikacja webowa działająca na wszystkich platformach.

Droga do implementacji PWA w Firefoksie była wyjątkowo wyboista. Pierwsze testy rozpoczęto około pięciu lat temu, ale prace wstrzymano w styczniu 2021 roku. Wcześniejsza wersja, znana jako Site-Specific Browsers, okazała się zbyt problematyczna i wymagała nieproporcjonalnie dużo czasu developerskiego. W marcu 2025 roku Mozilla powróciła do tematu pod nową nazwą – Taskbar Tabs.

To rozwiązanie różni się od konkurencyjnych propozycji. Aplikacje internetowe zachowują główny pasek narzędzi Firefoxa, w tym pasek adresu, rozszerzenia i zakładki. David Rubino, menedżer produktu, wyjaśnia, że takie podejście ma zapewnić użytkownikom poczucie ciągłości z przeglądarką, jednocześnie zachowując wszystkie jej zabezpieczenia i funkcje.

Aktywacja nowej funkcji wymaga nieco zachodu. Należy wpisać about:preferences#experimental w pasku adresu i zaznaczyć opcję „Add sites to your taskbar”. Można też przejść do about:config, odszukać preferencję browser.taskbarTabs.enabled i ustawić jej wartość na true. Niestety, obecna implementacja nie obsługuje trybu prywatnego, co może stanowić ograniczenie dla części użytkowników.

Wprowadzenie PWA w Firefoksie to zdecydowanie krok w dobrą stronę, choć trudno nie odnieść wrażenia, że przychodzi zbyt późno. Siedmioletnie opóźnienie w implementacji tak podstawowej funkcji pokazuje, jak poważne wyzwania stoją przed Mozillą w walce o utraconych użytkowników. Mimo wszystko każda nowa funkcja przywraca nadzieję, że Firefox wciąż może odzyskać część dawnej świetności.