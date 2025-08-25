Sierpniowa aktualizacja Windows ponownie sprawia problemy, tym razem z NDI

Microsoft potwierdził, że aktualizacje zabezpieczeń z sierpnia powodują poważne problemy z oprogramowaniem do przesyłania strumieniowego NDI

Problem dotyczy konkretnie dwóch aktualizacji bezpieczeństwa – KB5063878 dla Windows 11 24H2 oraz KB5063709 dla Windows 10. Po ich instalacji użytkownicy zaczęli obserwować znaczące opóźnienia, zacinający się obraz i problemy z dźwiękiem podczas streamowania. Co ciekawe, zakłócenia występują nawet przy stabilnym łączu internetowym, co sugeruje raczej problem z samą obsługą protokołu niż z przepustowością łącza.

Czytaj też: Asahi Linux z obsługą USB 3.1 Gen 2 dla Apple M1 i M2. Patche trafiły do głównego jądra systemu

Jak się okazało, kłopoty dotyczą przede wszystkim aplikacji takich jak OBS Studio czy NDI Tools, szczególnie gdy korzystają z funkcji przechwytywania ekranu. Specjaliści z Team NDI szybko zidentyfikowali źródło problemu. Usterka dotyczy wyłącznie połączeń wykorzystujących protokół RUDP, podczas gdy transmisje przez UDP i Single-TCP działają bez zarzutu. To niemały problem, bo RUDP to hybrydowe rozwiązanie łączące niskie opóźnienie UDP z niezawodnością TCP, które są kluczowe dla profesjonalnych zastosowań multimedialnych.

Czytaj też: Gemini 2.5 Pro w GitHub Copilot. Płatni użytkownicy dostają nowy model AI

Na szczęście istnieje tymczasowe obejście problemu. Zespół NDI sugeruje zmianę trybu odbioru w aplikacji NDI Access Manager na Single TCP lub UDP. To rozwiązanie pozwala kontynuować pracę, choć może nieznacznie wpłynąć na jakość transmisji. Microsoft oficjalnie potwierdził istnienie błędu i prowadzi dochodzenie w tej sprawie, jednak nie podano jeszcze konkretnej daty wydania poprawki.

Warto zauważyć, że problemy z NDI to tylko część większego trendu. Sierpniowe aktualizacje przyniosły również inne komplikacje, w tym błędy podczas instalacji przez WSUS, uszkodzenie funkcji resetowania systemu oraz awarie dysków SSD i HDD. To wszystko skłania do refleksji nad jakością procesu testowania łat w Microsoft.

Czytaj też: Twoje dane mogą przepaść bez śladu przez dwie aktualizacje Windows. Eksperci radzą natychmiastowy backup

Dla użytkowników profesjonalnych, którzy polegają na stabilności systemu, comiesięczne aktualizacje Windows stają się coraz większą loterią. Z jednej strony chcemy być na bieżąco z poprawkami bezpieczeństwa, z drugiej ryzykujemy utratę stabilności systemu. Microsoft ma tu jeszcze sporo do nadrobienia, jeśli chce utrzymać zaufanie swoich użytkowników, co i tak jest coraz trudniejsze.