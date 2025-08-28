Logitech MX Master 4 pojawi się 30 września. Nowy model z funkcjami Actions Ring i Haptic Sense 

Podsumowanie artykułu . . .

Logitech szykuje kolejną odsłonę swojej flagowej myszy przeznaczonej dla profesjonalistów. MX Master 4 ma zadebiutować już niebawem, wprowadzając rozwiązania, które potencjalnie mogą zmienić sposób pracy z komputerem. Premiera zaplanowana jest na 30 września 2025 roku. Cena w Europie ma wynieść 129,99 euro, co przekłada się na około 550 złotych. To utrzymanie cen z poprzedniego modelu, co można uznać za pozytywny sygnał.

Logitech wprowadzi nowy przycisk Actions Ring zintegrowany z aplikacją Options

Nowością będą dwa warianty kolorystyczne – grafitowy i jasnoszary. Design został odświeżony, z lekko teksturowaną powierzchnią, która podobno lepiej znosi codzienne użytkowanie. Charakterystycznym elementem pozostaje przezroczysty plastik na głównych przyciskach.

Jednak najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonalności. Actions Ring to przycisk pod kciukiem integrujący się z aplikacją Logi Options+. Po aktywacji wyświetla konfigurowalne menu umożliwiające szybki dostęp do często używanych zadań. Producent twierdzi, że rozwiązanie może przyspieszyć workflow nawet o jedną trzecią, choć warto podchodzić do takich deklaracji z rezerwą.

Haptic Sense to panel dotykowy w obszarze kciuka wyposażony w silnik wibracyjny. Zapewnia fizyczne sprzężenie zwrotne dla różnych akcji, skrótów czy powiadomień. To pierwsze zastosowanie technologii haptycznej w serii MX Master. Obie funkcje są konfigurowalne przez oprogramowanie Options+.

Pod względem technicznym mysz otrzymała sensor Darkfield o rozdzielczości 8000 DPI, regulowany co 50 DPI. Bateria 500 mAh ma zapewniać do 70 dni pracy na jednym ładowaniu. Waga wynosi 150 gramów, czyli o 9 gramów więcej niż w poprzednim modelu. Wymiary to 128,2 mm wysokości, 88,4 mm szerokości i 50,8 mm głębokości.

Zachowano ulubione przez użytkowników elementy, w tym kółko przewijania MagSpeed oraz wtórne kółko do nawigacji poziomej. Przyciski są teraz o 90% cichsze, co może być istotne dla osób pracujących w otwartych przestrzeniach. Łączność zapewnia odbiornik Logi Bolt oraz Bluetooth. W zestawie nie ma kabla ładującego USB-C – trzeba go dokupić osobno lub użyć własnego.

MX Master 4 pozostaje myszą zaprojektowaną z myślą o produktywności, nie o grach. Niska częstotliwość próbkowania, która może nie odpowiadać graczom, w przypadku pracy biurowej przekłada się na dłuższą żywotność baterii. Nowe funkcje haptyczne i Actions Ring brzmią obiecująco, choć ich rzeczywista użyteczność okaże się dopiero w praktyce.

Czy warto inwestować w nowy model? Dla obecnych użytkowników serii MX Master zmiany mogą nie być wystarczająco rewolucyjne. Dla osób szukających wydajnej myszy do pracy, z pewnością warto rozważyć zakup, choć lepiej poczekać na niezależne testy i recenzje.