Od debiutu do jubileuszu. OMODA & JAECOO rosną szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał

Rok w motoryzacji to zwykle rozgrzewka. Tutaj był sprint. Od wejścia w sierpniu 2024 do dziś zbudowano solidny fundament, a polscy klienci sprawnie przesiadają się do modeli OMODA i JAECOO. Zaufanie do nowego gracza nie bierze się z przypadku. Dużą rolę odgrywa spójna strategia produktowa oraz to, że marki trafiły w aktualne potrzeby rynku. We wrześniu w Warszawie zaplanowano jubileusz pierwszego roku działalności w Polsce. Będzie to moment na podsumowanie i jednocześnie pokaz siły w postaci podwójnej premiery. Tego typu wydarzenia zwykle domykają pewien etap i otwierają następny, z wyraźnym akcentem na rozwój napędów zelektryfikowanych.

Polska: szybkie wzrosty, konkretne wyniki, rosnąca sieć

W pierwszym kwartale 2025 zarejestrowano w Polsce 2395 samochodów OMODA & JAECOO według CEPiK. Jak na rynkowy start to bardzo dobry rezultat. Początkowo w ofercie były zaledwie trzy modele. OMODA 5 w dwóch wariantach napędu oraz JAECOO 7 z silnikiem benzynowym. Z czasem gama uzupełniła się o JAECOO 7 Super Hybrid, a następnie OMODA 9 Super Hybrid.

To właśnie OMODA 9 Super Hybrid błyskawicznie wystrzeliła w rankingach popularności. Miesiąc po debiucie została najczęściej wybieranym SUV-em w kategorii hybryd na polskim rynku. Efekt świeżości ma znaczenie, ale tak szybkie przyjęcie modelu zwykle świadczy o tym, że specyfikacja i cena trafiły w punkt.

Równolegle rozrasta się sieć dealerska. Dziś to już ponad 40 salonów w kluczowych lokalizacjach. Dostępność staje się przewagą. Sprzedaż aut nowych w Polsce wciąż mocno zależy od tego, czy klient może realnie zobaczyć samochód, odbyć jazdę testową i szybko odebrać zamówiony egzemplarz.

Jubileusz w Warszawie: dwie premiery i wyraźny sygnał dla rynku

Wrześniowe wydarzenie w stolicy będzie polską celebracją pierwszego roku obecności marek. Organizatorzy zapowiadają dwie premiery. Taki format zwykle łączy liftingi lub nowe odmiany napędowe z nowym lub mocno odświeżonym modelem, co pomaga utrzymać dynamikę sprzedaży do końca roku.

Jubileusz to także okazja do wzmocnienia wizerunku. OMODA & JAECOO chcą być postrzegane jako jedni z najbardziej dynamicznych graczy w segmencie nowoczesnych SUV-ów. Połączenie premier, jazd testowych i działań wizerunkowych buduje impet, który często przekłada się na krótkoterminowy wzrost zamówień.

Z perspektywy klienta ważna będzie dostępność wersji hybrydowych i plug-in. Właśnie te odmiany gwarantują niższe koszty użytkowania w mieście, a jednocześnie zachowują elastyczność w trasie. Taki miks napędów buduje dziś największą grupę zainteresowanych.

Globalnie: punkty zaufania i liczby, które potwierdzają kierunek

Za polskimi wynikami stoi szeroki obraz międzynarodowy. Grupa, do której należą OMODA & JAECOO, poprawia wskaźniki obsługi sprzedażowej według najnowszego badania satysfakcji nabywców w Chinach. To sygnał, że procesy dealerskie i jakość kontaktu z klientem idą w górę. Z punktu widzenia kierowcy w Europie liczy się nie tylko sam produkt, lecz także doświadczenie zakupu.

Dodatkowym punktem odniesienia jest awans w zestawieniach biznesowych. Miejsce w czołówce rankingu największych firm w Chinach pokazuje skalę i rosnącą efektywność całej grupy. Dla polskiego klienta to informacja, że za markami stoi producent z mocnym zapleczem, który jest w stanie zapewnić stabilność dostaw i rozwijać linię modelową.

Najbardziej wymierne są jednak słupki sprzedaży. W ciągu zaledwie 26 miesięcy skumulowana globalna sprzedaż przekroczyła 570 tysięcy aut. Udział OMODA & JAECOO w eksporcie całej grupy zwiększył się z 21 procent w 2023 do 37 procent w 2025. Rośnie też udział napędów nowej energii. W pierwszym kwartale 2025 sprzedaż NEV wzrosła o 460 procent rok do roku, a w czerwcu stanowiła ponad połowę całkowitej sprzedaży.

Dlaczego to działa: produkt, timing i czytelna propozycja wartości

Po pierwsze produkt. SUV-y z dopracowanym designem, dobrze wycenioną technologią i wyposażeniem, które w standardzie obejmuje to, co u konkurentów bywa w pakietach. Po drugie timing. Faza rynku, w której klienci masowo poszukują hybryd i plug-in, sprzyja markom, które potrafią dostarczyć nową ofertę bez długich kolejek.

Po trzecie prosty przekaz. To auta, które mają wyglądać nowocześnie, być komfortowe w codziennej eksploatacji i oferować korzystny całkowity koszt posiadania. W połączeniu z rozsądną dostępnością i rozbudowaną siecią salonów tworzy to logiczną ścieżkę zakupu.

Wreszcie tempo wprowadzania nowości. Szybkie dołączanie kolejnych wersji napędowych utrzymuje uwagę rynku i pozwala markom „być obecnym” w rozmowie konsumenckiej przez cały rok. To dziś jedna z kluczowych dźwigni w segmencie.

OMODA & JAECOO w Polsce wykonały dobrą robotę. Liczby pokazują szybkie wejście i sprawne skalowanie. Kluczem okazało się wyczucie momentu i konsekwencja w rozwoju oferty hybrydowej. Z biznesowego punktu widzenia to wzorcowy case budowania marki od zera na dojrzałym rynku.

Najciekawsze będzie teraz utrzymanie dynamiki. Konkurencja nie śpi, a klienci w segmencie SUV-ów są wymagający. Jeśli marki dowiozą krótki czas oczekiwania, stabilną jakość obsługi i jasno zakomunikowane korzyści z użytkowania, mogą umocnić pozycję. Wrześniowy jubileusz w Warszawie to dobry moment, by tę deklarację przekuć w czyny.

Patrząc szerzej, widać, że rosnący udział napędów zelektryfikowanych i dobre przyjęcie modeli w Polsce nie są przypadkiem. To efekt spójnej strategii globalnej i lokalnej. Jeżeli tempo innowacji utrzyma się na obecnym poziomie, kolejny rok powinien przynieść dalsze rekordy.