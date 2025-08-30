Odtajniony raport ujawnia prawdę o eksperymentach CIA. Podróże poza czasem i przestrzenią!

Podsumowanie artykułu . . .

Zimnowojenni badacze świadomości. Projekt o ograniczonych efektach

W 1983 roku agencja wywiadowcza opracowała tajny dokument dotyczący Gateway Experience, czyli techniki mającej umożliwić osiąganie zmienionych stanów świadomości. Raport powstał w ramach szerszych badań nad potencjalnym wykorzystaniem kontroli umysłu w działaniach szpiegowskich. Podpułkownik Wayne McDonnell otrzymał zadanie zbadania zjawisk takich jak doświadczenia poza ciałem czy projekcja astralna. W swoich pracach współpracował z Itzhakiem Bentovem, amerykańsko-izraelskim naukowcem specjalizującym się w inżynierii biomedycznej. Dokument łączył elementy biomedycyny, mechaniki kwantowej i fizyki teoretycznej w próbie wyjaśnienia procesu Gateway. McDonnell opisał technikę jako:

System treningowy zaprojektowany w celu zwiększenia siły, skupienia i spójności amplitudy i częstotliwości fal mózgowych między lewą i prawą półkulą, tak aby zmienić świadomość, przesuwając ją poza sferę fizyczną, aby ostatecznie uciec nawet od ograniczeń czasu i przestrzeni

Podstawy techniki Gateway sięgają prac Roberta Monroe i jego instytutu. W latach 50. ubiegłego wieku Monroe rozpoczął badania nad wpływem specyficznych wzorców dźwiękowych na ludzkie zdolności percepcyjne, w tym stany czujności, senności i rozszerzonej świadomości. W 1958 roku naukowiec doświadczył niezwykłego zjawiska – uczucia paraliżu połączonego z wibracjami, któremu towarzyszyło pojawienie się jasnego światła, a wszystko zakończyło się doświadczeniem poza ciałem. W 1971 roku opublikował książkę „Journeys Out of the Body”, która spopularyzowała termin „doświadczenie poza ciałem (ang. OOBE)”.

Zasada działania techniki Hemi-Sync

Sercem Gateway Experience była technika Hemi-Sync polegająca na synchronizacji półkul mózgowych przy użyciu specjalnych fal dźwiękowych. Metoda wprowadzała różne częstotliwości do każdego ucha, powodując, że mózg doświadczał częstotliwości Delta.

Program treningowy składał się z kilku etapów:

Pudełko Konwersji Energii – izolacja zmartwień i negatywnych myśli

– izolacja zmartwień i negatywnych myśli Rezonansowe Nucenie – synchronizacja z częstotliwościami wszechświata

– synchronizacja z częstotliwościami wszechświata Afirmacja – mentalne przygotowanie do transcendencji

– mentalne przygotowanie do transcendencji Focus 12 – rozszerzona świadomość

– rozszerzona świadomość Focus 15 – podróż w przeszłość

– podróż w przeszłość Focus 21 – eksploracja przyszłości

Raport przedstawiał teorię, według której wszechświat jest superhologramem zwanym „torusem”, przyjmującym kształt masywnej, samopowstrzymującej się spirali. Zgodnie z tą koncepcją, świadomość w odpowiednio zmienionym stanie mogłaby uzyskiwać informacje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Rzeczywistość okazała się znacznie mniej spektakularna niż teoria. Tylko około 5% uczestników osiągało poziomy Focus 15 i 21 po siedmiu dniach treningu. Sam Wayne McDonnell wyrażał poważne wątpliwości co do wiarygodności informacji uzyskiwanych w stanach poza ciałem. Instytut Monroe napotkał liczne problemy podczas testów. Uczestników próbowano wysyłać w “podróże” z Zachodniego na Wschodnie Wybrzeże USA z zadaniem odczytania serii liczb z ekranów komputerów. Nigdy nie udało się uzyskać dokładnych odczytów. Te niepowodzenia przyczyniły się do porzucenia pomysłu stworzenia korpusu psychicznych szpiegów.

Tajemnica brakującej strony i współczesne interpretacje

Jedną z najbardziej intrygujących cech raportu jest brak strony 25 w odtajnionej wersji. CIA utrzymuje, że nigdy nie posiadała tej strony, pomimo licznych wniosków o udostępnienie informacji i petycji na Change.org. Powstała teoria, że Wayne McDonnell celowo pominął tę stronę jako test – jeśli ktoś rzeczywiście potrafi przekraczać wymiary czasoprzestrzeni, z pewnością będzie w stanie zlokalizować brakujący fragment. Popularność dokumentu w mediach społecznościowych prowadzi do licznych nieporozumień. Użytkownicy platform takich jak TikTok przedstawiają raport jako dowód na reinkarnację, co nie znajduje potwierdzenia w jego treści.

Dokument opisuje świadomość jako “pulę nieograniczonej, bezczasowej percepcji”, co znacznie różni się od tradycyjnych koncepcji reinkarnacji. Raport Gateway pozostaje fascynującym świadectwem niekonwencjonalnych badań CIA, ale trudno traktować go jako naukowy dowód na możliwość transcendencji czasoprzestrzeni. To raczej historyczny dokument pokazujący, jak daleko amerykański wywiad był gotów się posunąć w poszukiwaniu przewagi podczas zimnej wojny. Mimo upływu lat wciąż budzi emocje i prowokuje do dyskusji, choć warto podchodzić do niego z zdrowym sceptycyzmem.