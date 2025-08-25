Pierwsze testy budżetowego procesora AMD Ryzen 5 5500X3D z ogromną pamięcią podręczną 

Ryzen 5 5500X3D w teście Geekbench 6.4

Wyniki uzyskane w popularnym benchmarku Geekbench 6.4 prezentują się całkiem obiecująco. Procesor osiągnął 1936 punktów w teście jednordzeniowym i 9292 punkty w teście wielordzeniowym, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu ze standardową wersją bez technologii 3D V-Cache. Najbardziej imponuje jednak 13-procentowa przewaga w wydajności wielordzeniowej nad zwykłym Ryzenem 5 5500, co pokazuje realny potencjał dodatkowej pamięci podręcznej.

Sednem różnicy między modelami jest kolosalna przepaść w ilości pamięci cache L3. Podczas gdy standardowy wariant dysponuje 16 MB, model X3D oferuje aż 96 MB pamięci podręcznej. Technologia 3D V-Cache polega na dodaniu dodatkowej warstwy pamięci bezpośrednio na rdzeniach procesora, co znacząco przyspiesza dostęp do często używanych danych. Choć Geekbench nie jest idealnym miernikiem wydajności gamingowej, taka różnica w pamięci cache zwykle przekłada się na zauważalnie lepsze osiągi w grach.

Niestety, na razie dostępność procesora pozostaje poważnym ograniczeniem. AMD wprowadziło Ryzena 5 5500X3D w czerwcu 2025 roku, ale wyłącznie na rynki Ameryki Łacińskiej. Brak oficjalnych zapowiedzi dotyczących globalnej dystrybucji budzi pewne wątpliwości co do strategii firmy. Być może jest to celowy ruch testowy przed ewentualnym szerszym wprowadzeniem produktu, ale na razie polscy gracze mogą tylko obserwować rozwój sytuacji z boku.

Jeśli AMD zdecyduje się na globalne wypuszczenie tego procesora, może on znacząco wpłynąć na rynek budżetowych CPU. Oferowanie technologii dotąd zarezerwowanej dla wysokiej półki w przystępnej cenie to zawsze ciekawy ruch, choć pozostaje pytanie o kompromisy, ponieważ niższe taktowanie rdzeni w modelu X3D sugeruje, że nie wszystko jest idealnie. Warto jednak przyglądać się tej serii z uwagą, bo może ona przynieść interesujące opcje dla osób budujących komputer do gier bez niepotrzebnych wydatków.