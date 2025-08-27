Wystarczy jeden etap. Plastik zamienia się w paliwo i to z jakim skutkiem!

Podsumowanie artykułu . . .

Międzynarodowy zespół badawczy dokonał niezwykłego postępu w dziedzinie recyklingu, opracowując proces o imponującej wydajności. Jego największą zaletą jest zdolność do działania w temperaturach zbliżonych do pokojowych, co otwiera drogę do praktycznego i energooszczędnego zastosowania.

Badacze ze Stanów Zjednoczonych i Chin opracowali jednocześnie prostą i niezwykle efektywną metodę przekształcania mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych w benzynę. Osiąga ona wydajność przekraczającą 95 procent, a cały proces zachodzi w temperaturze zaledwie 30 stopni Celsjusza i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Prace, w które zaangażowane są Pacific Northwest National Laboratory, Columbia University, Technical University of Munich oraz East China Normal University, charakteryzują się znacząco niższym zapotrzebowaniem na energię oraz mniejszą złożonością sprzętową w porównaniu do dotychczasowych technologii.

Czytaj także: Natura stworzyła lepszy plastik. Naukowcy odkryli coś niesamowitego

Kluczowym osiągnięciem jest rozwiązanie problemu związanego z przetwarzaniem polichlorku winylu (PVC), który stanowi około 10 procent światowej produkcji plastiku i ze względu na zawartość chloru jest wyjątkowo kłopotliwy w recyklingu. Nowa technologia radzi sobie z tym znakomicie, osiągając 95 procent konwersji dla miękkich rur PVC i aż 99 procent dla sztywnych rur oraz przewodów. Równie wysoką, bo 96-procentową wydajność, utrzymano w temperaturach do 80 stopni Celsjusza dla mieszanek PVC z poliolefinami, takimi jak polietylen i polipropylen. Co niezwykle istotne, metoda sprawdza się również w przypadku rzeczywistych, zanieczyszczonych strumieni odpadów.

Oprócz głównego produktu, jakim jest benzyna, proces generuje także inne wartościowe substancje, w tym surowce chemiczne oraz kwas solny, który może zostać ponownie wykorzystany w przemyśle. Tym samym technologia ta staje się praktycznym przykładem gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie odpady przekształcane są w surowce dla kolejnych procesów.

Czytaj także: Wodór z plastikowych odpadów. To nie tylko innowacja, a dwie pieczenie na jednym ogniu

Skala potencjalnego zastosowania tej metody jest ogromna, zważywszy że globalna skumulowana produkcja plastiku sięga już 10 miliardów ton, a większość z tych materiałów trafia na składowiska lub do środowiska naturalnego. Naukowcy zaprojektowali swoją metodę jako skalowalną do zastosowań przemysłowych, co w połączeniu z wysoką wydajnością, niskimi kosztami energetycznymi i zdolnością do przetwarzania zanieczyszczonych odpadów czyni z niej potencjalnie przełomowe rozwiązanie dla przyszłości recyklingu i walki z zanieczyszczeniem plastikiem.