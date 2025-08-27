powrót

Wystarczy jeden etap. Plastik zamienia się w paliwo i to z jakim skutkiem!

Radek Kosarzycki
27.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Chińscy i amerykańscy naukowcy opracowali przełomową metodę, która może radykalnie zmienić nasze podejście do globalnego problemu odpadów plastikowych. To nie jest kolejny eksperyment laboratoryjny, ale realna szansa na przemysłowe wdrożenie technologii przekształcającej śmieci w cenny surowiec.
Międzynarodowy zespół badawczy dokonał niezwykłego postępu w dziedzinie recyklingu, opracowując proces o imponującej wydajności. Jego największą zaletą jest zdolność do działania w temperaturach zbliżonych do pokojowych, co otwiera drogę do praktycznego i energooszczędnego zastosowania.

Badacze ze Stanów Zjednoczonych i Chin opracowali jednocześnie prostą i niezwykle efektywną metodę przekształcania mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych w benzynę. Osiąga ona wydajność przekraczającą 95 procent, a cały proces zachodzi w temperaturze zaledwie 30 stopni Celsjusza i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Prace, w które zaangażowane są Pacific Northwest National Laboratory, Columbia University, Technical University of Munich oraz East China Normal University, charakteryzują się znacząco niższym zapotrzebowaniem na energię oraz mniejszą złożonością sprzętową w porównaniu do dotychczasowych technologii.

Kluczowym osiągnięciem jest rozwiązanie problemu związanego z przetwarzaniem polichlorku winylu (PVC), który stanowi około 10 procent światowej produkcji plastiku i ze względu na zawartość chloru jest wyjątkowo kłopotliwy w recyklingu. Nowa technologia radzi sobie z tym znakomicie, osiągając 95 procent konwersji dla miękkich rur PVC i aż 99 procent dla sztywnych rur oraz przewodów. Równie wysoką, bo 96-procentową wydajność, utrzymano w temperaturach do 80 stopni Celsjusza dla mieszanek PVC z poliolefinami, takimi jak polietylen i polipropylen. Co niezwykle istotne, metoda sprawdza się również w przypadku rzeczywistych, zanieczyszczonych strumieni odpadów.

Oprócz głównego produktu, jakim jest benzyna, proces generuje także inne wartościowe substancje, w tym surowce chemiczne oraz kwas solny, który może zostać ponownie wykorzystany w przemyśle. Tym samym technologia ta staje się praktycznym przykładem gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie odpady przekształcane są w surowce dla kolejnych procesów.

Skala potencjalnego zastosowania tej metody jest ogromna, zważywszy że globalna skumulowana produkcja plastiku sięga już 10 miliardów ton, a większość z tych materiałów trafia na składowiska lub do środowiska naturalnego. Naukowcy zaprojektowali swoją metodę jako skalowalną do zastosowań przemysłowych, co w połączeniu z wysoką wydajnością, niskimi kosztami energetycznymi i zdolnością do przetwarzania zanieczyszczonych odpadów czyni z niej potencjalnie przełomowe rozwiązanie dla przyszłości recyklingu i walki z zanieczyszczeniem plastikiem.

