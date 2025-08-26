XPENG ma dla Polaków dwa nowe elektryczne SUV-y z ultraszybkim ładowaniem

Podsumowanie artykułu . . .

To nie jest kolejna próba wejścia na rynek z produktami, które niewiele wniosą. Chińczycy przygotowali ofensywę, która może realnie zachwiać pozycją dotychczasowych liderów segmentu premium. Modele G6 i G9 to nie tylko elektryczne SUV-y – to demonstracja możliwości, które jeszcze niedawno wydawały się odległą przyszłością.

XPENG wprowadza do Polski inteligentnego coupe SUV G6 w cenie od 194 900 zł za wersję AIR Standard Range oraz flagowy model premium G9 startujący od 252 900 zł w wersji Standard Range. Takie pozycjonowanie cenowe bezpośrednio konkuruje z europejskimi markami premium, oferując przy tym znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne.

G6 zaprojektowano jako dynamiczny SUV coupe skierowany do młodszych klientów ceniących sportowy design i nowoczesne technologie. Z kolei G9 to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują luksusowego komfortu połączonego z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Najważniejszym atutem obu modeli jest architektura 800V, która umożliwia ultraszybkie ładowanie na poziomie przewyższającym większość konkurencji. G6 może ładować się z mocą do 451 kW, podczas gdy G9 osiąga rekordowe 525 kW, co czyni go najszybciej ładującym się samochodem elektrycznym w swojej klasie.

Praktyczne korzyści są imponujące – ładowanie baterii od 10 do 80% zajmuje zaledwie 12 minut, a uzyskanie zasięgu na 100 kilometrów wymaga jedynie 2 minut przy ładowarce. To parametry, które mogą definitywnie rozwiać obawy dotyczące długości ładowania samochodów elektrycznych, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm dopóki nie przetestujemy tego w polskich warunkach.

Oba modele wykorzystują nowoczesne baterie LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe), które nie zawierają metali ziem rzadkich i oferują wzrost żywotności ogniw o 30% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Baterie są chronione osłoną balistyczną wytrzymującą temperatury do 1000°C i nacisk boczny do 80 ton.

G6 oferuje zasięg do 535 km według cyklu WLTP, podczas gdy G9 może przejechać do 585 km na jednym ładowaniu. Wersja Standard Range G9 ma zasięg 502 km. To parametry, które pozwalają na komfortowe podróżowanie bez częstych postojów przy ładowarkach, choć realny zasięg zawsze różni się od laboratoryjnego.

G6 charakteryzuje się dynamiczną linią nadwozia SUV coupe z wnętrzem wykończonym drewnianymi wstawkami. Wyższe wersje wyposażenia oferują ogrzewane, wentylowane i masujące fotele oraz panoramiczny dach, który dodatkowo podkreśla przestronność kabiny.

G9 to definicja luksusu w segmencie elektrycznych SUV-ów. Wnętrze pokryte jest w 95% miękkimi materiałami, a opcjonalny pakiet Premium wprowadza skórę Nappa i dziesięciopunktowy masaż Shiatsu dostępny także dla pasażerów tylnych siedzeń. Każdy pasażer może korzystać z indywidualnego ekranu rozrywki.

Wersja G9 Performance wyposażona jest w zaawansowane zawieszenie pneumatyczne z regulacją prześwitu do 100 mm oraz układ hamulcowy Bosch IPB brake-by-wire, który zapewnia drogę hamowania ze 100 km/h na poziomie zaledwie 33,9 metra.

Komfort akustyczny G9 osiąga poziom 35 dB na postoju i 53,9 dB podczas jazdy dzięki zaawansowanej izolacji i trójwarstwowej szybie panoramicznej, która odbija 99,99% promieniowania UV.

Oba modele są wyposażone w procesor NVIDIA Orin-X i chipset Qualcomm Snapdragon 8295, które zapewniają płynne działanie systemów infotainment i wspomagania jazdy. G9 oferuje dodatkowo funkcje automatycznego parkowania i zdalnego przywoływania pojazdu.

Modele G6 i G9 są już dostępne do zamówienia, z pierwszymi dostawami zaplanowanymi na wrzesień 2025 roku. Wyjątkiem jest XPENG G6 AIR Standard Range, którego dostawy rozpoczną się w styczniu 2026 roku. XPENG wyraźnie stawia na połączenie zaawansowanej technologii z konkurencyjną ceną, co może znacząco wpłynąć na polski rynek samochodów elektrycznych premium. Czas pokaże, czy chiński producent spełni te obietnice w realnych warunkach eksploatacji.