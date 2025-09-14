Prawie jak telepatia. AlterEgo pozwala komunikować się bez słów

Podsumowanie artykułu . . .

AlterEgo to nieinwazyjny, noszony interfejs nerwowy peryferyjny, który rejestruje sygnały z wewnętrznych artykulatorów mowy. Brzmi skomplikowanie, ale zasada działania jest elegancka w swojej prostocie. Kiedy myślimy o słowach, nasze mięśnie odpowiedzialne za mowę wykonują subtelne ruchy – nawet gdy nie otwieramy ust. System AlterEgo wychwytuje te mikroruchy i przekłada je na polecenia dla komputera. Użytkownik doświadcza tego jak “mówienia do siebie” – całkowicie wewnętrznej interakcji bez żadnych obserwowalnych działań.

Informacje zwrotne docierają do użytkownika przez przewodnictwo kostne, czyli dźwięk przekazywany bezpośrednio przez kości czaszki. Dzięki temu nie zakłóca to normalnego słuchu i tworzy zamknięty obieg komunikacyjny między człowiekiem a maszyną.

AlterEgo zmienia definicję słowa “telepatia”

Technologia wykorzystuje fakt, że system rejestruje peryferyjne sygnały nerwowe z wewnętrznych artykulatorów mowy podczas wypowiada słów “w myślach”. To kluczowa różnica w porównaniu z inwazyjnymi interfejsami mózg-komputer – AlterEgo nie wymaga żadnych operacji ani implantów. Urządzenie nosi się na twarzy, a czujniki wychwytują elektryczne sygnały z mięśni. Sztuczna inteligencja uczy się rozpoznawać wzorce odpowiadające konkretnym słowom czy frazom, budując spersonalizowany słownik dla każdego użytkownika.

Głównym celem projektu jest wspieranie komunikacji dla osób z zaburzeniami mowy, w tym chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i stwardnienie rozsiane. To właśnie tam technologia może mieć największy wpływ na życie ludzi. Wystarczy pomyśleć o słowach – tak jak robiło się to przed utratą mowy.

Choroby neurodegeneracyjne stopniowo odbierają pacjentom zdolność kontrolowania mięśni, w tym tych odpowiedzialnych za mowę. AlterEgo może działać nawet wtedy, gdy tradycyjne metody komunikacji stają się niemożliwe, ponieważ wykorzystuje bardzo subtelne sygnały nerwowe. Badania zespołu z MIT wykazały skuteczność systemu u osób z dysfazją spowodowaną stwardnieniem rozsianym. To daje nadzieję tysiącom pacjentów na całym świecie, którzy mogą odzyskać głos dzięki tej technologii.

AlterEgo to jednak więcej niż tylko narzędzie medyczne. Twórcy widzą w nim przyszłość komunikacji człowiek-komputer. System ma potencjał do płynnej integracji ludzi i komputerów, wplatając przetwarzanie danych, internet i sztuczną inteligencję w codzienne życie jako “drugie ja”. Technologia umożliwia dyskretne przesyłanie i odbieranie informacji bez naruszania prywatności użytkownika. Nikt z otoczenia nie wie, że prowadzisz “rozmowę” z komputerem.

Projekt AlterEgo powstał w MIT Media Lab w 2018 r. pod kierownictwem zespołu złożonego z Arnava Kapura, Utkarsha Sarawgiego, Erica Wadkinsa i prof. Pattie Maes. Przez siedem lat badacze doskonalili technologię, publikując wyniki w licznych czasopismach naukowych. Na początku 2025 r. projekt przekształcił się w firmę nastawioną na zysk. To kluczowy moment – przejście z laboratorium do prawdziwego świata oznacza, że technologia jest już na tyle dojrzała, by trafić do użytkowników.

Komercjalizacja otwiera nowe możliwości finansowania rozwoju i skalowania produkcji. Jednocześnie rodzi pytania o dostępność cenową i to, czy technologia pozostanie skupiona na zastosowaniach medycznych, czy rozwinie się w kierunku masowej konsumpcji.