Chiński gigant rzuca wyzwanie ChatGPT. Nowy model ERNIE X1.1 może zawstydzić Amerykanów

Ernie mierzy się z DeepSeek i Gemini

Nowa wersja modelu wnosi istotne ulepszenia w trzech fundamentalnych kategoriach. Faktowość poprawiła się o 34,8%, co przekłada się na rzadsze generowanie błędnych informacji. Rozumienie instrukcji użytkownika wzrosło o 12,5%, a możliwości agenta AI związane z wykonywaniem złożonych zadań poprawiły się o 9,6%. Baidu twierdzi, że ich najnowszy model przewyższa DeepSeek i dorównuje możliwościom GPT-5 oraz Gemini 2.5 Pro. To śmiałe oświadczenie, zwłaszcza że DeepSeek wcześniej zyskał uznanie jako darmowa alternatywa dla ChatGPT, a sam Sam Altman przyznał, że chiński model prezentuje wysoką jakość.

Chińczycy rozpychają się na rynku AI

ERNIE X1.1 jest już dostępny przez stronę ernie.baidu.com oraz aplikację Wenxiaoyan. Dla firm Baidu oferuje dostęp przez platformę Qianfan, udostępniającą usługi w trybie Model-as-a-Service. Baidu ogłosiło też kilka innych aktualizacji w swoim ekosystemie sztucznej inteligencji:

Zaktualizowane modele: Zmodernizowano asystenta kodowania Baidu Comate (do wersji 3.5S) i zaprezentowano przeznaczony do złożonych zadań analitycznych model głębokiego myślenia Ernie-4.5-21B – A3B-Thinking z oknem kontekstowym 128 KB. W samym Baidu 45% nowego kodu jest generowane przez sztuczną inteligencję.

PaddlePaddle 3.2: Nowy framework oferuje ulepszoną strukturę programistyczną do trenowania modeli z optymalizacją obliczeniową, strategiami równoległymi i natywną tolerancją błędów

Nowe narzędzia: Wprowadzono zestaw ErnieKit do budowy i wdrażania modeli fundamentowych oraz specjalistyczne pakiety do obliczeń naukowych – PaddleCFD i PaddleMaterials.

Baidu nie ma respektu dla uznanych potęg – skala stworzonego przezeń ekosytemu może robić wrażenie, firma obsługuje bowiem ponad 23 miliony programistów i 760 tysięcy firm. To znakomicie pokazuje determinację w budowaniu pozycji jako kompletnej platformy AI.

Ernie dalej idzie w Open Source

Ciekawym posunięciem jest udostępnienie modelu ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking jako otwartego oprogramowania. To struktura mieszana (MoE) z 21 miliardami parametrów, ale tylko 3 miliardami aktywnych parametrów, co zapewnia wydajność porównywalną z większymi modelami przy mniejszym zużyciu zasobów. Model z oknem kontekstowym 128 KB jest dostępny na Hugging Face i Baidu AI Studio, co daje globalnej społeczności developerskiej dostęp do zaawansowanych chińskich technologii. I nie jest to pierwszy model z tej rodziny, który został udostępniony społeczności do dalszego rozwoju.