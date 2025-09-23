DJI Osmo Nano już niemal oficjalnie. Będzie wyzwanie dla Insta360?

Podsumowanie artykułu . . .

Sensor i jakość obrazu DJI Osmo Nano

Wzrost fizycznego rozmiaru sensora czyni cuda, jeśli chodzi o możliwe do uzyskania parametry techniczne. DJI Osmo Nano otrzymało zatem nowy przetwornik o rozmiarze 1/1,3 cala – jak na urządzeniew o tak małych rozmiarach, to naprawdę dużo. Producent deklaruje, że zapewnia on dynamikę na poziomie 13,5 EV oraz nagrywanie wideo 4K z płynnością 60 klatek na sekundę. Dostępny jest też tryb zwolnionego tempa 4K przy 120 fps – miłośnicy dynamicznych ujęć powinni być zadowoleni.

Kamera wyposażona została w obiektyw ultraszerokokątny o polu widzenia 143 stopni, a implementacja 10-bitowego koloru z płaskim profilem D-Log M pozwala na szeroko pojętą edycję, profesjonalny color grading i integrację z materiałami nagranymi z innych źródeł.

Producent wyposażył kamerę w dwa tryby stabilizacji. Horizon Balancing ma korygować przechylenie horyzontu do 30 stopni, a RockSteady 3.0 redukować drgania. Oba mają działać nawet przy nagrywaniu w 4K 60 fps, natomiast co do oceny jakości stabilizacji przyjdzie poczekać na pierwsze testy.

Zestaw „na bogato”

W przypadku takich produktów jak DJI Osmo Nano sama kamera to dopiero początek – bez odpowiedniego zestawu akcesoriów jest niewiele warta. W zestawie zatem dostajemy stację dokującą Vision Dock z ekranem dotykowym OLED HD, która jest w stanie naładować kamerę do 80% pojemności w około 20 minut. Dzięki stacji czas nagrywania w rozdzielczości 1080p 24 fps wydłuża się nawet do 200 minut. W zestawie znajdują się także: magnetyczny klips na czapkę, smycz i adapter z głowicą kulową, czyli standardowy pakiet startowy. Magnetyczny system montażu w kamerze jest dwustronny i pozwala szybko zmieniać pozycję kamery. Na pokładzie DJI Osmo Nano znalazł się także układ łączności Wi-Fi 6, który pozwala na szybkie zgrywanie materiułu i zdalne sterowanie kamerą.

Urządzenie jest wodoodporne do 10 metrów bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy. Tryb nocny, z zaawansowanymi algorytmami redukcji szumów pozwala na dobrej jakości nagrania w kiepskich warunkach oświetleniowych.

DJI Osmo Nano trafi do sprzedaży w dwóch wariantach: z 64 GB pamięci za 369 euro i z 128 GB za 399 euro.