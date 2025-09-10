Przez półtora wieku świat fizyki był w błędzie. Jeden eksperyment zmienił wszystko, co wiemy o efekcie Halla

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe spojrzenie na stare zjawisko

Zespół z Institute of Science Tokyo po raz pierwszy zaobserwował gigantyczny anomalny efekt Halla w materiale całkowicie niemagnetycznym. To odkrycie podważa fundamentalne założenie, że zjawisko to występuje wyłącznie w materiałach magnetycznych. Wyniki badań opublikowano w Physical Review Letters. Wróćmy jednak do początku. Standardowy efekt Halla, odkryty przez Edwina Halla w XIX wieku, polega na powstawaniu napięcia w poprzek przewodnika, przez który przepływa prąd elektryczny w polu magnetycznym. Jego anomalna odmiana do tej pory była kojarzona wyłącznie z materiałami wykazującymi właściwości magnetyczne.

Nasze badanie jest pierwszym, które eksperymentalnie potwierdza, że Anomalny Efekt Halla może być ilościowo wykryty w materiałach niemagnetycznych przy użyciu pól magnetycznych w płaszczyźnie – wyjaśnia Masaki Uchida, główny autor badania

Kluczem do sukcesu okazało się zastosowanie zaawansowanej techniki epitaksji z wiązek molekularnych do wytworzenia wysokiej jakości cienkich warstw materiału Cd3As2. Badacze wykorzystali płaskie pole magnetyczne, co pozwoliło na izolację i obserwację efektu w zupełnie nowych warunkach.

Niespodzianka związana z namagnesowaniem orbitalnym

Największym zaskoczeniem było odkrycie, że źródłem zaobserwowanego zjawiska nie jest spin elektronów – jak dotychczas sądzono – ale ich namagnesowanie orbitalne. To fundamentalna zmiana w rozumieniu mechanizmów kwantowych odpowiedzialnych za anomalny efekt Halla. Półmetale Diraca, do których należy badany materiał, charakteryzują się niezwykłymi właściwościami kwantowymi. Elektrony w tych strukturach zachowują się jak cząstki bezmasowe, osiągając prędkości bliskie prędkości światła. Pod wpływem pola magnetycznego dochodzi do transformacji punktów Diraca w punkty Weyla, co umożliwia wyizolowanie sygnału anomalnego efektu Halla.

Spodziewamy się, że te wyniki przyspieszą zarówno badania podstawowe nad fizyką leżącą u podstaw, jak i badania stosowane nad urządzeniami wykorzystującymi Anomalny Efekt Halla – podsumowuje Masaki Uchida

Odkrycie japońskich naukowców otwiera teoretyczne możliwości tworzenia nowej generacji urządzeń elektronicznych. Czujniki Halla wykorzystujące ten efekt w materiałach niemagnetycznych mogłyby teoretycznie działać wydajniej i w szerszym zakresie warunków niż obecne rozwiązania. Jednocześnie badacze przyznają, że potrzebne są dalsze badania nad innymi materiałami kwantowymi. Institute of Science Tokyo planuje kontynuację prac.