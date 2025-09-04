Garmin Fenix 8 Pro z MicroLED. Czy najjaśniejszy smartwatch świata jest wart swojej ceny?

Podsumowanie artykułu . . .

MicroLED trafia do smartwatchy

Najnowszy Fenix 8 Pro dostępny jest w dwóch wariantach, różniących się wyświetlaczami – wersja z tradycyjnym wyświetlaczem AMOLED w rozmiarze 47 mm i 51 mm, oraz wersja z nowym panelem MicroLED w rozmiarze 51 mm.

Technologia MicroLED ma liczne zalety – nieorganiczne diody są mniej podatne na zużycie, więc powinny służyć dłużej niż te w OLED, oferują też znacznie większą jasność maksymalną. Panel zastosowany w Fenixie Pro składa się z ponad 400 000 pojedynczych diod LED, tworzących matrycę o rozdzielczości 454 × 454 pikseli, która może osiągnąć jasność maksymalną na poziomie 4500 nitów.

Garmin nie podał, jaką jasność może osiągnąć panel w tańszej wersji AMOLED. W obu wariantach wyświetlacz przykryty został szafirowym szkłem, przyciski są uszczelnianie, a wytrzymałość mechaniczną konstrukcji zapewnia tytanowy bezel. Całość spełnia wymogi klasyfikacji 10 ATM.

Fenix 8 Pro pozwala być zawsze w kontakcie

Garmin Fenix 8 Pro jest pierwszym smartwatchem, w którym zastosowano zaawansowany system łączności, łączący tradycyjny dostęp przez sieć LTE, oraz dostęp realizowany drogą satelitarną. Uniezależnienie się od naziemnych nadajników ma oczywistą zaletę – można mieć awaryjny kontakt ze światem nawet na kompletnym odludziu. Garmin Fenix 8 Pro jest w stanie zapewnić zautomatyzowany system SOS, a także dostęp do dwustronnej komunikacji tekstowej i połączeń głosowych. W ramach dostępnych usług jest także prognoza pogody.

Szykując się do zakupu nowości, warto pamiętać – ekran MicroLED jest na pewno fajny, ale nic nie jest za darmo. Krótko mówiąc, wciąga prąd znacznie bardziej, niż tradycyjny ekran AMOLED, która oferuje znacznie dłuższe działanie, aż do 27 dni w trybie smartwatcha – w tym samym trybie model MicroLED wytrzyma do 10 dni pracy. Jeśli lubimy zawsze aktywny wyświetlacz, różnica robi się jeszcze bardziej widoczna – 15 dni AMOLED kontra 4 dni MicroLED.

Cena, czyli tanio już było

Wersja AMOLED w rozmiarach 47 mm i 51 mm kosztuje 5589 złotych, podczas gdy za model MicroLED 51 mm ttrzeba wysupłać już 8599 złotych. Niemało, tym bardziej, że aby cieszyć się łącznością satelitarną, trzeba przygotować się także na opłacanie miesięcznej subskrypcji. Trzeba oczywiście pamiętać, że Garmin Fenix 8 Pro nie jest urządzeniem dla każdego – to wyspecjalizowany smartwatch dla osób uprawiających sport wyczynowo, którzy mogą sobie pozwolić na specjalistyczne wyposażenie.

Garmin Fenix 8 Pro dostępny będzie w sprzedaży od 8 września 2025 roku.