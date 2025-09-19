Huawei FreeBuds 7i w Polsce. Nowe słuchawki z AI i promocją na start

Podsumowanie artykułu . . .

Sztuczna inteligencja FreeBuds 7i w walce z hałasem

Główną bronią FreeBuds 7i ma być udoskonalona adaptacyjna redukcja szumów wykorzystująca trzy mikrofony kierunkowe. System ma sobie radzić z neutralizacją odgłosów otoczenia w mniej niż pół sekundy, oferując średnie tłumienie na poziomie 28 decybeli. Huawei deklaruje aż 50-procentową redukcją opóźnień w porównaniu do poprzedniej generacji.

Słuchawki oferują kilka trybów pracy, w tym dynamiczne dostosowywanie poziomu tłumienia hałasu, redukcję hałasu podczas rozmów i tryb świadomości otoczenia. W trybie rozmów wykorzystywany jest dodatkowy mikrofon przewodnictwa kostnego do rozpoznawania głosu użytkownika. Ciekawie wygląda funkcja rozpoznawania ruchów głowy, pozwalająca na obsługę połączeń bez użycia rąk – rozwiązanie znane już z produktów Apple, ale wciąż rzadko spotykane w tej półce cenowej.

Jakość dźwięku i wytrzymałość baterii

Za brzmienie FreeBuds 7i odpowiada 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z czterema magnesami. Huawei deklaruje wsparcie dla formatów Hi-Res Audio i bezstratnego kodowania – do wyboru jest własnościowy kodek Huawei lub popularny LDAC. Personalizacja ustawień dźwięku jest możliwa przez dedykowane aplikacje (AI Life na Androidzie, AI Life lub Audio Connect na iOS) na obu głównych systemach mobilnych.

Jeśli chodzi o baterię, producent obiecuje nawet 35 godzin pracy z etui ładującym. Szybkie ładowanie ma zapewnić 4 godziny odtwarzania po zaledwie 10 minutach podłączenia do zasilania.

Huawei oferuje zniżkę na start sprzedaży

Rekomendowana cena wynosi 499 złotych, ale w ofercie premierowej (od 19 września do 26 października) słuchawki można będzie kupić za jedyne 399 zł. FreeBuds 7i dostępne są w trzech kolorach (różowym, białym i czarnym) u głównych partnerów handlowych oraz u operatorów Plus i T-Mobile. Klienci wybierający sklep internetowy Huawei lub zakup u operatorów otrzymują dodatkowo roczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki, dzięki któremu można będzie nabyć brakującą za 50% ceny.

Huawei FreeBuds 7i na papierze wyglądają równie interesująco, jak bardzo ciepło przyjęty model zeszłoroczny. Niczego wam w tej chwili nie zdradzę, ale… słuchawki od ładnych paru dni są już u mnie. Uzbrójcie się zatem jeszcze w trochę cierpliwości i poczekajcie, aż będę gotów zaprosić was do ich recenzji.