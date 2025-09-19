Huawei Watch GT 6 i GT 6 Pro w Polsce. Było dobrze, będzie jeszcze lepiej

Podsumowanie artykułu . . .

Nawet 21 dni pracy na jednym ładowaniu? Ależ tak

Zegarki Huawei zawsze nieźle wypadały, jeśli chodzi o czas pracy na baterii. Nie inaczej jest tu, Huawei Watch GT6 i GT6 Pro w wersji 46 mm ma wytrzymywać nawet 21 dni lekkiego użytkowania, a mniejszy model 41 mm – 14 dni. Lekkie użytkowanie oznacza, że dostępne są powiadomienia, całodobowe monitorowanie zdrowia, tryby sportowe czy też odtwarzanie muzyki. Szybkie ładowanie bezprzewodowe pozwala naładować akumulator do pełna w ok. 95 minut w przypadku modeli z większą kopertą i ok. 85 minut przy mniejszych wariantach.

Wyświetlacz to kolejny obszar znaczących ulepszeń. Oba modele mają ekrany AMOLED – 1,47″ dla większej wersji i 1,32″ dla mniejszej – oba o rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Jasność sięga nawet 3000 nitów, co powinno zapewnić dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Urządzenia różnią się materiałem, z ktrórego są wykonane: Watch GT 6 ma obudowę ze stali szlachetnej, natomiast Watch GT 6 Pro, jako urządzenie premium, ma obudowę z tytanu lotniczego TC4, ceramiki i szafirowego szkła. Obie wersje oferują jednak wodoszczelność 5 ATM i certyfikat IP69, model Pro pozwala na nurkowanie do 40 metrów.

Ponad 100 trybów sportowych pod ręką i zaawansowane monitorowanie zdrowia

System TruSense monitoruje szeroki zakres parametrów zdrowotnych i aktywności – poza najbardziej podstawowymi parametrami, możliwa jest też analiza fali tętna, śledzenie 12 różnych nastrojów oraz pomiar EKG. Ciekawie wygląda funkcja sprawdzania sztywności tętnic, która może być przydatna dla osób monitorujących zdrowie układu krążenia.

Standardowo dostępne są pomiary tętna, saturacji krwi, poziomu stresu i jakości snu – w tym ostatnim przypadku dostępne są bodaj najlepsze analizy w sprzęcie tej klasy. Huawei oferuje też 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł, która pozwala na ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji.

Wszystkie modele współpracują z Androidem i iOS, obsługują też płatności zbliżeniowe przez aplikację Quicko Wallet.

Czytaj też: MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS Special Edition. Trzy nowe wersje kompaktowej klawiatury mechanicznej

A na deser Huawei Watch Ultimate 2 – smartwatch do zadań specjalnych

Wraz z popularnymi smartwatchami GT6 i GT6 Pro zadebiutował też zegarek do zadań specjalnych – Watch Ultimate 2. Huawei włożył do niego wszystko, co najlepsze – korpus wykonany z udoskonalonego płynnego metalu opartego na Cyrkonie, który jest odporny na korozję nawet przez 52 dni zanurzenia w wodzie. Bezel pokryty został nanokryształami ceramicznymi. Za wyświetlanie obrazu odpowiada wyświetlacz LTPO2 o przekątnej 1,5″ i jasności ciągłej 3000 nit dla całego ekranu i szczytowej 3500 nit. Za monitorowanie parametrów zdrowodnych odpowiada znany już czujnik X-Tap.

Huawei Watch Ultimate 2 ma certyfikat odporności 20 ATM i można z nim nurkować do głębokości 150 m. Dysponuje też funkcjami specjalnie przeznaczonymi dla miłośników nurkowania – konstrukcja zegarka uszczelnia się mechanicznie pod wpływem wysokiego ciśnienia, a smartwatch wyposażony został w unikalny system podwodnej komunikacji ultradźwiękowej między zegarkami o zasięgu do 30 m oraz możliwość wysłania sygnału alarmowego z głębokości sięgającej 60 m.

Ceny i dostępność – promocja premierowa do 26 października.

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT 6 prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1999 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active: 1599 zł ,

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Zielony, Brązowy oraz Active: 1099 zł ,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1299 zł,

HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active: 1099 zł.

Zegarki dostępne są w oficjalnym sklepie Huawei, na Allegro oraz u partnerów handlowych. W sklepie producenta można dostać też zestawy z dodatkowymi akcesoriami lub ekskluzywne wersje z dodatkowym paskiem. Do 26 października trwa promocja premierowa – modele Pro są w niej tańsze o 200 zł, a standardowe o 150 zł.

Cena i dostępność Huawei Watch Ultimate 2 nie jest w tej chwili znana.

Huawei wkracza na polski rynek w momencie zaostrzającej się konkurencji. Wydłużona bateria i atrakcyjne ceny promocyjne mogą być istotnymi argumentami, ale ostateczny werdykt należy do konsumentów. Warto przyjrzeć się tym modelom bliżej, zwłaszcza jeśli autonomia jest dla nas priorytetem.

Huawei Watch GT6 i GT6 Pro – zestawienie parametrów