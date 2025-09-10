Apple musiał ujawnić pojemność baterii we wszystkich iPhone’ach 17

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe przepisy unijne zmuszają Apple do ujawnienia etykiet energetycznych

Od 20 czerwca 2025 roku wszystkie smartfony sprzedawane w UE muszą posiadać standardowe etykiety energetyczne, dobrze znane ze sprzętu RTV i AGD. W przypadku urządzeń mobilnych na takiej etykiecie musi znaleźć się także informacja o pojemności baterii. Apple, znane z kontrolowania każdego aspektu komunikacji, rzecz jasna dostosowało się do wymogów i takie etykiety są udostępnione na stronie, tyle że prowadzi do nich iście miniaturowa ikonka. Po jej naciśnięciu otworzy się etykieta, a pod nią specyfikacja techniczna, w której między innymi znajduje się pojemność znamionowa akumulatora.

iPhone 17 – większe baterie, choć nie wszędzie

Żadnym zaskoczeniem nie jest znacznie zmniejszona pojemność baterii w iPhone Air – mimo sloganów o supergęstej baterii nie ma tam po prostu miejsca na porządne ogniowo i smartfon będzie musiał bardzo polegać na algorytmach oszczędzania energii (w które zbytnio nie wierzę) oraz dedykowany powerbank, za który Apple sobie srogo policzy.

Apple iPhone 17: 3692 mAh, +3,7% w stosunku do iPhone 16

Apple iPhone Air: 3149 mAh, -32,6% w stosunku do iPhone 16 Plus

Apple iPhone 17 Pro: 4252 mAh, +18,7% w stosunku do iPhone 16 Pro

Apple iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh, +8,6% w stosunku do iPhone 16 Pro Max

Przyjemną niespodzianką jest za to znaczny wzrost pojemności w modelu 17 Pro. Jak to się ma przekładać na czas pracy?

iPhone Air, dysponując baterią o najmniejszej pojemności, ma być zdolny do 40 godzin pracy. Standardowy iPhone 17 oferuje 41 godzin, model 17 Pro 47 godzin, a 17 Pro Max 53 godziny. Są to oczywiście dane z wewnętrznych procedur testowych i niekoniecznie wiele będą miały wspólnego z realnym użytkowaniem, choć trzeba przyznać, że nawet zeszłoroczny 16 Pro Max jest przy normalnym użytkowaniu nie do zarżnięcia w 1 dzień, a tu ma być lepiej.

Wymogi unijne dotyczą też sprzętu starszego

Przymus raportowania dotyczy także poprzedniej generacji. Na stronie zatem pojawiły się dane o iPhone 16, który ma baterię 3561 mAh (37 godzin pracy), 16 Plus oferuje 4674 mAh (48 godzin pracy). Prosty model 16e z baterią 4005 mAh wg deklaracji producenta ma wytrzymać do 41 godzin pracy.

A co z 16 Pro i Pro Max? Zniknęły ze strony, zatem Apple nie musi niczego raportować, ale karty produktu znajdziemy także na stronach sklepów, prowadzących sprzedaż – i tak wg nich iPhone 16 Pro Max ma akumulator 4685 mAh i zdolny jest do 48 godzin pracy, a 16 Pro odpowiednio 3561 mAh i 37 godzin pracy.