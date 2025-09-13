McLaren odkrył materiał lepszy od włókna węglowego. Zwykły len zaskoczył inżynierów F1

Podsumowanie artykułu . . .

Naturalna przewaga i zainteresowanie motoryzacyjnych gigantów

Główną zaletą włókien lnianych jest ich neutralność dla środowiska. Rośliny te są naturalnie odnawialne i podczas wzrostu absorbują CO2, co sprawia, że cały proces produkcyjny staje się znacznie bardziej zrównoważony. Według Bcomp, ich materiały mogą ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 96% w porównaniu z konwencjonalnym włóknem węglowym. Jak podkreślają eksperci, włókno węglowe jest doskonałym materiałem o wysokiej wydajności, posiadającym znakomite właściwości wytrzymałości do masy, jednak pozostaje drogie i niepraktyczne w produkcji na dużą skalę.

W czerwcu 2025 roku BMW Group ogłosiła ważną decyzję: kompozyty z włókien naturalnych znajdą zastosowanie w seryjnej produkcji. Będą wykorzystywane zarówno w elementach zewnętrznych, jak i wewnętrznych przyszłych modeli. Przykładowo, w dachu nowej generacji BMW M3 zastąpienie włókna węglowego materiałami lnianymi przekłada się na redukcję emisji CO2 o około 40%. To nie tylko deklaracje – BMW testuje te rozwiązania w motorsporcie, gdzie wymagania wytrzymałościowe są szczególnie wysokie. Brytyjski producent superaut, McLaren, poszedł o krok dalej. W 2020 roku zespół Formuły 1 przetestował fotele kierowcy wykonane z włókna lnianego. Ku zaskoczeniu inżynierów, naturalny materiał ampliTex zapewniał lepsze tłumienie wibracji i odporność na uderzenia niż konwencjonalne włókno węglowe.

Nasze partnerstwo z Bcomp zmieniło zasady gry, pomagając nam znaleźć nowe możliwości włączania kompozytów z włókien naturalnych do naszego projektowania i inżynierii – czytamy w McLaren Racing Sustainability Report 2021

Polestar i Volvo dołączają do trendu

Polestar wykorzystuje kompozyty lniane do elementów wykończenia wnętrza, osiągając imponujące rezultaty. Materiały są nie tylko lżejsze, ale także redukują wibracje nawet o 250% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Volvo Cars również testuje te rozwiązania w swoim samochodzie koncepcyjnym Concept Recharge, doceniając zarówno walory ekologiczne, jak i naturalną estetykę materiału. Masowa produkcja zapewne dostarczy wyzwań, podobnie jak skalowanie technologii na potrzeby globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Dodatkowe trudności mogą obejmować koszty, dostępność surowca i długoterminową trwałość.

Mimo to perspektywy są interesujące. Bcomp widzi zastosowania nie tylko w motoryzacji, lecz także w transporcie masowym, sporcie, a nawet w sektorze kosmicznym. Kluczową zaletą pozostaje możliwość pełnego recyklingu, co idealnie wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszak włókna lniane uczestniczą w naturalnym cyklu biogenicznego dwutlenku węgla, pochłaniając CO2 podczas wzrostu i magazynując go przez cały okres życia jako kompozytowe wzmocnienie. To pokazuje, że ekologia i wysoka wydajność wcale nie muszą stać w sprzeczności – pod warunkiem, iż uda się przezwyciężyć techniczne i logistyczne wyzwania.