Motorola na IFA 2025. Trzy nowe smartfony i limitowana kolekcja z kryształami Swarovskiego

Andrzej Libiszewski
05.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Tegoroczne targi IFA 2025 w Berlinie stały się świetną okazją dla Motoroli do zaprezentowania trzech nowych smartfonów. Dwa premierowe modele to sprzęt tani, dla mało wymagającego użytkownika, ale trzeci może się spodobać nie tylko fanom marki.
Motorola Edge 60 Neo – smukły i piękny

Mowa oczywiście o Motoroli Edge 60 Neo – nowy smartfon zwraca uwagę przede wszystkim bardzo smukłą konstrukcją, mierzącą zaledwie 8,09 mm grubości. Szczupła sylwetka nie oznacza, że trzeba się z urządzeniem obchodzić jak ze szkłem – wręcz przeciwnie, zgrabna „Motka” oferuje wytrzymałość na poziomie flagowców, co potwierdza certyfikat IP68/IP69 potwierdzający pyło i wodoszczelność, a także spełnienie wymagań militarnego standardy MIL-STD-810H.

Wewnątrz kryje się bardzo porządny sprzęt ze średniej półki – mocy dostarcza procesor MediaTek Dimensity 7400, współpracujący z 8 lub 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci uMCP na dane, a za wyświetlanie obrazu odpowiada 6,36-calowy, 10-bitowy ekran pOLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 3000 nitów, zgodny z HDR10+ i kryjący 100% przestrzeni barwnej DCI-P3. Do tego mamy stereofoniczne głośniki i dźwięk Dolby ATMOS.

Do zasilania Edge 60 Neo służy akumulator 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie 68 W po kablu i 15 W bezprzewodowo. Nieźle wygląda też system aparatów fotograficznych: obejmuje główny sensor Lytia 700C 50 Mpix f/1.8 ze stabilizacją optyczną i systemem nastawiania ostrości Quad Pixel PDAF, ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.2 z PDAF i trybem makro oraz teleobiektyw 10 Mpix f/2 ze stabilizacją obrazu i 3-krotnym zoomem optycznym. Do rozmów służy natomiast przednia kamera 32 Mpix f/2.4

Motorola Edge 60 Neo debiutuje z systemem Android 15 (w każdym razie na razie) i deklaracją, że smartfon otrzyma 4 aktualizacje systemu oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Niestety nie ma potwierdenia dostępności w Polsce tego modelu ani prawopodobnej ceny.

Motorola Moto G06 i G06 Power

Moto G06 i Moto G06 Power to propozycje dla tych, którzy szukają urządzeń przede wszystkim taniech i bez zbytnich wymagań dotyczących parametrów. Fajerwerków tu nie będzie – oba modele wyposażono w 6,88-calowe ekrany LCD HD+ z odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 600 nitów, a ich sercem jest bardzo już niemłody układ SoC MediaTek Helio G81 Extreme. Za zdjęcia odpowiada główny aparat 50 Mpix i kamera selfie 8 Mpix. Bazowa Motorola G06 dostępna jest w wariantach pamięciowych 4/64, 4/128 i 8/256 GB Model Power ma tylko jeden wariant, 4/64 GB.

Najważniejsza różnica dotyczy jednak kwestii zasilania – Moto G06 posiada akumulator 5200 mAh, który można ładować mocą 10 W. W Moto G06 Power akumulator jest większy, o pojemności 7000 mAh – powinien zapewniać ponad dwa i pół dnia pracy. Można go też ładować mocą 18 W – to wciąż wolno, ale już nie tak bardzo. Producent deklaruje, że bateria zachowa ponad 80% pojemności po 1000 cyklów ładowania.

Motorola potwierdziła dostępność wersji Power w Polsce. Nie znamy jak na razie terminu i ceny.

Odrobina luksusu The Brilliant Collection także dla polskich klientów

Motorola

Motorola wprowadza do Polski luksusowy komplet the Brillant Collection, dostępny od dzisiaj w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w ofercie sieci Orange – za jedyne 4299 zł.

Zestaw składa się ze smartfona Motorola Razr 60 w kolorze PANTONE Ice Melt oraz słuchawek Moto Buds Loop ozdobionych kryształkami Swarovskiego – smartfon ma ich aż 35, ręcznie osadzonych, w tym największy, z 26 fasetami, zainstalowany w zawiasie. Są tu fani takiego wzornictwa?

