Motorola na IFA 2025. Trzy nowe smartfony i limitowana kolekcja z kryształami Swarovskiego

Motorola Edge 60 Neo – smukły i piękny

Mowa oczywiście o Motoroli Edge 60 Neo – nowy smartfon zwraca uwagę przede wszystkim bardzo smukłą konstrukcją, mierzącą zaledwie 8,09 mm grubości. Szczupła sylwetka nie oznacza, że trzeba się z urządzeniem obchodzić jak ze szkłem – wręcz przeciwnie, zgrabna „Motka” oferuje wytrzymałość na poziomie flagowców, co potwierdza certyfikat IP68/IP69 potwierdzający pyło i wodoszczelność, a także spełnienie wymagań militarnego standardy MIL-STD-810H.

Wewnątrz kryje się bardzo porządny sprzęt ze średniej półki – mocy dostarcza procesor MediaTek Dimensity 7400, współpracujący z 8 lub 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci uMCP na dane, a za wyświetlanie obrazu odpowiada 6,36-calowy, 10-bitowy ekran pOLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 3000 nitów, zgodny z HDR10+ i kryjący 100% przestrzeni barwnej DCI-P3. Do tego mamy stereofoniczne głośniki i dźwięk Dolby ATMOS.

Do zasilania Edge 60 Neo służy akumulator 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie 68 W po kablu i 15 W bezprzewodowo. Nieźle wygląda też system aparatów fotograficznych: obejmuje główny sensor Lytia 700C 50 Mpix f/1.8 ze stabilizacją optyczną i systemem nastawiania ostrości Quad Pixel PDAF, ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.2 z PDAF i trybem makro oraz teleobiektyw 10 Mpix f/2 ze stabilizacją obrazu i 3-krotnym zoomem optycznym. Do rozmów służy natomiast przednia kamera 32 Mpix f/2.4

Motorola Edge 60 Neo debiutuje z systemem Android 15 (w każdym razie na razie) i deklaracją, że smartfon otrzyma 4 aktualizacje systemu oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Niestety nie ma potwierdenia dostępności w Polsce tego modelu ani prawopodobnej ceny.

Motorola Moto G06 i G06 Power

Moto G06 i Moto G06 Power to propozycje dla tych, którzy szukają urządzeń przede wszystkim taniech i bez zbytnich wymagań dotyczących parametrów. Fajerwerków tu nie będzie – oba modele wyposażono w 6,88-calowe ekrany LCD HD+ z odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 600 nitów, a ich sercem jest bardzo już niemłody układ SoC MediaTek Helio G81 Extreme. Za zdjęcia odpowiada główny aparat 50 Mpix i kamera selfie 8 Mpix. Bazowa Motorola G06 dostępna jest w wariantach pamięciowych 4/64, 4/128 i 8/256 GB Model Power ma tylko jeden wariant, 4/64 GB.

Najważniejsza różnica dotyczy jednak kwestii zasilania – Moto G06 posiada akumulator 5200 mAh, który można ładować mocą 10 W. W Moto G06 Power akumulator jest większy, o pojemności 7000 mAh – powinien zapewniać ponad dwa i pół dnia pracy. Można go też ładować mocą 18 W – to wciąż wolno, ale już nie tak bardzo. Producent deklaruje, że bateria zachowa ponad 80% pojemności po 1000 cyklów ładowania.

Motorola potwierdziła dostępność wersji Power w Polsce. Nie znamy jak na razie terminu i ceny.

Odrobina luksusu The Brilliant Collection także dla polskich klientów

Motorola wprowadza do Polski luksusowy komplet the Brillant Collection, dostępny od dzisiaj w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w ofercie sieci Orange – za jedyne 4299 zł.

Zestaw składa się ze smartfona Motorola Razr 60 w kolorze PANTONE Ice Melt oraz słuchawek Moto Buds Loop ozdobionych kryształkami Swarovskiego – smartfon ma ich aż 35, ręcznie osadzonych, w tym największy, z 26 fasetami, zainstalowany w zawiasie. Są tu fani takiego wzornictwa?