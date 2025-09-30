MOVA Z60 Ultra Roller Complete, robot sprzątający do zadań specjalnych

Podsumowanie artykułu . . .

Kiedy zwykłe mycie to za mało

Mova Z60 Ultra Roller Complete to robot do zadań specjalnych – nie dla niego zwykły brud na podłodze, jest bowiem zdolny do usuwania znacznie bardziej uporczywych zanieczyszczeń. Zamiast często spotykanego statycznego mopa zwilżanego wodą ze zbiornika producent zastosował rozbudowany system zwany HydroForce Mopping, który wykorzystuje 12 dysz do ciągłego płukania szerokiego na 25,6 cm wałka mopującego oraz wydajne odsysanie wody, zapobiegające roznoszeniu brudu po podłodze.

Co ważne, robot może wysunąć wałek mopujący na mechanicznym wysięgniku poza obrys urządzenia, by być w stanie czyścić podłogę przy krawędziach ścian czy też w pobliżu mebli – producent nazywa tę technologię MaxiReach i ma ona zapewnić skuteczność czyszczenia na poziomie 99,99%. Robot wywiera nacisk 4100 Pa na podłoże i nie tyle myje, co szoruje dzięki temu powierzchnie, radząc sobie sprawnie np. z zaschniętymi plamami.

Sercem nowego robota jest silnik TurboForce9, który generuje moc ssania sięgającą 28 000 Pa – więcej, niż oferuje konkurencja. System Anti-Tangle TroboWave DuoBrush ma natomiast rozwiązać irytujący problem plątania się włosów i sierści. Deklarowana skuteczność obejmuje włosy do 30 cm długości.

Mova Z60 Ultra Roller Complete potrafi się sprawnie poruszać

System FlexScope Navigation z chowanym sensorem DToF pozwala na precyzyjne mapowanie przestrzeni, a gdy robot napotyka niskie przeszkody, sensor chowa się, redukując wysokość urządzenia do 96 mm. Układ StepMaster 2.0 umożliwia pokonywanie progów do 4,8 cm wysokości, a w przypadku połączonych przeszkód nawet do 8 cm. Funkcja LiftPro pozwala podnieść całego robota na podwoziu, umożliwiając mu przejazd przez wysokie dywany.

Automatyczna stacja dokująca oferuje kompleksową obsługę: opróżnianie kurzu (zbiornik ma pojemność wystarczającą, by zapewnić kilka tygodni pracy), sterylizację światłem UV, uzupełnianie płynów (zapas środka myjącego wynosi 400 ml, a środka do eliminacji zapachów zwierząt 200 ml), a także mycie i konserwację wałka gorącą wodą i suszenie.

Cenę MOVA Z60 Ultra Roller Complete ustalono na poziomie 5999 zł, jednak do 14 października 2025 roku dostępny jest z 28% zniżką – czyli można go kupić już za około 4099 zł. Jak na flagowy model z tak zaawansowanymi funkcjami, cena wydaje się konkurencyjna