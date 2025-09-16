Nothing nagradza wiernych klientów i zachęca do zakupu Phone (3)

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe ceny Nothing Phone (3)

Zaczęło się jednak od obniżki cen na Nothing Phone (3) dla wszystkich klientów – po korekcie podstawowy model z 12 GB RAM i 256 GB pamięci kosztuje 3252 złote, a wersja z 16 GB RAM i 512 GB pamięci – 3686 złotych. Różnica w stosunku do cen premierowych jest niemała i z pewnością zwiększa atrakcyjność Phone (3) w stosunku do konkurencji.

Dla przypomnienia: smartfon prezentuje się całkiem solidnie, ale typowym flagowcem z topowymi komponentami raczej nie jest. Sercem Phone (3) jest bowiem procesor Snapdragon 8s Gen 4, wykonany w technologii 4 nm, połączony (jak widać wyżej) z 12 lub 16 GB RAM. Do wyświetlania obrazu służy ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala (około 17 cm), który oferuje rozdzielczość 2800×1260 pikseli i adaptacyjną częstotliwość odświeżania 30-120 Hz. Jasność szczytowa sięga 4500 nitów.

Pod względem fotograficznym Phone (3) też nie ma się czego wstydzić – do zdjęć służy zestaw trzech aparatów, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Akumulator 5150 mAh z ładowaniem 65 W zapewnia całodniową pracę, a całością zarządza system Nothing OS 3.5, bazujący na Androidzie 15.

Czytaj też: Potężna dziura na Słońcu może nieźle namieszać. NOAA wydała ostrzeżenie dla Ziemi

Nothing zachęca wiernych klientów do zakupu najnowszego modelu

Oferta specjalna Nothing przeznaczona jest dla posiadaczy starszych modeli Phone (1) i Phone (2), którzy mogą teraz liczyć na znaczącą zniżkę przy zakupie najnowszego urządzenia. W Polsce rabat wynosi 1065 złotych, a procedura jest mało wymagająca – trzeba odwiedzić specjalną stronę internetową, podać adres e-mail i numer IMEI obecnego urządzenia. System generuje wtedy unikalny kod rabatowy ważny przy zakupie w oficjalnym sklepie. Haczyk? Tylko taki, że oferta nie będzie trwać wiecznie, a liczba dostępnych kodów jest ograniczona – kto pierwszy ten lepszy.

Nie jest oczywiście przypadkiem, że taka oferta startuje właśnie teraz – tak się bowiem składa, że zbiegła się w czasie z zakończeniem cyklu wsparcia dla Nothing Phone (1). Starszy model nie otrzyma już aktualizacji systemowych, zatem dodatkowa zachęta do zmiany na najnowszy model może być wyjątkowo skuteczna, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że nie jest to praktyka często spotykana u innych producentów. Rabat ponad 1000 złotych na zakup najnowszego modelu to w końcu konkretna oszczędność.